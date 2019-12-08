掌握2大造型要訣 年末跑趴成焦點 新年脫單+1就是你！

年末派對一堆，但還沒想好該怎麼穿？只要掌握2大造型要訣，讓你輕鬆成為派對焦點，只要穿得對，新年脫單+1就是你！

【印象深刻的單品一件就夠】

想要成為派對上的焦點，造型的重點不只要有應景的元素，還要有讓人眼睛為之一亮的設計，甚至還可以成為話題的開始，拉近彼此的距離。簡單的西裝內搭襯衫可以展現成熟品味，但素面的設計過於無趣，所以Berluti的Scritto彩色真絲襯衫，或許就是一個不錯的選擇。品牌將招牌的Scritto圖紋在絲綢襯衫上進行多彩演繹，以靛藍、冰灰、宇宙藍、三葉草綠和科技洋紅一系列紛繁色調交織而成，彰顯都會感。或是考慮雙色Scritto緹花交織於羊絨圍巾，帶有撞色流蘇邊細節，為衣著中點綴一絲文藝氣息，還能兼具保暖功能。

【無色彩穿搭一樣有型】