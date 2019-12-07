蘇富比搶搭星際大戰熱潮 百項古董周邊線上開賣

英國路透報導，萬千影迷期待的「星際大戰」系列電影最新續篇「星際大戰：天行者的崛起」（Star Wars: The Rise of Skywalker）將在18日上映。蘇富比拍賣公司搭上星戰熱潮，上周開始在網路拍賣星際大戰的經典海報和玩具人偶，拍賣會將在13日結束。

據蘇富比稱，「星際大戰線上拍賣」100多種拍品可以追溯到數十年前，價格從100英鎊至6萬英鎊不等（約台幣4000元至240萬元）。

收藏品包含一個1976年出產的帝國暴風兵原型頭盔，估價3萬至6萬英鎊（約台幣120萬至240萬元）。一家玩具店陳列的「星際大戰五部曲：帝國大反擊」（Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back）人物和「千年鷹號」宇宙飛船價格在7000至1萬英鎊之間（約台幣24萬至40萬元）。

1976年用來宣傳「星際大戰四部曲：曙光乍現」（Star Wars Episode IV: A New Hope），上面有當時飾演天行者路克的演員馬克‧漢米爾（Mark Hamill）簽名的海報，要價5000至8000英鎊（約台幣20萬至32萬元）。

蘇富比的電影海報顧問馬強特表示：「我們花了超過一年的時間將來自世界各地的藏品收集起來，包括影片、原版電影海報、宣傳品、工藝品、道具和玩具。」