親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

直播／漢子、禿子同台！侯友宜出席新北造勢力挺韓國瑜

印度新德里工廠大火 至少造成43人死亡

新竹喜來登跨年派對開放免費入場 推跨年自助餐吃到飽

2019-12-08 15:20聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

迎接2020年的跨年夜，不必捨近求遠擠進人潮壅擠的大型跨年派對，也有輕鬆愜意又CP超值的慶祝方案，新竹豐邑喜來登大飯店於12月31日晚間推出「螢接2020跨年派對」，開放民眾自由入場一起欣賞樂團表演及跨年倒數，現場也提供跨年自助餐預訂及限定快閃酒吧，陪伴民眾迎接2020年。

新竹喜來登表示，延續去年好評，今年12月31日晚間9點半至12點半在飯店1樓大廳舉辦「螢接2020跨年派對」，派對開放民眾免費入場，由超級星光大道人氣歌手徐詠琳領軍的Live Band樂團帶來整夜的熱歌勁曲，另有跨年限定的快閃酒吧，販售各式特調飲品，倒數前Lucky Ball賓果連線的互動遊戲陪伴民眾嗨翻跨年夜，新竹喜來登也邀請欲參與的民眾以螢光色或白色服飾服裝出席。

新竹喜來登大廳酒吧於當日晚間9點至11點推出「跨年自助餐」美食吃到飽，無限量供應各式串烤、異國料理、甜點和主題飲品，即日起至12月25日前預訂可享早鳥優惠價1290元，12月26日恢復原價1480元(以上價格需另加原價一成服務費)，未滿4歲兒童不收費，線上預訂網址https://u.nu/kcnq。

「螢接2020跨年派對」12月31日晚上9點半後開放民眾免費參加，新竹喜來登也推出不含早餐的「跨年住房專案」每晚每房4999元，專案加贈快閃酒吧調酒券2張，享受微燻跨年夜，更多活動詳情可至新竹豐邑喜來登官網或電洽(03)620-6000查詢。

新竹豐邑喜來登大飯店於12月31日晚間推出「螢接2020跨年派對」，開放民眾自由...
新竹豐邑喜來登大飯店於12月31日晚間推出「螢接2020跨年派對」，開放民眾自由入場一起欣賞樂團表演及跨年倒數。圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供
分享

跨年新竹喜來登

延伸閱讀

美海軍基地濫射案 槍手犯案前開派對看屠殺影片

鄭朝方共辦公益剪髮、音樂派對 實踐公益的力量

掌握2大造型要訣 年末跑趴成焦點 新年脫單...

到台東太麻里瘋跨年 音樂祭狂歡陪迎曙光

老鷹三少合體夢時代跨年 「聲林」新秀也來搶舞...

2020台東太麻里迎曙光 DJ音樂祭「嗨瘋」...

相關新聞

集結星級料理團隊 第三屆「野臺繫」北上大稻埕辦桌

2019-12-08 15:55

犇放和牛宴 霸氣、迷你任你挑

2019-12-08 13:24

道地韓式炸雞 來台搶灘

2019-12-08 13:24

廣東老菜 私房好滋味

2019-12-08 13:24

RIMOWA推出限量「土豪金」公事包 網：這是想變成龐德的捷徑？

2019-12-08 11:50

掌握2大造型要訣 年末跑趴成焦點 新年脫單+1就是你！

2019-12-08 11:02

搶攻婚嫁市場博青睞 高級珠寶品牌頻推新品

2019-12-08 10:15

豬排、串燒、義大利麵？4間「耶誕小資餐」雙人400起

2019-12-08 01:13

富藝斯SANTA KAWS拍賣專題 網路限定快閃熱拍

2019-12-07 22:53

李千那佩戴PIAGET Sunlight系列珠寶 美豔靚紅毯

2019-12-07 22:51

年夜飯吃A5和牛＋龍蝦！Beef King團圓飯、和牛吃到飽

2019-12-07 22:05

獨／天母倒店潮又一間！30年「金石堂天母店」1月8日熄燈

2019-12-07 21:34

蘇富比搶搭星際大戰熱潮 百項古董周邊線上開賣

2019-12-07 20:43

佛系「經典藍」 劉嘉玲、凱蒂荷姆斯早已搶先穿搭

2019-12-07 20:14

天冷就是要嗑鍋！精選10大特色鍋 今年暖胃靠它

2019-12-07 19:34

二林蕎麥正宗產地 日本蕎麥麵達人多次自費推廣製麵

2019-12-07 18:18

台灣吃不到的「台灣大腸鍋」日媒評為冬天必吃之一

2019-12-07 18:15

口袋名單又來了！松本清「2019年度熱銷排行榜TOP 10」、「熱銷彩妝TOP 10」快筆記

2019-12-07 18:00

帆布包控必朝聖 京都名物「一澤信三郎」新作台灣開賣

2019-12-07 18:00

「耶誕餐桌布置」靠小物3招搞定！選對還能一路用到過年

2019-12-07 16:10

Nespresso首度進駐資訊月 測腦波反應體驗專屬AI咖啡

2019-12-07 15:57

他的床被「23隻鯊魚」佔領氣炸 網幫取名笑翻：還有間諜

2019-12-07 15:41

第一名真心好用！迪奧「2019熱銷唇彩TOP 5」超美色號快筆記

2019-12-07 15:07

王菲開工了！接下HR赫蓮娜全球代言　網讚：「恭喜女神終於營業」

2019-12-07 14:47

一個人旅行 你是移動的城堡

2019-12-07 13:37

超萌貼圖+網紅影片 公益變新潮

2019-12-07 13:35

單身族孤單寂寞覺得冷？日本「抱抱情人」抱枕讓你寒冬有人抱

2019-12-07 12:33

超強聯名「麥當勞 x alexanderwang」 瘋搶牛皮漢堡包

2019-12-07 12:28

貝拉哈蒂德性感女神像 橫躺在台北招牌、阿爾卑斯山

2019-12-07 12:04

塑膠袋要錢、大行李搭車要預約！明年玩日本必知9件事

2019-12-07 11:51

網友最愛打卡IG出鏡率最高 2019百貨最美耶誕景點巡禮

2019-12-07 10:16

Garmin慶雙12 限時折扣最低5折起

2019-12-06 21:45

料理現省229元、消費滿千送千！涓豆腐12月7日進駐苗栗

2019-12-06 20:39

陳庭妮胖到人生巔峰出席COACH派對 福原愛、郭雪芙高效率買下去

2019-12-06 20:37

王陽明差點和高以翔同天錄影 陳庭妮至今仍覺得難相信

2019-12-06 20:25

大人系必嚐「酒味可樂」！連初學者都能輕易嘗試微醺感

2019-12-06 17:37

懶人吃蝦不用自己剝！超浮誇「大白蝦麵線」鋪好鋪滿 用湯匙直接熱熱吃

2019-12-06 17:32

氣溫急凍百貨寢具「特價再買一送一」 最多現省逾3萬！

2019-12-06 17:32

超夯「DJ&A 厚切馬鈴薯條」好美味？網友曝光加料秘訣

2019-12-06 16:36
看更多

熱門文章

桃機全國最大觀景台下週開放體驗 A380客機近在眼前

2019-12-07 17:15

低溫特報！冷氣團、輻射冷卻影響 全國11縣市寒冷下探10度

2019-12-08 07:13

獨／天母倒店潮又一間！30年「金石堂天母店」1月8日熄燈

2019-12-07 21:34

台灣吃不到的「台灣大腸鍋」日媒評為冬天必吃之一

2019-12-07 18:15

殺破狼周運勢／摩羯感情運佳易陷熱戀 雙魚萌生辭職念頭

2019-12-08 00:00

乾冷來了！冷氣團加輻射冷卻入夜後苗栗以北恐10度以下

2019-12-07 21:53

低溫特報連環發 氣象局：不排除今晚明晨更冷

2019-12-08 12:36

大台北今晨跌破10度低溫 吳德榮：強烈大陸冷氣團發威

2019-12-08 07:22

二林蕎麥正宗產地 日本蕎麥麵達人多次自費推廣製麵

2019-12-07 18:18

年夜飯吃A5和牛＋龍蝦！Beef King團圓飯、和牛吃到飽

2019-12-07 22:05

第二階段公費流感疫苗今開打 聯醫：兩種情況不適合打

2019-12-08 13:30

超強聯名「麥當勞 x alexanderwang」 瘋搶牛皮漢堡包

2019-12-07 12:28

佛系「經典藍」 劉嘉玲、凱蒂荷姆斯早已搶先穿搭

2019-12-07 20:14

天冷就是要嗑鍋！精選10大特色鍋 今年暖胃靠它

2019-12-07 19:34

每日星座運勢／金牛心情順暢諸事順　節儉避免耗損

2019-12-08 00:00

早產出生僅610克 13歲資優少女歡喜「回娘家 」

2019-12-07 17:18

日韓流感提前… 公費疫苗第2波開打

2019-12-08 01:04

豬排、串燒、義大利麵？4間「耶誕小資餐」雙人400起

2019-12-08 01:13

低溫特報！ 中南部花蓮11縣市 今晚至明早下探10度

2019-12-08 10:32

太平山風口處出現薄霜 遊客衝上山等待下雪

2019-12-08 09:00

口袋名單又來了！松本清「2019年度熱銷排行榜TOP 10」、「熱銷彩妝TOP 10」快筆記

2019-12-07 18:00

帆布包控必朝聖 京都名物「一澤信三郎」新作台灣開賣

2019-12-07 18:00

【童言童語】蔡宛芳／0.75個家人

2019-12-08 06:00

未來一周冷颼颼 雙北呼籲家有長輩做好居家防護

2019-12-08 07:46

今明轉乾冷 苗栗以北下探10度

2019-12-08 01:04

李千那佩戴PIAGET Sunlight系列珠寶 美豔靚紅毯

2019-12-07 22:51

【閱讀生活】邁克‧赫布／你的最後一餐想吃什麼？

2019-12-08 06:00

星國同成分降血糖藥 需全面檢驗

2019-12-08 01:04

新北65歲以上長者免費打疫苗 侯友宜：左流右肺很重要

2019-12-08 11:57

RIMOWA推出限量「土豪金」公事包 網：這是想變成龐德的捷徑？

2019-12-08 11:50

少數金針乾二氧化硫超標 買回家謹記「泡、洗、煮」

2019-12-08 12:16

獨留寵物狗在家超過一個月活活餓死 華男被捕

2019-12-07 18:16

強烈冷氣團及輻射冷卻影響 明天清晨各地好冷

2019-12-08 12:02

全球每3秒新增1失智者 桃市府論壇11位專家分享新知識

2019-12-08 12:40

工研院開發傷口分析App 助居家醫療醫師隔空問診

2019-12-08 11:06

蘇富比搶搭星際大戰熱潮 百項古董周邊線上開賣

2019-12-07 20:43

原民族語認證測驗登場 學者建議申請金氏世界紀錄

2019-12-07 22:05

富藝斯SANTA KAWS拍賣專題 網路限定快閃熱拍

2019-12-07 22:53

桃園失智論壇 衛福部承諾將辦失智症專門日照中心

2019-12-08 13:13

新竹喜來登跨年派對開放免費入場 推跨年自助餐吃到飽

2019-12-08 15:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top