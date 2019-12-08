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掌握2大造型要訣 年末跑趴成焦點 新年脫單+1就是你！

2019-12-08 11:02聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

年末派對一堆，但還沒想好該怎麼穿？只要掌握2大造型要訣，讓你輕鬆成為派對焦點，只要穿得對，新年脫單+1就是你！

【印象深刻的單品一件就夠】

想要成為派對上的焦點，造型的重點不只要有應景的元素，還要有讓人眼睛為之一亮的設計，甚至還可以成為話題的開始，拉近彼此的距離。簡單的西裝內搭襯衫可以展現成熟品味，但素面的設計過於無趣，所以Berluti的Scritto彩色真絲襯衫，或許就是一個不錯的選擇。品牌將招牌的Scritto圖紋在絲綢襯衫上進行多彩演繹，以靛藍、冰灰、宇宙藍、三葉草綠和科技洋紅一系列紛繁色調交織而成，彰顯都會感。或是考慮雙色Scritto緹花交織於羊絨圍巾，帶有撞色流蘇邊細節，為衣著中點綴一絲文藝氣息，還能兼具保暖功能。

【無色彩穿搭一樣有型】

或許不是每個人都敢大膽嘗試在造型上撞色，但即便是黑、白、灰的無色彩穿搭，一樣可以在派對上帥出新高度。時裝品牌BOSS今年就與德國名瓷品牌Meissen合作，從著名的「The Big Five」動物瓷器擷取靈感，呈現黑、白單色的休閒服及正裝，加上五款動物的圖案以刺繡、提花和印花的方式綴飾在山羊絨、真絲及皮革單品上。像是印有獅子暗花圖案的絲光棉T恤、真絲提花領帶、口袋巾、繡花襯衫和西裝正裝，能輕易搭配出適合跑趴的優雅造型。

BOSS x Meissen限量節日系列領帶3,500元。圖／BOSS提供
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中國偶像團體NEXT演繹了BOSS與Meissen聯名系列服飾。圖／BOSS提供
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Berluti Scritto彩色真絲襯衫34,500元。圖／Berluti提供
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Berluti Scritto羊毛藍綠色圍巾11,900元。圖／Berluti提...
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