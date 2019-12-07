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Nespresso首度進駐資訊月 測腦波反應體驗專屬AI咖啡

2019-12-07 15:57聯合報 記者黃筱晴／即時報導

資訊月除了各種電腦科技新品，今年還出現了一個令人眼睛一亮的攤位，咖啡品牌Nespresso與台灣科技創新公司所羅門、神念科技、瑞艾科技共同技術合作開發，於資訊月主題館中，推出「創新AI咖啡體驗」活動，透過腦波檢測，3分鐘就能透過AI科技告訴你腦中最愛的咖啡口味是哪一款！

現場只要戴上腦波感測器，並依序嗅聞可可、木質、菸草、香料、稻穀、麥芽、龍眼蜜、花香、紅果香、柑橘香等10種咖啡香氣表現食材，透過腦波反應誠實記錄體驗者的喜好數據，即可立刻得知個人專屬的AI咖啡報告書，標示出每個人對於香氣的喜好分析圖。接下來，智慧視覺機器手臂就會從Nespresso從28款經典咖啡中挑出最適合體驗者喜好的咖啡膠囊，然後就可以帶著咖啡膠囊至咖啡吧台區現場品味專屬口味，完成一場色香味俱全的AI咖啡體驗。

Nespresso「解密AI：讓大腦幫你找到最愛咖啡」限量體驗活動，將與2019資訊月於12月全台巡迴展出，即日起至12月8日在台北世貿一館、12月12至16日移師台中國際展覽館、12月19至23日南紡世貿展覽中心、12月26至30日高雄國際會議中心，現場免費體驗。

Nespresso準備了10種咖啡香氣表現食材，讓民眾體驗聞香盲測。記者黃筱晴／...
Nespresso準備了10種咖啡香氣表現食材，讓民眾體驗聞香盲測。記者黃筱晴／攝影
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檢測完成即可得到專屬AI咖啡報告書，顯示體驗者對於香氣的喜好。圖／Nespres...
檢測完成即可得到專屬AI咖啡報告書，顯示體驗者對於香氣的喜好。圖／Nespresso提供
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戴上腦波感測器，依序嗅聞10種咖啡香氣表現食材進行聞香盲測。圖／Nespress...
戴上腦波感測器，依序嗅聞10種咖啡香氣表現食材進行聞香盲測。圖／Nespresso提供
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搭配智慧視覺機器手臂，可迅速辨識並挑出體驗者最喜歡的咖啡膠囊。圖／Nespres...
搭配智慧視覺機器手臂，可迅速辨識並挑出體驗者最喜歡的咖啡膠囊。圖／Nespresso提供
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體驗者帶著推薦的咖啡口味膠囊至咖啡吧台區，即可現場品味專屬的Nespresso咖...
體驗者帶著推薦的咖啡口味膠囊至咖啡吧台區，即可現場品味專屬的Nespresso咖啡，完成解密AI咖啡體驗圖／Nespresso提供
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咖啡AI種電

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