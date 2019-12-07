富藝斯SANTA KAWS拍賣專題 網路限定快閃熱拍

由次世代推動的潮流藝術喜好儼然成為一股新趨勢，繼今年5月蘇富比的「The Supreme Vault: 1998 - 2018」拍賣專題、富藝斯10月的「24/7」潮流主題與球鞋「Tongue+Chic」拍賣，香港富藝斯在12月則推出由超人氣藝術家KAWS的三十三件玩偶雕塑作品，並以耶誕老人諧音、將主題定名為「SANTA KAWS」，於12月5日至13日於富藝斯拍賣會官方網站進行網路拍賣。

本名Brian Donnelly的美國藝術家KAWS 1974年生於新紐澤西州，他擅長將各種經典或虛擬人物的眼睛改為兩個X，因而成為其創作的辨識手法；除了翻玩大量動漫卡通人物，因而在次文化領域大為流行，日本平價服裝品牌更長期推出與KAWS的聯名服飾、銷售不俗；今年一月總長36公尺的超大型裝飾《KAWS：HOLIDAY Taipei》在中正紀念堂進行快閃裝置、創造驚人曝光，此後更陸續巡迴香港、首爾、日本，將亞洲的知名度由街頭潮流領域推向普羅大眾。