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獨／陪伴天母人近30年！「金石堂天母店」將熄燈

年夜飯吃A5和牛＋龍蝦！Beef King團圓飯、和牛吃到飽

2019-12-07 22:05聯合報 記者陳睿中／即時報導

提供「A5和牛吃到飽」的鍋物餐廳「BEEF KING」，將結合波士頓龍蝦、A5和牛等多款食材，推出「闔家團圓，圓滿歸鼠團圓餐」，讓民眾可以在新春期間，享受闔家圍爐的樂趣。

BEEF KING店選用近江、宮崎、熊本、鹿兒島等不同產區的和牛，依照各部位的特性與等級，規劃出4種不同內容的無限量套餐，每人售價2,499元起。其中最頂級的套餐組合，還能夠品嚐到日本皇室御用的「伊藤松阪牛」，同樣是無限量吃到飽。另外也有針對雙人設計的套餐組合，每套3,299元起。而湯底中的麻辣湯頭，採100%日本和牛牛油之作，搭配16種中藥材、3種辣椒與花椒熬煮而成，為和牛增添不同滋味。另還有新引進的「胡椒豬肚雞湯」可供選擇。

隨著年節將至，除了和牛吃到飽之外，BEEF KING自1月23日至1月30日期間，推出團圓餐方案。「圓滿歸鼠團圓餐」套餐包含2隻波士頓龍蝦、A5和牛（外臀肉、內臀肉、和尚頭及三叉肉）與時令海鮮、火鍋料，4人套餐價6,888元起。若升級「闔家團圓餐」，則可品嚐A5和牛肋眼、PRIME等級無骨牛小排、西班牙伊比利梅花豬、小麥松阪豬等肉品，增添圍爐的變化。

BEEF KING提供有多款日本A5和牛吃到飽的套餐方案。圖／BEEF KING...
BEEF KING提供有多款日本A5和牛吃到飽的套餐方案。圖／BEEF KING提供
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吃到飽波士頓

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