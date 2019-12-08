Vermicular IH鑄鐵電子鍋不用顧火超省力 舒肥料理也行

喜愛料理的民眾肯定都已經知道鑄鐵鍋在料理上的便利性，但鑄鐵鍋容易蓄熱的優勢有時反而會讓人覺得「不知道如何掌控火候」、「炊飯是最難的」。日本鑄鐵鍋品牌Vermicular聽到了消費者的心聲，歷時三年研發出搭配可精準溫控的IH鑄鐵電子鍋，搭配專用IH加熱器，以及內建的烹煮行程，讓新手也能輕鬆駕馭鑄鐵鍋，料理絕不失敗！

Vermicular鑄鐵鍋最大特色就是具有三層琺瑯塗層，產生強大的遠紅外線，幫助從食材中心開始加熱，鍋底設計了水紋狀凸起紋理、鍋蓋上則有環狀集水圈，促進蒸氣對流，實現出色的導熱效果。鍋蓋與鍋身間少於0.01mm的間距，更維持了優異的氣密性，抑制溢鍋。而獨特的IH加熱器，透過底部電磁加熱線圈與側面的鋁製加熱器360度包覆鍋身，重現了傳統爐灶的加熱方式，同時做到了明火加熱的美味與電器控制的精準度。Vermicular社長土方邦裕表示，「考量到火候控制是消費者的痛點，我們想製造的不僅是一個炊飯器，更是讓每個人都能輕鬆享受料理，隨心所欲使用的廚房工具。」

雖然Vermicular IH鑄鐵電子鍋主打煮出完美白飯，但鑄鐵鍋原本一鍋到底的料理特性當然也可透過IH加熱器發揮極致，23公分直徑的鍋身大小最多可煮3合米，最高溫可達230度，煎炒也沒問題；而控制在30～90度的低溫微火模式，還可以用來做舒肥料理。另外還有個小祕技，若原本就擁有其他18～22公分大小的鑄鐵鍋，也可以放入IH加熱器中加熱使用。