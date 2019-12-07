年夜飯吃A5和牛＋龍蝦！Beef King團圓飯、和牛吃到飽

提供「A5和牛吃到飽」的鍋物餐廳「BEEF KING」，將結合波士頓龍蝦、A5和牛等多款食材，推出「闔家團圓，圓滿歸鼠團圓餐」，讓民眾可以在新春期間，享受闔家圍爐的樂趣。

BEEF KING店選用近江、宮崎、熊本、鹿兒島等不同產區的和牛，依照各部位的特性與等級，規劃出4種不同內容的無限量套餐，每人售價2,499元起。其中最頂級的套餐組合，還能夠品嚐到日本皇室御用的「伊藤松阪牛」，同樣是無限量吃到飽。另外也有針對雙人設計的套餐組合，每套3,299元起。而湯底中的麻辣湯頭，採100%日本和牛牛油之作，搭配16種中藥材、3種辣椒與花椒熬煮而成，為和牛增添不同滋味。另還有新引進的「胡椒豬肚雞湯」可供選擇。