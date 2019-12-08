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集結星級料理團隊 第三屆「野臺繫」北上大稻埕辦桌

2019-12-08 15:55聯合報 記者張芳瑜／即時報導

野臺繫集結了星級料理職人團隊齊心辦桌。記者季相儒／攝影
野臺繫集結了星級料理職人團隊齊心辦桌。記者季相儒／攝影
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繼南投、嘉義，第三屆野臺繫餐酒會今年終於北上，12/7、12/8在台北大稻埕永樂廣場辦桌上菜。集結超過80位產地、料理職人，包含米其林名廚、冠軍咖啡師、冠軍麵包師、亞洲50大調酒師等，舉辦一場展現在地食材為主題的精緻餐酒會。野臺繫發起人「元 YUAN」餐廳主廚蕭淳元表示，會起心動念玩這麼大，初衷是想打造台灣味濃厚的在地饗宴，這次在古色古香的大稻埕舉辦，整個氛圍都很不錯，不同往年，今年特別在街上舉辦，用餐環境更接地氣，也更接近野臺繫「野」的理念。

一期一會的台灣在地餐酒會「野臺繫」，以食材與人材，用餐空間、食器、餐食呈現、酒水搭配，呈現獨一無二的「台灣饗宴」，籌畫近半年時間，由核心成員組成食材探險隊，上山下海走進產地，藉由餐會推廣當地的食材、工藝品、職人和文化。參與2019野臺繫的餐廳主廚包括法菜南霸天的Thomas Chien Restaurant廚藝總監簡天才、米其林二星餐廳 Taïrroir 態芮主廚何順凱、米其林餐盤推薦 Gēn Creative 餐廳主廚群、台中鳥苑地雞燒的老闆兼主廚Tommy、世界麵包大賽冠軍陳耀訓等等。酒水總召則由詩人酒窖陶緒康(Morris)招集屢獲亞洲50大酒吧TCRC創辦人阿翔、世界冠軍咖啡師Simple Kaffa創辦人吳則霖，全台80多位的甜點師、巧克力師、陶藝家各界職人，聯手設計專屬野臺繫的菜單料理。

菜單運用台灣在地小農食材打造，從開胃小菜的「仙草雞肉凍」、「鯊魚煙起司」就讓人驚艷，主菜有「芳苑鴨塔可、鑲鴨翅」、「Gēn x Taïrroir 拌飯」，麵包有「柑橘玫瑰麵包」，甜點則利用大稻埕南北乾貨常見堅果與果乾，創作餐後精緻小點「開心果馬告巧克力」、「香草辣油巧克力」等，玩轉巧克力甜美意象，套餐也搭配冠軍咖啡、限定酒款等多款調飲。在現場為餐會來賓說菜的旅法美食作家謝忠道認為，要讓「世界看見台灣」，要先讓「台灣人看見台灣」，透過北中南廚師齊力合作、付出，這樣非工作性質的廚藝交流，各位廚師認真的「玩」料理，在這個平台詮釋了台灣料理的無限可能。

此外，年節將近，迪化商圈、台北市商業處及野臺繫三方合作，由漢藥南北貨老店與頂尖料理職人跨界聯手，開發五款加熱即食的常溫年菜養生湯品，讓今年採辦年菜多了新選擇。台北迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋表示，藉由餐酒會試飲推廣，「大稻埕的養生食譜」年菜養生湯品即日起開放預定，預計在2020台北年貨大街正式販售。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

旅法美食作家謝忠道於野臺繫餐會中與來賓說菜。記者季相儒／攝影
旅法美食作家謝忠道於野臺繫餐會中與來賓說菜。記者季相儒／攝影
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野臺繫「烤蔬菜溫沙拉」。記者季相儒／攝影
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野臺繫開胃小點中的仙草雞肉凍(上)；番茄、蛋、薑味番茄拼盤(中)；鯊魚煙起司(下...
野臺繫開胃小點中的仙草雞肉凍(上)；番茄、蛋、薑味番茄拼盤(中)；鯊魚煙起司(下)。記者季相儒／攝影
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野臺繫「蟹肉棒」。記者季相儒／攝影
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野臺繫餐酒會套餐售價8,800元。記者季相儒／攝影
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台北米其林二星「Taïrroir 態芮」主廚何順凱參與野臺繫。記者季相儒／攝影
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野臺繫執行主廚「元 YUAN」餐廳蕭淳元(右)。圖／迪化商圈發展促進會提供
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巧克力大稻埕米其林

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