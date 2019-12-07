親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

合歡山貨車墜谷1命危1傷 6歲女童摔出搜尋中

星宇航空尾牙曝光！暴增至近千員工 網羨慕：顏值超高

二林蕎麥正宗產地 日本蕎麥麵達人多次自費推廣製麵

2019-12-07 18:18聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

彰化二林鎮是全台蕎麥主要產區之一，種植面積達60公頃，受到日本「全麵協」關注，已經連續多次派出專業製麵達人到二林推廣蕎麥麵，協會成員是各行各業退休人士，自費機票住宿到各國交流，傳授日本正統的蕎麥麵製作，團長板倉敏和說，抱持著「雞婆」的心做這件事，要讓蕎麥麵的好讓更多人知道。

現正值二林蕎麥花海紛飛似雪景的時節，農會與公所今天舉辦二林蕎麥季活動，全麵協空運道具材料，並有30名製麵達人現場輪流表演製麵藝術，民眾品嘗出自專業手藝的蕎麥麵。

二林鎮種蕎麥60多年，農會極力行銷也推出多元產品，今年新研發的「干貝蕎麥麵」就是跟上現在的拌麵風潮，讓更多消費者品嘗出自二林產地的蕎麥製品，二林農會表示，「全麵協」前後到二林參加現場製麵相關活動已有4次，佩服他們不遺餘力到各國推廣自己的飲食特色。

這次交流團男性平均年齡70歲，板倉敏和表示，成員有有老師、警察公務員等退休，都是訓練後經協會段定考試，達到最高段等級除了有技術還有蕎麥相關知識，日本2千年前就在吃蕎麥麵，但現在飲食改變，團隊也在日本極力推廣，去年到過蒙古，先前在韓國推動也有成果，就連中國雲南4千公尺高山地區也有蕎麥，當地人靠這樣的雜糧來補充營養。

他也說，日本蕎麥收成只到9月，二林的蕎麥卻是在一、二期稻作後種植，能在12月還看得到蕎麥花海相當難得，收成面積也很好，今年以來已經派員到二林進行20梯次以上手打蕎麥麵教學，希望培養種子教師，振興二林蕎麥麵文化。

日本全麵協到彰化二林蕎麥產區推廣正統蕎麥麵製作。記者林敬家／攝影
日本全麵協到彰化二林蕎麥產區推廣正統蕎麥麵製作。記者林敬家／攝影
分享
日本全麵協長期推廣蕎麥麵，看好二林是蕎麥產區，多次舉行推廣活動。記者林敬家／攝影
日本全麵協長期推廣蕎麥麵，看好二林是蕎麥產區，多次舉行推廣活動。記者林敬家／攝影
分享
日本全麵協出動30人到台灣，推廣蕎麥麵文化。記者林敬家／攝影
日本全麵協出動30人到台灣，推廣蕎麥麵文化。記者林敬家／攝影
分享

警察公務員

延伸閱讀

日本關西旅遊夯 2018免稅品營業額創新高

日本瑜伽大師增高操 網友：我每天做高了2cm

相關新聞

台灣吃不到的「台灣大腸鍋」日媒評為冬天必吃之一

2019-12-07 18:15

口袋名單又來了！松本清「2019年度熱銷排行榜TOP 10」、「熱銷彩妝TOP 10」快筆記

2019-12-07 18:00

帆布包控必朝聖 京都名物「一澤信三郎」新作台灣開賣

2019-12-07 18:00

「耶誕餐桌布置」靠小物3招搞定！選對還能一路用到過年

2019-12-07 16:10

Nespresso首度進駐資訊月 測腦波反應體驗專屬AI咖啡

2019-12-07 15:57

他的床被「23隻鯊魚」佔領氣炸 網幫取名笑翻：還有間諜

2019-12-07 15:41

第一名真心好用！迪奧「2019熱銷唇彩TOP 5」超美色號快筆記

2019-12-07 15:07

王菲開工了！接下HR赫蓮娜全球代言　網讚：「恭喜女神終於營業」

2019-12-07 14:47

一個人旅行 你是移動的城堡

2019-12-07 13:37

超萌貼圖+網紅影片 公益變新潮

2019-12-07 13:35

單身族孤單寂寞覺得冷？日本「抱抱情人」抱枕讓你寒冬有人抱

2019-12-07 12:33

超強聯名「麥當勞 x alexanderwang」 瘋搶牛皮漢堡包

2019-12-07 12:28

貝拉哈蒂德性感女神像 橫躺在台北招牌、阿爾卑斯山

2019-12-07 12:04

塑膠袋要錢、大行李搭車要預約！明年玩日本必知9件事

2019-12-07 11:51

網友最愛打卡IG出鏡率最高 2019百貨最美耶誕景點巡禮

2019-12-07 10:16

Garmin慶雙12 限時折扣最低5折起

2019-12-06 21:45

料理現省229元、消費滿千送千！涓豆腐12月7日進駐苗栗

2019-12-06 20:39

陳庭妮胖到人生巔峰出席COACH派對 福原愛、郭雪芙高效率買下去

2019-12-06 20:37

王陽明差點和高以翔同天錄影 陳庭妮至今仍覺得難相信

2019-12-06 20:25

大人系必嚐「酒味可樂」！連初學者都能輕易嘗試微醺感

2019-12-06 17:37

懶人吃蝦不用自己剝！超浮誇「大白蝦麵線」鋪好鋪滿 用湯匙直接熱熱吃

2019-12-06 17:32

氣溫急凍百貨寢具「特價再買一送一」 最多現省逾3萬！

2019-12-06 17:32

超夯「DJ&A 厚切馬鈴薯條」好美味？網友曝光加料秘訣

2019-12-06 16:36

興大新品種「女神」聖誕紅 1盆苞葉量感是市售3倍之多

2019-12-06 16:11

日本No.1「壽司郎」 再開「松江長安、永春」2間分店

2019-12-06 15:12

全台最大蔦屋書店 南港CITYLINK開幕

2019-12-06 14:47

艾瑪史東沉浸訂婚喜悅 回顧她穿搭也有漢子風格

2019-12-06 14:46

麥胞注意！麥當勞服飾品牌上線 20多種周邊小物一次購足

2019-12-06 14:01

「路易莎」插旗蔦屋書店南港店！開幕限定咖啡買一送一

2019-12-06 12:52

超美！摩天輪聖誕燈光秀開跑 麋鹿雪橇飛越台中高空

2019-12-06 12:43

全台中最難訂的燒肉店！「屋馬燒肉崇德店」4日開幕了

2019-12-06 11:56

雙12全台瘋搶！Apple AirPods二代只要1212元

2019-12-06 11:53

CELINE微風廣場全新概念店開幕 獨賣高級珠寶系列

2019-12-06 11:32

怎麼帶小小孩看展覽？跟著艾瑞．卡爾動手動腳又動腦

2019-12-06 10:51

濕冷超有感 毛毯靠枕買氣升

2019-12-06 00:05

HERMES木片細工鑲嵌腕表 手腕上的絕景

2019-12-05 23:56

冰雪迷衝了！ 哈根達斯敦南店變身「冰雪奇幻城堡」

2019-12-05 23:41

法國國寶級名廚客座Chefs Club 獻上經典名菜總統榨鴨

2019-12-05 23:12

裸身單穿經典外套 50萬粉絲搶讚Gigi Hadid美胸

2019-12-05 21:46
看更多

熱門文章

低溫特報！ 今晚起5縣市低溫恐跌破10度

2019-12-07 09:53

大樂透2.5億頭獎 一注獨得獎落新北市新店

2019-12-06 22:39

國道最凶險的一哩路！下交流道 這個動作最要命

2019-12-07 08:00

塑膠袋要錢、大行李搭車要預約！明年玩日本必知9件事

2019-12-07 11:51

大陸冷氣團南下入夜降溫明顯 明低溫下探11度

2019-12-06 22:13

乾冷空氣南下 吳德榮：今晚明晨最冷 下探10度低溫

2019-12-07 07:15

Garmin慶雙12 限時折扣最低5折起

2019-12-06 21:45

阿滴英文違反勞基法 台北市勞動局裁罰4萬元

2019-12-06 21:07

乾冷空氣撥雲見日 天氣風險：下周天氣大回暖

2019-12-07 14:35

王陽明差點和高以翔同天錄影 陳庭妮至今仍覺得難相信

2019-12-06 20:25

雪山合歡山降瑞雪 今晨平地最低溫新竹9度

2019-12-07 06:00

陳庭妮胖到人生巔峰出席COACH派對 福原愛、郭雪芙高效率買下去

2019-12-06 20:37

他的床被「23隻鯊魚」佔領氣炸 網幫取名笑翻：還有間諜

2019-12-07 15:41

雙北等8縣市百貨 109年元旦內用禁免洗餐具

2019-12-07 14:57

冷氣團持續發威冷到下周一 天氣轉乾放晴

2019-12-07 14:47

每日星座運勢／雙子愛神降臨情緒高　學習知識增長

2019-12-07 00:00

精神科注意 14組混搭藥有交互作用

2019-12-07 01:12

台灣東部海域發生4.7地震 最大震度宜蘭縣3級

2019-12-07 04:02

新北怨北捷取消8折沒溝通 北捷：下周一進一步說明

2019-12-07 11:33

台灣吃不到的「台灣大腸鍋」日媒評為冬天必吃之一

2019-12-07 18:15

北捷電子票證優惠 改看「忠誠度」

2019-12-07 00:49

【晨光幫幫忙】劉昭儀、李佳燕／讓孩子做回自己

2019-12-07 06:00

公費流感疫苗明開打 第一天帶長輩幼兒去哪打看這名單

2019-12-07 11:57

影／等下一場雪！太平山2度 千人追上山

2019-12-07 12:03

國際再傳降血糖藥含致癌物NDMA 我國未進口問題產品

2019-12-07 08:07

連日雨告一段落 轉乾冷今晚明晨注意低溫

2019-12-07 09:20

貝拉哈蒂德性感女神像 橫躺在台北招牌、阿爾卑斯山

2019-12-07 12:04

王菲開工了！接下HR赫蓮娜全球代言　網讚：「恭喜女神終於營業」

2019-12-07 14:47

網友最愛打卡IG出鏡率最高 2019百貨最美耶誕景點巡禮

2019-12-07 10:16

超強聯名「麥當勞 x alexanderwang」 瘋搶牛皮漢堡包

2019-12-07 12:28

國際傳降糖藥含致癌NDMA 食藥署限制檢驗合格才能輸入

2019-12-07 11:02

年前最終波大型徵才 熟齡世代就博會7日登場

2019-12-06 21:42

早產出生僅610克 13歲資優少女歡喜「回娘家 」

2019-12-07 17:18

明後天更冷！苗栗以北低溫下探10度 高山降雪機率降低

2019-12-07 09:34

象爸爸 救了23頭野生亞洲象

2019-12-06 23:56

料理現省229元、消費滿千送千！涓豆腐12月7日進駐苗栗

2019-12-06 20:39

大樂透第108105期開獎

2019-12-06 21:05

台電明年招700人 起薪逾3萬

2019-12-06 23:50

長者與學齡前幼兒注意 第二階段公費流感疫苗明天開打

2019-12-07 11:33

不用南北奔波 勞動部與育達科大合作 免費提供職訓課程

2019-12-06 20:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top