貝拉哈蒂德性感女神像 橫躺在台北招牌、阿爾卑斯山

紐約華裔設計師品牌alexanderwang的招牌，來到了台灣街頭，橫躺著的是超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid），這張照片是2020 collection 1的廣告大片，在夜色中散發魅力。

貝拉哈蒂德以自由女神像為原型演繹，橫躺展現性感身段，女神手中的火把變為螢光冰棒的造型，帶著惡搞的樂趣和幽默，變身品牌的Lady Liberty，Alexander Wang（王大仁）將場景搬到台灣，讓貝拉的身姿躺在台灣別具特色的招牌叢林中，註解了「You can take alexanderwang out of New York, but you can’t take the New York out of alexanderwang（可以把alexanderwang搬離紐約，但無法把紐約從alexanderwang中抽離）」，鮮明的標示出Alexander Wang熱中樹立個人風格的特質，此外，這個形象廣告也登上阿爾卑斯山、大峽谷等景點。