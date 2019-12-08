搶攻婚嫁市場博青睞 高級珠寶品牌頻推新品

年底及將到來的春天向來都是台灣結婚旺季，而除了必備的白紗、婚鞋之外，所有新嫁娘最在乎的就是戴上象徵永恆愛情的婚戒了。而多數的消費者又偏愛單鑽式的設計，所以讓各個高級珠寶品牌都會選在此時備妥最新及經典款的作品，以博得新人的青睞。

像是CHAUMET光是婚禮珠寶就有著7種不同系列，9種風格讓將邁向人生下一階段的新人，都能輕易搭配出屬於自己的訂婚戒或婚戒。消費者能從包括Joséphine、Bee My Love及Liens系列的經典單鑽戒指，或是優雅的Plume、Torsade及Frisson經典設計來挑選，除了能選擇不同的戒環款式之外，更能依據自己喜好的鑽石條件、戒台金屬、以及寶石切割方式，超過千種的組合，藉以表達獨一無二的方式來說「我願意」。

而海瑞溫斯頓（Harry Winston）在旗下Attraction訂婚鑽戒誕生十年後，再度推出全新系列的設計。戒指中央鑲嵌一顆圓形明亮式切工鑽石，採用品牌著名的雙鷹爪鑲固定，戒指側邊額外鑲嵌20顆尺寸相同的圓形明亮式切工鑽石。鉑金材質鑲爪與厚實的金屬邊緣形妙對比，突顯密釘鑲嵌的細緻美感，訂婚鑽戒的中央主鑽可提供由0.50至2.49克拉的多種選擇。