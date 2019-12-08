豬排、串燒、義大利麵？4間「耶誕小資餐」雙人400起
隨著耶誕節、跨年到來，勝政豬排、勝勢豬排、鳥丈爐端燒與石壁家，紛紛推出一系列各以豬排、牛排、義大利麵為主題的雙人套餐，適合多人一起團聚共享，雙人價最低400元起，小資族也能輕鬆享用耶誕餐。
「勝政豬排」推出伊比利黑豚厚切里肌豬排套餐、松茸綜合菇里肌豬排鍋膳套餐，再加上大尺寸的酥炸牡蠣、甜點、飲品，原價1,400元，即日起至12月31日期間，特惠價1,280元。「勝勢豬排」則為鍾愛海陸大餐的饕客，帶來酥炸明蝦腰內豬排套餐、牛肝箘綜合菇里肌豬排鍋膳套餐，再加上酥炸牡蠣與配餐，原價1,310元，優惠1,190元，供應至12月31日。
融合日式炭烤、海鮮料理、釜飯的「鳥丈爐端燒」，於即日起至1月1日期間，推出包含手作豬雞丸子野菇鍋膳、炭烤紐約客牛排，以及當季的綜合生魚片、炭烤鹽焗鮭魚等料理的鳥丈聖誕套餐。原價1,860元，期間特價1,680元。
針對小資族，「石壁家」於新開幕的京站店，提供有香辣培根青醬義大利麵、野菜義大利麵，以及例湯、法國麵包的雙人超值套餐，原價580元，即日起至12月31日期間，優惠價400元。另外肉醬起士炸飯糰也有套餐優惠，原價165元，優惠130元。
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