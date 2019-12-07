佛系「經典藍」 劉嘉玲、凱蒂荷姆斯早已搶先穿搭

彩通（Pantone）公布2020年度代表色是經典藍（Classic Blue，Pantone 19-4052），雖然有報導笑稱今年將被藍莓色占領，但在全球政經環境的動盪中，彩通公司執行董事Leatrice Eiseman在接受洛杉磯時報訪問時表示，「經典藍代表即使面臨如同暴風雨來襲的時局，仍能維持信念和冷靜。」

比海水藍（aquamarine）深、較海軍藍（navy）淺的經典藍，所陳述的色彩調性是被信賴的、不具侵略性，屬於相當佛系的色彩。而將它投放到時尚產業，不僅是包款的經典定番色，更會讓人直接想到DIOR 2017秋冬系列鋪天蓋地的深藍、經典藍、丹寧藍等很藍的季度發表，劉家玲在出席活動時就曾穿上這季裙裝，展現優雅姿態，創意總監Maria Grazia Chiuri並以此打造Saddle、Lady Dior等標誌性手袋的經典藍版本。