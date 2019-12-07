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第一名真心好用！迪奧「2019熱銷唇彩TOP 5」超美色號快筆記

2019-12-07 15:07聯合報 記者陳立儀／即時報導

唇彩選擇困難嗎？Dior迪奧公布2019年熱銷唇彩排行榜TOP 5，第一名由10年來蟬聯台灣唇膏市場銷售第一的迪奧癮誘粉漾潤唇膏＃001繼續奪冠，另外還有今年秋冬最火的焦糖南瓜色、PONY欽點愛用的豆沙奶茶色、百搭的肉桂奶茶色等，趕快收入你的口袋名單！

●第一名：迪奧癮誘粉漾潤唇膏＃001 Baby Pink（售價1,200元）

這支可說是迪奧的潤唇天后，不僅在台灣連續10年盤踞熱銷榜首，在全球也創下每3秒售出一支的紀錄，更是美妝大賞常勝軍，消費者盛讚潤澤度與修護超有感，而且還可自然潤色，打造夢寐以求的Baby粉嫩唇，因此吸引了大批死忠粉絲，就連金鐘視后賈靜雯也愛用，是她日常唇部保養、唇妝打底的必備單品。

●第二名：迪奧藍星唇膏＃999、迪奧藍星絲絨霧感唇膏＃999（售價皆為1,300元）

迪奧經典正紅色號＃999之所以地位屹立不搖，是因為略帶橘調的正紅色很適合亞洲女性偏黃膚色、更顯白，近年來也擄獲許多年輕女孩的芳心，日常上班、約會時可薄擦提亮氣色，厚塗則呈現搶眼氣勢的飽和正紅色。這兩款迪奧經典正紅＃999唇膏可於迪奧2019耶誕彩妝系列的「藍星唇膏珠寶盒HAPPY2020花火限量版」一次擁有。

●第三名：迪奧癮誘超模漆光唇釉＃740（售價1,300元）

被網友譽為此生必收的焦糖南瓜色，從2018年起就橫掃市場，即使今年迪奧推出多款強勢新品，迪奧癮誘超模漆光唇釉＃740依舊狂賣超過5,000支，一整年都呈現櫃上補貨後馬上售罄再補貨的狀況，就連櫃姐都說要買到它真的運氣要很好。

●第四名：迪奧癮誘超模巨星唇膏＃667（售價1,300元）

水嫩暖甜又百搭的豆沙奶茶色，即使素顏也能一抹提亮氣色，雖然並非主打色，卻一推出就榮登迪奧癮誘超模巨星唇膏系列的熱銷色號第一名，是許多網紅的私心最愛，更是韓國彩妝大神PONY的欽點愛用色。

●第五名：迪奧超惹火絲絨唇露＃808（售價1,300元）

在迪奧超惹火絲絨唇露系列中，不挑膚色的肉桂奶茶色＃808是最受推崇的必收色選，上市短短3個月就創下熱銷近3,000 支的佳績，更成功擠上年度熱銷唇彩第5名。雖然是霧面妝感，卻擁有宛如鮮奶油般的絲滑質地，輕鬆打造溫柔小姊姊的絕美氣質。

Dior迪奧公布2019年熱銷唇彩排行榜TOP 5。圖／迪奧提供
Dior迪奧公布2019年熱銷唇彩排行榜TOP 5。圖／迪奧提供
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迪奧2019年熱銷唇彩排行榜TOP 5第三名：迪奧癮誘超模漆光唇釉＃740 Cl...
迪奧2019年熱銷唇彩排行榜TOP 5第三名：迪奧癮誘超模漆光唇釉＃740 Club俱樂部，售價1,300元。圖／迪奧提供
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迪奧2019年熱銷唇彩排行榜TOP 5第二名：迪奧藍星絲絨霧感唇膏＃999，售價1,300元。圖／迪奧提供
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迪奧2019年熱銷唇彩排行榜TOP 5第四名：迪奧癮誘超模巨星唇膏＃667，售價...
迪奧2019年熱銷唇彩排行榜TOP 5第四名：迪奧癮誘超模巨星唇膏＃667，售價1,300元。圖／迪奧提供
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迪奧2019年熱銷唇彩排行榜TOP 5第二名：迪奧藍星唇膏＃999，售價1,300元。圖／迪奧提供
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迪奧藍星唇膏珠寶盒HAPPY2020花火限量版，可一次擁有迪奧藍星唇膏＃999、迪奧藍星絲絨霧感唇膏＃999。圖／迪奧提供
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迪奧2019年熱銷唇彩排行榜TOP 5第五名：迪奧超惹火絲絨唇露＃808，售價1,300元。圖／迪奧提供
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迪奧2019年熱銷唇彩排行榜TOP 5第一名：迪奧粉漾潤唇膏＃001 Baby ...
迪奧2019年熱銷唇彩排行榜TOP 5第一名：迪奧粉漾潤唇膏＃001 Baby Pink，售價1,200元。圖／迪奧提供
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