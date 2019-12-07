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佛系「經典藍」 劉嘉玲、凱蒂荷姆斯早已搶先穿搭

2019-12-07 20:14聯合報 記者楊詩涵／即時報導

彩通（Pantone）公布2020年度代表色是經典藍（Classic Blue，Pantone 19-4052），雖然有報導笑稱今年將被藍莓色占領，但在全球政經環境的動盪中，彩通公司執行董事Leatrice Eiseman在接受洛杉磯時報訪問時表示，「經典藍代表即使面臨如同暴風雨來襲的時局，仍能維持信念和冷靜。」

比海水藍（aquamarine）深、較海軍藍（navy）淺的經典藍，所陳述的色彩調性是被信賴的、不具侵略性，屬於相當佛系的色彩。而將它投放到時尚產業，不僅是包款的經典定番色，更會讓人直接想到DIOR 2017秋冬系列鋪天蓋地的深藍、經典藍、丹寧藍等很藍的季度發表，劉家玲在出席活動時就曾穿上這季裙裝，展現優雅姿態，創意總監Maria Grazia Chiuri並以此打造Saddle、Lady Dior等標誌性手袋的經典藍版本。

另外，包括路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的EPI系列和CELINE的Classic手袋、Triomphe手袋，都有深植人心的經典藍色彩；FENDI則是以Peekaboo設計了經典藍款式，這是品牌2009春夏首度發表的包款，事隔10年再創新貌，2018年問世的精巧Peekaboo Essentially尺寸，李聖經曾詮釋過，凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）也曾拿過藍色款式。LONGCHAMP和Stella McCartney分別推出經典藍色的都會手袋、俏皮的相機包，LOEWE和MCM則有雋永的皮夾款式，為男、女皆適宜的中性色系，更是永不退流行的耐看小皮件。

MCM Logo長夾，售價11,000元。圖／MCM提供
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提到經典藍就會想起DIOR 2017秋冬鋪天蓋地的藍色。圖／DIOR提供
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FENDI Peekaboo Essentially藍色皮革手袋，售價港幣31,200元、約合台幣約12萬2,960元。圖／FENDI提供
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凱蒂荷姆斯手拿亮藍色FENDI Mini Peekaboo現身紐約街頭。圖／FENDI提供
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LONGCHAMP Mademoiselle Longchamp斜背袋，售價36,400元。圖／LONGCHAMP提供
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洛杉磯品牌LVDior

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