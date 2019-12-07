天冷就是要嗑鍋！精選10大特色鍋 今年暖胃靠它

溫度直直降，此刻火鍋最夯！今年各家搶攻天冷商機，有海陸齊上的「美滋鍋」，也有強調味美又養生的「美顏鍋」，各家還備有「秘密武器」，吃鍋不僅暖身，還是門學問。

六福萬怡酒店及六福客棧推出暖身鍋物，加入皇帝的養生秘方、皇后嬪妃的美顏食材，並將傳統大份量轉換為6人以下皆能享用的料理，以「改變」迎接冬日。台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理推出「藥膳老火煲羊腩」，主廚考究乾隆皇帝養生秘方及最愛的松齡太平春酒，佐以性溫的羊腩燉煮達8個小時，料理手法也有別於常見羊肉爐的做法，先用麻油炒羊肉，再將羊肉浸入冷水中，去除羊騷味。洗淨羊肉後加入辣豆腐乳、柱侯醬、蒜蓉、乾蔥將羊肉炒香，並放入主廚秘製香料，增添羊肉香氣，肉質軟嫩順口無騷味，煲湯帶有淡淡藥膳香氣，溫潤順口。

六福客棧金鳳廳則以「橫衝直撞豆花蟹」應戰，主廚以溫補養身、自然美顏概念出發，先以藥膳及牛奶熬煮，加入金華火腿熬製而成的湯頭，香醇好入喉，再加入重達一斤的新鮮紅蟳、嫩滑爽口的豆花，讓湯品層次更上一階。

台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳也新推「酸菜白肉鍋酒食搭」搶市，主廚透露秘密武器是用乳酸飲料取代一般醋酸，以自然發酵醃製出酸白菜，湯頭還得與豬大骨高湯加入當季螃蟹與海鮮提味，經過6小時的慢火熬製而成；晚餐期間加上法國進口帶著清新果香的微酸白酒佐餐，以酸搭酸，渾然天成，創新酒食體驗。

台北美福大飯店即日起到2020年2月15日主打「飄香火鍋季」，潮粵坊將台灣少見的「白湯麻辣鍋」端上桌，有以魚骨及多款辣椒、辛香料熬製的「清湯麻辣鍋」，以及酸鹹開胃的「老壇酸菜鍋」；另外，米香台菜餐廳也獻上冬日溫補首選的「羊肉爐」、湯蘊厚實的「飄香砂鍋鰱」、酒韻香醇的「波士頓龍蝦老酒鍋」；晴山日本料理祭出最具東瀛本色的「美國極黑和牛沙朗雙人壽喜燒」，三間餐廳鍋物各不同，滋味任選。

台北寒舍艾美酒店「寒舍食譜」採限量推出粵式經典鍋物，有清爽溫補的「冬蟲夏草花膠雞湯」、馥郁醇厚的「香菜皮蛋豚骨靚湯」，並重現撈鍋經典，可搭配多種粵式手工點心，如燕窩雲吞、松葉蟹鉗燒賣、游水錦鯉等，也有美國頂級牛小排、南非活鮑魚、印尼海虎蝦等高檔食材可選配。

台南大員皇冠假日酒店2樓彩豐樓的「廣式一品羊肉爐」，融合廣式口味與台式吃法，研發出絕妙比例的羊肉爐，12月消費滿額加價購「清蒸石斑魚」每尾100元。

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