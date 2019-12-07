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網友揭好市多「神秘禁區」 多人響應：應禁兒童進入

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超強聯名「麥當勞 x alexanderwang」 瘋搶牛皮漢堡包

2019-12-07 12:28聯合報 記者楊詩涵／即時報導

耶誕節前夕，大陸麥當勞釋出超強聯名系列，由alexanderwang攜手推出限量300個「亞歷山大王（alexanderwang）黑金籃子」，一個要價人民幣5,888元，網友留言「寶寶想要個堡包」，評論詮釋衝一波，已有鳴槍開跑的熱度。

目前釋出的聯名單品包括漢堡包「亞歷山大王（alexanderwang）黑金M手包」、限時美味「亞歷山大王（alexanderwang）黑金桶」，其中牛皮紙袋款式的漢堡包款真的相當令人垂涎，目前預告12月10日在天貓開搶，黑金籃子售價5,888人民幣、折合台幣約25,913元。麥當勞官方微博則有推出評論、轉發的活動。

大陸麥當勞釋出超強的alexanderwang聯名系列。圖／取自微博
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大陸麥當勞釋出超強的alexanderwang聯名系列，漢堡包是注目款。圖／取自...
大陸麥當勞釋出超強的alexanderwang聯名系列，漢堡包是注目款。圖／取自微博
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大陸麥當勞釋出超強的alexanderwang聯名系列。圖／取自微博
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大陸麥當勞釋出超強的alexanderwang聯名系列。圖／取自微博
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大陸麥當勞釋出超強的alexanderwang聯名系列，黑金籃子折合台幣約25,...
大陸麥當勞釋出超強的alexanderwang聯名系列，黑金籃子折合台幣約25,913元。圖／取自微博
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麥當勞人民幣漢堡

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