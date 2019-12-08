新竹喜來登跨年派對開放免費入場 推跨年自助餐吃到飽

迎接2020年的跨年夜，不必捨近求遠擠進人潮壅擠的大型跨年派對，也有輕鬆愜意又CP超值的慶祝方案，新竹豐邑喜來登大飯店於12月31日晚間推出「螢接2020跨年派對」，開放民眾自由入場一起欣賞樂團表演及跨年倒數，現場也提供跨年自助餐預訂及限定快閃酒吧，陪伴民眾迎接2020年。

新竹喜來登表示，延續去年好評，今年12月31日晚間9點半至12點半在飯店1樓大廳舉辦「螢接2020跨年派對」，派對開放民眾免費入場，由超級星光大道人氣歌手徐詠琳領軍的Live Band樂團帶來整夜的熱歌勁曲，另有跨年限定的快閃酒吧，販售各式特調飲品，倒數前Lucky Ball賓果連線的互動遊戲陪伴民眾嗨翻跨年夜，新竹喜來登也邀請欲參與的民眾以螢光色或白色服飾服裝出席。

新竹喜來登大廳酒吧於當日晚間9點至11點推出「跨年自助餐」美食吃到飽，無限量供應各式串烤、異國料理、甜點和主題飲品，即日起至12月25日前預訂可享早鳥優惠價1290元，12月26日恢復原價1480元(以上價格需另加原價一成服務費)，未滿4歲兒童不收費，線上預訂網址https://u.nu/kcnq。