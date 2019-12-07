他的床被「23隻鯊魚」佔領氣炸 網幫取名笑翻：還有間諜

一名大學生回宿舍時，發現他的床變成了「鯊魚養殖場」。圖翻攝自臉書「靠北清大」 分享 facebook

Ikea推出的鯊魚娃娃玩偶，深受許多民眾喜愛，近日一名大學生在收假回宿舍時，看到他的床被室友堆滿23隻鯊魚娃娃，讓他氣炸PO網理論，沒想到網友看到這張「鯊魚養殖床照」，紛紛為鯊魚娃娃取名，還有眼尖網友發現，眾多鯊魚裡藏著一個「亮點」。

近日一名網友在臉書粉絲專頁「靠北清大」表示，「放個假完室友把我的床當養殖場，我真的會氣死，自己買就算了，可以不要麻煩到別人嗎？」，只見照片中，原PO的床位被滿滿的鯊魚娃娃疊滿，顯然室友已將他的床變成「鯊魚養殖床」，讓原PO相當無奈。

照片在網路上曝光後，竟被另一名網友拿去重新後製並分享到網路論壇《Dcard》，該名網友還主動幫每隻鯊魚取了各自的名字，像是「鯊車」、「鯊其馬」、「鯊發」等，在23隻鯊魚娃娃當中，有一隻名為「鯊死給」的鯊魚，也讓許多動漫《火影忍者》的粉絲被戳中笑點。

另外，還有網友發現眾多鯊魚中藏有一個「亮點」，原來是一隻小白鯊娃娃混入了鯊魚群裡，網友紛紛留言，「大家都沒發現到有一隻間諜鯊鯊混進去了」、「那隻白色的間諜鯊魚怎麼沒取名XD」、「小白鯨是誰外面偷生的？」

也有網友將注意點放在這群鯊魚娃娃的價錢，指出IKEA這款鯊魚娃娃，一隻要價599元，目測原PO床共有23隻鯊魚，足足要花1萬3777元才能買全，有網友驚呼，「太狂了，我只看到好多好多的小朋友在鯊魚的肚子裡哭泣，都是$$$$$$$$啊」。

在23隻鯊魚娃娃中，有一隻小白鯊娃娃亂入。圖翻攝自臉書「靠北清大」 分享 facebook