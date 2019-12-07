Nespresso首度進駐資訊月 測腦波反應體驗專屬AI咖啡

資訊月除了各種電腦科技新品，今年還出現了一個令人眼睛一亮的攤位，咖啡品牌Nespresso與台灣科技創新公司所羅門、神念科技、瑞艾科技共同技術合作開發，於資訊月主題館中，推出「創新AI咖啡體驗」活動，透過腦波檢測，3分鐘就能透過AI科技告訴你腦中最愛的咖啡口味是哪一款！

現場只要戴上腦波感測器，並依序嗅聞可可、木質、菸草、香料、稻穀、麥芽、龍眼蜜、花香、紅果香、柑橘香等10種咖啡香氣表現食材，透過腦波反應誠實記錄體驗者的喜好數據，即可立刻得知個人專屬的AI咖啡報告書，標示出每個人對於香氣的喜好分析圖。接下來，智慧視覺機器手臂就會從Nespresso從28款經典咖啡中挑出最適合體驗者喜好的咖啡膠囊，然後就可以帶著咖啡膠囊至咖啡吧台區現場品味專屬口味，完成一場色香味俱全的AI咖啡體驗。