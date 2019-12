「耶誕餐桌布置」靠小物3招搞定！選對還能一路用到過年

如果準備在家裡吃耶誕大餐,吃哪一類的料理可以隨心所欲,但是氣氛可千萬不能少,IKEA、Crate and Barrel分享了耶誕餐桌布置的技巧,只要掌握耶誕擺飾、燭光燈飾、冬季植物等3大訣竅就能輕鬆搞定,選對款式與顏色還能一路用到過年。

耶誕老人、雪人、雪花、麋鹿等小擺飾,是妝點耶誕餐桌的主角,搖曳的燭光更能增添溫馨感,可選擇香氛蠟燭或有雪花圖騰的燭杯,再隨興放上冬青、柏樹、紅莓、松果等應景植物,就能讓餐桌飄滿濃濃耶誕味。

餐具配色也是重點之一,如果覺得買新的太麻煩,運用紅、綠、白等色調交錯,同樣能妝點耶誕氛圍,尤其大推紅色調餐具,只要替換成紅色與木質餐盤混搭,過年都還能派上用場。對於收納空間有限的人來說,耶誕配色或耶誕主題圖案的餐巾紙絕對是好幫手,可以舖在餐盤上或折疊後放在餐具旁,就是最簡單又實用的耶誕裝飾。

IKEA VINTERFEST餐具系列包括有耶誕老公公圖樣點綴的湯碗、餐盤及玻璃杯,另有三層點心架、以瑞典傳統圖案設計的紅白桌布及餐巾紙,可搭配耶誕主題的蠟燭、造型燭台或耶誕樹造型的LED裝飾燈。

Crate and Barrel推出近400項限量耶誕商品,包含餐碗盤器皿、香氛蠟燭、擺設家飾、烘培道具、耶誕樹飾品、布織品與耶誕禮品等,即日起至12月18日可享7折優惠。在餐具部分,今年以純淨白、洗灰木和諾貝松綠構成的基礎色調,呈現寧靜恬適的北歐風格,也可選擇與傳統的紅、白色調混搭,另有耶誕樹造型的Tree三入點心盤、雪花圖騰或紅綠配色的檯布。