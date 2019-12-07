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口袋名單又來了！松本清「2019年度熱銷排行榜TOP 10」、「熱銷彩妝TOP 10」快筆記

2019-12-07 18:00聯合報 記者陳立儀／即時報導

日本連鎖藥妝店松本清自去年10月初在台北東區開設一號店之後，現在在全台已有7間門市，包括與台灣高鐵合作於桃園高鐵站開立松本清台灣第一家便利店型藥妝店。登台滿周年之際，松本清公布了「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」，絕對值得放入口袋名單。

松本清「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」的冠軍由太陽社玻尿酸高保濕濃縮精華奪下，是蟬聯日本@cosme多年的超高CP值好物，還可加入基礎保養品內，在松本清台灣一號店開幕時首7日就火速完售，今年更高居年度熱銷排行榜冠軍；第二名為LuLuLun X 松本清限定版面膜8枚入，是人氣超旺的LuLuLun面膜與松本清合作的獨家限定販售系列，更是日本松本清海外觀光客10大必買面膜之一；第三、四名都是面膜類，分別為AC－CB凡爾賽玫瑰深層黃金若潤面膜單枚入、石澤研究所毛穴撫子日本米精華保濕面膜10枚入。

第五名的ARGELAN草本保濕植萃潤唇膏－橙花香＆柑橘也是台灣松本清持續熱賣的斷貨王之一，在台灣一號店開幕時3天就賣光；第六名至第十名分別為MK來自天然純淨化妝棉袋裝型228片入、花王蘇菲娜SOFINA Primavsita Ange漾緁控油瓷效妝前隔離乳進化版25ml、三幸薄鹽沙拉仙貝18枚裝、EXCEL 3合1持久造型眉筆＃01自然、MK足部舒緩清涼貼片24枚入。

松本清彩妝類熱銷排行榜TOP 10除了花王蘇菲娜SOFINA Primavsita Ange漾緁控油瓷效妝前隔離乳進化版、EXCEL 3合1持久造型眉筆＃01自然分居第一、二名之外，上榜的還有dejavu就是不暈持久柔霜眼膠筆＃自然棕、莎娜SANA素肌紀念日裸漾輕甜潤唇膏＃02誘吻珊瑚、Leun Plus菁萃潤澤唇膏＃06微甜豆沙、資生堂 惹我清爽吸油蜜粉、KISS ME花漾美姬新翹力纖長防水睫毛膏、MK時尚睫毛夾廣角加寬39mm、EXCEL裸色深邃眼影＃03時尚暖棕、DHC睫毛修護液。

此外，日本松本清10月開賣的Replica Notes衣物柔軟精、除菌芳香噴霧，12月起台灣松本清也獨家引進，共有嬌柔花香、清新東方調、性感果香等3款香味。

松本清「2019年彩妝熱銷排行榜TOP 10」第三名：dejavu就是不暈持久柔...
松本清「2019年彩妝熱銷排行榜TOP 10」第三名：dejavu就是不暈持久柔霜眼膠筆＃自然棕，售價350元。圖／松本清提供
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松本清公布「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」。圖／松本清提供
松本清公布「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」。圖／松本清提供
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松本清「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」第七名：花王蘇菲娜SOFINA P...
松本清「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」第七名：花王蘇菲娜SOFINA Primavsita Ange漾緁控油瓷效妝前隔離乳進化版25ml，售價350元。圖／松本清提供
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松本清公布「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」。圖／松本清提供
松本清公布「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」。圖／松本清提供
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松本清「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」第六名：MK 來自天然純淨化妝棉袋...
松本清「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」第六名：MK 來自天然純淨化妝棉袋裝型 228片入，售價59元。圖／松本清提供
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松本清「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」第五名：ARGELAN草本保濕植萃...
松本清「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」第五名：ARGELAN草本保濕植萃潤唇膏－橙花香＆柑橘，售價179元。圖／松本清提供
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松本清「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」第十名：MK足部舒緩清涼貼片24片...
松本清「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」第十名：MK足部舒緩清涼貼片24片裝，售價199元。圖／松本清提供
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松本清「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」第八名：三幸薄鹽沙拉仙貝18枚裝，...
松本清「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」第八名：三幸薄鹽沙拉仙貝18枚裝，售價55元。圖／松本清提供
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松本清「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」第四名：石澤研究所毛穴撫子日本米精...
松本清「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」第四名：石澤研究所毛穴撫子日本米精華保濕面膜10枚入，售價250元。圖／松本清提供
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松本清「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」第三名：AC－CB凡爾賽玫瑰深層黃...
松本清「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」第三名：AC－CB凡爾賽玫瑰深層黃金若潤面膜單枚入，售價148元。圖／松本清提供
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松本清「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」第九名：EXCEL 3合1持久造型...
松本清「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」第九名：EXCEL 3合1持久造型眉筆＃01自然，售價520元。圖／松本清提供
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松本清「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」第二名：LuLuLun X 松本清...
松本清「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」第二名：LuLuLun X 松本清限定版面膜8枚入，售價150元。圖／松本清提供
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松本清「2019年彩妝熱銷排行榜TOP 10」第四名：莎娜SANA素肌紀念日裸漾...
松本清「2019年彩妝熱銷排行榜TOP 10」第四名：莎娜SANA素肌紀念日裸漾輕甜潤唇膏＃02誘吻珊瑚，售價415元。圖／松本清提供
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松本清「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」第一名：太陽社玻尿酸高保濕濃縮精華...
松本清「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」第一名：太陽社玻尿酸高保濕濃縮精華10ml，售價141元。圖／松本清提供
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松本清「2019年彩妝熱銷排行榜TOP 10」第五名：Leun Plus菁萃潤澤...
松本清「2019年彩妝熱銷排行榜TOP 10」第五名：Leun Plus菁萃潤澤唇膏＃06微甜豆沙，售價398元。圖／松本清提供
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