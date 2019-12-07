帆布包控必朝聖 京都名物「一澤信三郎」新作台灣開賣

沒有一見驚人的華麗，但外表素樸的帆布包，卻有簡潔耐用、經典耐看的特質。京都名物、一針一線純手工製作的「一澤信三郎帆布」，對帆布包愛好者來說肯定不陌生，甚至會專程遠赴京都朝聖，現在，因一澤信三郎與來自台南的「森/CASA」的友好關係，台灣的森/CASA成為京都唯一店鋪之外，少數定期販售一澤信三郎布包的通路。另外，雙方也攜手合作推出紀念包與冬日暖靠墊作品。

森/CASA向一澤信三郎帆布訂製了黑、淺卡其與焦糖色三種厚磅麻布的靠墊、坐墊。圖／森/CASA提供 分享 facebook

「一澤信三郎帆布」1905年草創於京都東山，最初以製作牛奶運送袋、酒袋、木匠工具袋等專用帆布包起家，至今已有110年以上的歷史。始終使用純天然棉質、麻質帆布，一針一線純手工製作，只為了讓布包能夠被長長久久使用。且帆布包只在京都在地製作、在地販售，沒有分店，也沒有經銷商，但以獨特的手工製作與專注簡潔耐用的特質，仍吸引了世界各地慕名而來的人。

「一澤信三郎帆布」帆布包、紀念款與新品，12月10日起於森/CASA門市開賣。圖／森/CASA提供 分享 facebook

而一澤帆布第四代傳人一澤信三郎本人，與來自台南的「森/CASA」，有著特別的緣分。多年前互相認識了以後，兩邊的家族便保持著每年拜訪彼此的習慣。雙方都喜愛器物是可以一再地被使用，以及經久不變的美感。這樣的默契讓台灣的森/CASA，成為京都店鋪外，少數販售一澤信三郎布包的通路。

「一澤信三郎帆布」帆布包、紀念款與新品，12月10日起於森/CASA門市開賣。圖／森/CASA提供 分享 facebook

2019年夏初，創立森/CASA的毛森江拜訪一澤信三郎時，在帆布上用麥可筆繪下了關於自己建築哲學與想法的三個語彙：圓、正方、正三角形，一澤信三郎提議將它製成白色帆布提包，雙方的想法凝結成新款帆布包作品。

建築語彙白色帆布包。圖／森/CASA提供 分享 facebook