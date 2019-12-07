口袋名單又來了！松本清「2019年度熱銷排行榜TOP 10」、「熱銷彩妝TOP 10」快筆記

日本連鎖藥妝店松本清自去年10月初在台北東區開設一號店之後，現在在全台已有7間門市，包括與台灣高鐵合作於桃園高鐵站開立松本清台灣第一家便利店型藥妝店。登台滿周年之際，松本清公布了「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」，絕對值得放入口袋名單。

松本清「2019年熱銷必敗排行榜TOP 10」的冠軍由太陽社玻尿酸高保濕濃縮精華奪下，是蟬聯日本@cosme多年的超高CP值好物，還可加入基礎保養品內，在松本清台灣一號店開幕時首7日就火速完售，今年更高居年度熱銷排行榜冠軍；第二名為LuLuLun X 松本清限定版面膜8枚入，是人氣超旺的LuLuLun面膜與松本清合作的獨家限定販售系列，更是日本松本清海外觀光客10大必買面膜之一；第三、四名都是面膜類，分別為AC－CB凡爾賽玫瑰深層黃金若潤面膜單枚入、石澤研究所毛穴撫子日本米精華保濕面膜10枚入。

第五名的ARGELAN草本保濕植萃潤唇膏－橙花香＆柑橘也是台灣松本清持續熱賣的斷貨王之一，在台灣一號店開幕時3天就賣光；第六名至第十名分別為MK來自天然純淨化妝棉袋裝型228片入、花王蘇菲娜SOFINA Primavsita Ange漾緁控油瓷效妝前隔離乳進化版25ml、三幸薄鹽沙拉仙貝18枚裝、EXCEL 3合1持久造型眉筆＃01自然、MK足部舒緩清涼貼片24枚入。

松本清彩妝類熱銷排行榜TOP 10除了花王蘇菲娜SOFINA Primavsita Ange漾緁控油瓷效妝前隔離乳進化版、EXCEL 3合1持久造型眉筆＃01自然分居第一、二名之外，上榜的還有dejavu就是不暈持久柔霜眼膠筆＃自然棕、莎娜SANA素肌紀念日裸漾輕甜潤唇膏＃02誘吻珊瑚、Leun Plus菁萃潤澤唇膏＃06微甜豆沙、資生堂 惹我清爽吸油蜜粉、KISS ME花漾美姬新翹力纖長防水睫毛膏、MK時尚睫毛夾廣角加寬39mm、EXCEL裸色深邃眼影＃03時尚暖棕、DHC睫毛修護液。

此外，日本松本清10月開賣的Replica Notes衣物柔軟精、除菌芳香噴霧，12月起台灣松本清也獨家引進，共有嬌柔花香、清新東方調、性感果香等3款香味。