富藝斯SANTA KAWS拍賣專題 網路限定快閃熱拍
由次世代推動的潮流藝術喜好儼然成為一股新趨勢，繼今年5月蘇富比的「The Supreme Vault: 1998 - 2018」拍賣專題、富藝斯10月的「24/7」潮流主題與球鞋「Tongue+Chic」拍賣，香港富藝斯在12月則推出由超人氣藝術家KAWS的三十三件玩偶雕塑作品，並以耶誕老人諧音、將主題定名為「SANTA KAWS」，於12月5日至13日於富藝斯拍賣會官方網站進行網路拍賣。
本名Brian Donnelly的美國藝術家KAWS 1974年生於新紐澤西州，他擅長將各種經典或虛擬人物的眼睛改為兩個X，因而成為其創作的辨識手法；除了翻玩大量動漫卡通人物，因而在次文化領域大為流行，日本平價服裝品牌更長期推出與KAWS的聯名服飾、銷售不俗；今年一月總長36公尺的超大型裝飾《KAWS：HOLIDAY Taipei》在中正紀念堂進行快閃裝置、創造驚人曝光，此後更陸續巡迴香港、首爾、日本，將亞洲的知名度由街頭潮流領域推向普羅大眾。
富藝斯倫敦網路拍賣主管Charlotte Gibbs表示：「美國布魯克林博物館已經計劃於2021年對KAWS的作品進行重要研究，可見KAWS作品的獨特美學獲得藝術界的高度認可。」他也指出，很開心能在歡樂的年末佳節時光，以不超過1萬英鎊 （折合台幣約39萬9,400元）的估價推出各式KAWS藏品。目前KAWS的最高成交紀錄則是在今年4月，以畫作《THE KAWS ALBUM》寫下港幣1億1,500萬（折合台幣約4億4,700萬）的驚人天價。
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