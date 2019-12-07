親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

陳宜民喊冤遭提告錯愕 獨家畫面還原「輕拍女警」真相

台中警車翻落疑與休旅車擦撞 2警1犯多處擦傷骨折

他的床被「23隻鯊魚」佔領氣炸 網幫取名笑翻：還有間諜

2019-12-07 15:41聯合新聞網 綜合報導

一名大學生回宿舍時，發現他的床變成了「鯊魚養殖場」。圖翻攝自臉書「靠北清大」
一名大學生回宿舍時，發現他的床變成了「鯊魚養殖場」。圖翻攝自臉書「靠北清大」
分享

Ikea推出的鯊魚娃娃玩偶，深受許多民眾喜愛，近日一名大學生在收假回宿舍時，看到他的床被室友堆滿23隻鯊魚娃娃，讓他氣炸PO網理論，沒想到網友看到這張「鯊魚養殖床照」，紛紛為鯊魚娃娃取名，還有眼尖網友發現，眾多鯊魚裡藏著一個「亮點」。

近日一名網友在臉書粉絲專頁「靠北清大」表示，「放個假完室友把我的床當養殖場，我真的會氣死，自己買就算了，可以不要麻煩到別人嗎？」，只見照片中，原PO的床位被滿滿的鯊魚娃娃疊滿，顯然室友已將他的床變成「鯊魚養殖床」，讓原PO相當無奈。

照片在網路上曝光後，竟被另一名網友拿去重新後製並分享到網路論壇《Dcard》，該名網友還主動幫每隻鯊魚取了各自的名字，像是「鯊車」、「鯊其馬」、「鯊發」等，在23隻鯊魚娃娃當中，有一隻名為「鯊死給」的鯊魚，也讓許多動漫《火影忍者》的粉絲被戳中笑點。

另外，還有網友發現眾多鯊魚中藏有一個「亮點」，原來是一隻小白鯊娃娃混入了鯊魚群裡，網友紛紛留言，「大家都沒發現到有一隻間諜鯊鯊混進去了」、「那隻白色的間諜鯊魚怎麼沒取名XD」、「小白鯨是誰外面偷生的？」

也有網友將注意點放在這群鯊魚娃娃的價錢，指出IKEA這款鯊魚娃娃，一隻要價599元，目測原PO床共有23隻鯊魚，足足要花1萬3777元才能買全，有網友驚呼，「太狂了，我只看到好多好多的小朋友在鯊魚的肚子裡哭泣，都是$$$$$$$$啊」。

在23隻鯊魚娃娃中，有一隻小白鯊娃娃亂入。圖翻攝自臉書「靠北清大」
在23隻鯊魚娃娃中，有一隻小白鯊娃娃亂入。圖翻攝自臉書「靠北清大」
分享

網友幫每隻鯊魚娃娃取了各自的名字。圖翻攝自Dcard
網友幫每隻鯊魚娃娃取了各自的名字。圖翻攝自Dcard
分享

IKEA鯊魚Dcard清大

相關新聞

王菲開工了！接下HR赫蓮娜全球代言　網讚：「恭喜女神終於營業」

2019-12-07 14:47

「耶誕餐桌布置」靠小物3招搞定！選對還能一路用到過年

2019-12-07 16:10

Nespresso首度進駐資訊月 測腦波反應體驗專屬AI咖啡

2019-12-07 15:57

第一名真心好用！迪奧「2019熱銷唇彩TOP 5」超美色號快筆記

2019-12-07 15:07

一個人旅行 你是移動的城堡

2019-12-07 13:37

超萌貼圖+網紅影片 公益變新潮

2019-12-07 13:35

單身族孤單寂寞覺得冷？日本「抱抱情人」抱枕讓你寒冬有人抱

2019-12-07 12:33

超強聯名「麥當勞 x alexanderwang」 瘋搶牛皮漢堡包

2019-12-07 12:28

貝拉哈蒂德性感女神像 橫躺在台北招牌、阿爾卑斯山

2019-12-07 12:04

塑膠袋要錢、大行李搭車要預約！明年玩日本必知9件事

2019-12-07 11:51

網友最愛打卡IG出鏡率最高 2019百貨最美耶誕景點巡禮

2019-12-07 10:16

Garmin慶雙12 限時折扣最低5折起

2019-12-06 21:45

料理現省229元、消費滿千送千！涓豆腐12月7日進駐苗栗

2019-12-06 20:39

陳庭妮胖到人生巔峰出席COACH派對 福原愛、郭雪芙高效率買下去

2019-12-06 20:37

王陽明差點和高以翔同天錄影 陳庭妮至今仍覺得難相信

2019-12-06 20:25

大人系必嚐「酒味可樂」！連初學者都能輕易嘗試微醺感

2019-12-06 17:37

懶人吃蝦不用自己剝！超浮誇「大白蝦麵線」鋪好鋪滿 用湯匙直接熱熱吃

2019-12-06 17:32

氣溫急凍百貨寢具「特價再買一送一」 最多現省逾3萬！

2019-12-06 17:32

超夯「DJ&A 厚切馬鈴薯條」好美味？網友曝光加料秘訣

2019-12-06 16:36

興大新品種「女神」聖誕紅 1盆苞葉量感是市售3倍之多

2019-12-06 16:11

日本No.1「壽司郎」 再開「松江長安、永春」2間分店

2019-12-06 15:12

全台最大蔦屋書店 南港CITYLINK開幕

2019-12-06 14:47

艾瑪史東沉浸訂婚喜悅 回顧她穿搭也有漢子風格

2019-12-06 14:46

麥胞注意！麥當勞服飾品牌上線 20多種周邊小物一次購足

2019-12-06 14:01

「路易莎」插旗蔦屋書店南港店！開幕限定咖啡買一送一

2019-12-06 12:52

超美！摩天輪聖誕燈光秀開跑 麋鹿雪橇飛越台中高空

2019-12-06 12:43

全台中最難訂的燒肉店！「屋馬燒肉崇德店」4日開幕了

2019-12-06 11:56

雙12全台瘋搶！Apple AirPods二代只要1212元

2019-12-06 11:53

CELINE微風廣場全新概念店開幕 獨賣高級珠寶系列

2019-12-06 11:32

怎麼帶小小孩看展覽？跟著艾瑞．卡爾動手動腳又動腦

2019-12-06 10:51

濕冷超有感 毛毯靠枕買氣升

2019-12-06 00:05

HERMES木片細工鑲嵌腕表 手腕上的絕景

2019-12-05 23:56

冰雪迷衝了！ 哈根達斯敦南店變身「冰雪奇幻城堡」

2019-12-05 23:41

法國國寶級名廚客座Chefs Club 獻上經典名菜總統榨鴨

2019-12-05 23:12

裸身單穿經典外套 50萬粉絲搶讚Gigi Hadid美胸

2019-12-05 21:46

2019日本@COSME美妝大賞公布 綜合賞+殿堂賞台灣買得到

2019-12-05 20:26

海洋深層水、生物纖維面膜 獲「SNQ人氣王」頭銜

2019-12-05 19:45

美翻！東京迪士尼「美女與野獸」100種商品首度曝光

2019-12-05 19:12

LINE 投資 TaxiGo 打造 LINE TAXI 創新叫車服務

2019-12-05 18:39
看更多

熱門文章

低溫特報！ 今晚起5縣市低溫恐跌破10度

2019-12-07 09:53

北捷調整悠遊卡優惠 現金回饋代替原先8折優惠

2019-12-06 16:27

大樂透2.5億頭獎 一注獨得獎落新北市新店

2019-12-06 22:39

國道最凶險的一哩路！下交流道 這個動作最要命

2019-12-07 08:00

塑膠袋要錢、大行李搭車要預約！明年玩日本必知9件事

2019-12-07 11:51

大陸冷氣團南下入夜降溫明顯 明低溫下探11度

2019-12-06 22:13

乾冷空氣南下 吳德榮：今晚明晨最冷 下探10度低溫

2019-12-07 07:15

疣胸琉璃蟻災入侵住家 農委會：全台6縣市29個鄉鎮淪陷

2019-12-06 17:40

懶人吃蝦不用自己剝！超浮誇「大白蝦麵線」鋪好鋪滿 用湯匙直接熱熱吃

2019-12-06 17:32

Garmin慶雙12 限時折扣最低5折起

2019-12-06 21:45

阿滴英文違反勞基法 台北市勞動局裁罰4萬元

2019-12-06 21:07

阿里山整片「紅葉地毯」染紅森林！網友讚：不用去日本

2019-12-06 16:36

北捷取消8折優惠 新北：無充分溝通應暫緩

2019-12-06 18:02

搭高鐵返鄉 大學生5折優惠10日起開放購票

2019-12-06 16:21

雪山合歡山降瑞雪 今晨平地最低溫新竹9度

2019-12-07 06:00

陳庭妮胖到人生巔峰出席COACH派對 福原愛、郭雪芙高效率買下去

2019-12-06 20:37

王陽明差點和高以翔同天錄影 陳庭妮至今仍覺得難相信

2019-12-06 20:25

合歡山飄雪 台14甲線翠峰到大禹嶺預警性封閉

2019-12-06 16:45

星巴克買大杯比特大杯划算？ 網友一句話酸爆

2019-12-05 17:17

乾冷空氣撥雲見日 天氣風險：下周天氣大回暖

2019-12-07 14:35

每日星座運勢／雙子愛神降臨情緒高　學習知識增長

2019-12-07 00:00

精神科注意 14組混搭藥恐致命

2019-12-07 01:12

台灣東部海域發生4.7地震 最大震度宜蘭縣3級

2019-12-07 04:02

北捷電子票證優惠 改看「忠誠度」

2019-12-07 00:49

新北怨北捷取消8折沒溝通 北捷：下周一進一步說明

2019-12-07 11:33

國際再傳降血糖藥含致癌物NDMA 我國未進口問題產品

2019-12-07 08:07

冷氣團持續發威冷到下周一 天氣轉乾放晴

2019-12-07 14:47

【晨光幫幫忙】劉昭儀、李佳燕／讓孩子做回自己

2019-12-07 06:00

公費流感疫苗明開打 第一天帶長輩幼兒去哪打看這名單

2019-12-07 11:57

連日雨告一段落 轉乾冷今晚明晨注意低溫

2019-12-07 09:20

他的床被「23隻鯊魚」佔領氣炸 網幫取名笑翻：還有間諜

2019-12-07 15:41

影／等下一場雪！太平山2度 千人追上山

2019-12-07 12:03

網友最愛打卡IG出鏡率最高 2019百貨最美耶誕景點巡禮

2019-12-07 10:16

超強聯名「麥當勞 x alexanderwang」 瘋搶牛皮漢堡包

2019-12-07 12:28

大人系必嚐「酒味可樂」！連初學者都能輕易嘗試微醺感

2019-12-06 17:37

國際傳降糖藥含致癌NDMA 食藥署限制檢驗合格才能輸入

2019-12-07 11:02

氣溫急凍百貨寢具「特價再買一送一」 最多現省逾3萬！

2019-12-06 17:32

年前最終波大型徵才 熟齡世代就博會7日登場

2019-12-06 21:42

北捷新票價方案 轉乘優惠、法定優惠票種均不受影響

2019-12-06 18:20

超夯「DJ&A 厚切馬鈴薯條」好美味？網友曝光加料秘訣

2019-12-06 16:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top