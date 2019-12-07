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貝拉哈蒂德性感女神像 橫躺在台北招牌、阿爾卑斯山

2019-12-07 12:04聯合報 記者楊詩涵／即時報導

紐約華裔設計師品牌alexanderwang的招牌，來到了台灣街頭，橫躺著的是超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid），這張照片是2020 collection 1的廣告大片，在夜色中散發魅力。

貝拉哈蒂德以自由女神像為原型演繹，橫躺展現性感身段，女神手中的火把變為螢光冰棒的造型，帶著惡搞的樂趣和幽默，變身品牌的Lady Liberty，Alexander Wang（王大仁）將場景搬到台灣，讓貝拉的身姿躺在台灣別具特色的招牌叢林中，註解了「You can take alexanderwang out of New York, but you can’t take the New York out of alexanderwang（可以把alexanderwang搬離紐約，但無法把紐約從alexanderwang中抽離）」，鮮明的標示出Alexander Wang熱中樹立個人風格的特質，此外，這個形象廣告也登上阿爾卑斯山、大峽谷等景點。

目前最新的2020 collection 1春夏系列已經上市，這是今年夏季在紐約洛克斐勒中心發表的時裝秀，當時是一場全面開放的大秀，路人可以在秀場上方的公共區域觀看，可說是相當「親民」的一場發表，包括凱亞葛柏（Kaia Gerber）、坎達爾珍娜（Kendall Jenner）、劉雯都上場走秀；alexanderwang 2020 Collection 1重新定義舒適的美式休閒穿著，帶來解構重組的出格穿搭。

2020 collection 1散發Alexander Wang的設計特質。圖...
2020 collection 1散發Alexander Wang的設計特質。圖／alexanderwang提供
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由貝拉哈蒂德演繹的alexanderwang 2020 collection 1...
由貝拉哈蒂德演繹的alexanderwang 2020 collection 1廣告燈箱出現台灣街頭。圖／截自IG
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解構重組的恣意發揮，讓2020 collection 1顯得靈活隨性。圖／ale...
解構重組的恣意發揮，讓2020 collection 1顯得靈活隨性。圖／alexanderwang提供
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凱亞葛柏今年夏季在紐約走2020 collection 1秀。圖／alexand...
凱亞葛柏今年夏季在紐約走2020 collection 1秀。圖／alexanderwang提供
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貝拉哈蒂德擔任品牌的Lady Liberty。圖／alexanderwang提供
貝拉哈蒂德擔任品牌的Lady Liberty。圖／alexanderwang提供
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貝拉哈蒂德擔任品牌的Lady Liberty，橫躺阿爾卑斯山。圖／取自IG
貝拉哈蒂德擔任品牌的Lady Liberty，橫躺阿爾卑斯山。圖／取自IG
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緊束腰部、誇張放大肩部剪裁比例，為2020 collection 1的線條。圖／...
緊束腰部、誇張放大肩部剪裁比例，為2020 collection 1的線條。圖／alexanderwang提供
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坎達爾珍娜是2020 collection 1走秀嘉賓。圖／alexanderw...
坎達爾珍娜是2020 collection 1走秀嘉賓。圖／alexanderwang提供
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紐約廣告品牌

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