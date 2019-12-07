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「耶誕餐桌布置」靠小物3招搞定！選對還能一路用到過年

2019-12-07 16:10聯合報 記者陳立儀／即時報導

如果準備在家裡吃耶誕大餐，吃哪一類的料理可以隨心所欲，但是氣氛可千萬不能少，IKEA、Crate and Barrel分享了耶誕餐桌布置的技巧，只要掌握耶誕擺飾、燭光燈飾、冬季植物等3大訣竅就能輕鬆搞定，選對款式與顏色還能一路用到過年。

耶誕老人、雪人、雪花、麋鹿等小擺飾，是妝點耶誕餐桌的主角，搖曳的燭光更能增添溫馨感，可選擇香氛蠟燭或有雪花圖騰的燭杯，再隨興放上冬青、柏樹、紅莓、松果等應景植物，就能讓餐桌飄滿濃濃耶誕味。

餐具配色也是重點之一，如果覺得買新的太麻煩，運用紅、綠、白等色調交錯，同樣能妝點耶誕氛圍，尤其大推紅色調餐具，只要替換成紅色與木質餐盤混搭，過年都還能派上用場。對於收納空間有限的人來說，耶誕配色或耶誕主題圖案的餐巾紙絕對是好幫手，可以舖在餐盤上或折疊後放在餐具旁，就是最簡單又實用的耶誕裝飾。

IKEA VINTERFEST餐具系列包括有耶誕老公公圖樣點綴的湯碗、餐盤及玻璃杯，另有三層點心架、以瑞典傳統圖案設計的紅白桌布及餐巾紙，可搭配耶誕主題的蠟燭、造型燭台或耶誕樹造型的LED裝飾燈。

Crate and Barrel推出近400項限量耶誕商品，包含餐碗盤器皿、香氛蠟燭、擺設家飾、烘培道具、耶誕樹飾品、布織品與耶誕禮品等，即日起至12月18日可享7折優惠。在餐具部分，今年以純淨白、洗灰木和諾貝松綠構成的基礎色調，呈現寧靜恬適的北歐風格，也可選擇與傳統的紅、白色調混搭，另有耶誕樹造型的Tree三入點心盤、雪花圖騰或紅綠配色的檯布。

此外，Crate and Barrel今年更提供節慶限定包裝服務，在品牌經典禮盒、提袋綴上北歐森林或經典紅綠的裝飾，並灑上香氛收尾，12月15日、12月21日指定時段於台北信義微風、台中大遠百門市消費超過1,000元即可現場免費享有客製化專屬包裝服務。

IKEA VINTERFEST上菜湯碗附蓋，售價349元。圖／IKEA提供
IKEA VINTERFEST上菜湯碗附蓋，售價349元。圖／IKEA提供
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IKEA VINTERFEST餐巾紙，售價79元。圖／IKEA提供
IKEA VINTERFEST餐巾紙，售價79元。圖／IKEA提供
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IKEA VINTERFEST系列餐具，可搭配同系列以瑞典傳統圖案設計的紅白桌布...
IKEA VINTERFEST系列餐具，可搭配同系列以瑞典傳統圖案設計的紅白桌布及餐巾紙，傳遞濃厚節慶氛圍。圖／IKEA提供
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IKEA STRÅLA LED裝飾桌燈，售價629元。圖／IKEA提供
IKEA STRÅLA LED裝飾桌燈，售價629元。圖／IKEA提供
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Crate and Barrel Snowflake燭台，原價550元。圖／Cr...
Crate and Barrel Snowflake燭台，原價550元。圖／Crate and Barrel提供
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Crate and Barrel Village陶瓷罐香氛蠟燭系列。圖／Crat...
Crate and Barrel Village陶瓷罐香氛蠟燭系列。圖／Crate and Barrel提供
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善用紅、綠、白色系交錯混搭，就能輕鬆布置耶誕餐桌。圖／Crate and Bar...
善用紅、綠、白色系交錯混搭，就能輕鬆布置耶誕餐桌。圖／Crate and Barrel提供
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燭光燈飾與冬季應景植物，可為耶誕餐桌增添應景溫暖氛圍。圖／Crate and B...
燭光燈飾與冬季應景植物，可為耶誕餐桌增添應景溫暖氛圍。圖／Crate and Barrel提供
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善用紅色系餐盤混搭，可從耶誕節一路用到過年。圖為Crate and Barrel...
善用紅色系餐盤混搭，可從耶誕節一路用到過年。圖為Crate and Barrel Marin餐盤26cm紅，原價420元。圖／Crate and Barrel提供
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IKEA VINTERFEST柱狀蠟燭，售價179元。圖／IKEA提供
IKEA VINTERFEST柱狀蠟燭，售價179元。圖／IKEA提供
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Crate and Barrel今年以純淨白、洗灰木和諾貝松綠構成的基礎色調，呈...
Crate and Barrel今年以純淨白、洗灰木和諾貝松綠構成的基礎色調，呈現寧靜恬適的北歐耶誕風格。圖／Crate and Barrel提供
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餐具IKEA微風

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