二林蕎麥正宗產地 日本蕎麥麵達人多次自費推廣製麵

彰化二林鎮是全台蕎麥主要產區之一，種植面積達60公頃，受到日本「全麵協」關注，已經連續多次派出專業製麵達人到二林推廣蕎麥麵，協會成員是各行各業退休人士，自費機票住宿到各國交流，傳授日本正統的蕎麥麵製作，團長板倉敏和說，抱持著「雞婆」的心做這件事，要讓蕎麥麵的好讓更多人知道。

現正值二林蕎麥花海紛飛似雪景的時節，農會與公所今天舉辦二林蕎麥季活動，全麵協空運道具材料，並有30名製麵達人現場輪流表演製麵藝術，民眾品嘗出自專業手藝的蕎麥麵。

二林鎮種蕎麥60多年，農會極力行銷也推出多元產品，今年新研發的「干貝蕎麥麵」就是跟上現在的拌麵風潮，讓更多消費者品嘗出自二林產地的蕎麥製品，二林農會表示，「全麵協」前後到二林參加現場製麵相關活動已有4次，佩服他們不遺餘力到各國推廣自己的飲食特色。

這次交流團男性平均年齡70歲，板倉敏和表示，成員有有老師、警察、公務員等退休，都是訓練後經協會段定考試，達到最高段等級除了有技術還有蕎麥相關知識，日本2千年前就在吃蕎麥麵，但現在飲食改變，團隊也在日本極力推廣，去年到過蒙古，先前在韓國推動也有成果，就連中國雲南4千公尺高山地區也有蕎麥，當地人靠這樣的雜糧來補充營養。