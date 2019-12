貝拉哈蒂德性感女神像 橫躺在台北招牌、阿爾卑斯山

紐約華裔設計師品牌alexanderwang的招牌,來到了台灣街頭,橫躺著的是超模貝拉哈蒂德(Bella Hadid),這張照片是2020 collection 1的廣告大片,在夜色中散發魅力。

貝拉哈蒂德以自由女神像為原型演繹,橫躺展現性感身段,女神手中的火把變為螢光冰棒的造型,帶著惡搞的樂趣和幽默,變身品牌的Lady Liberty,Alexander Wang(王大仁)將場景搬到台灣,讓貝拉的身姿躺在台灣別具特色的招牌叢林中,註解了「You can take alexanderwang out of New York, but you can’t take the New York out of alexanderwang(可以把alexanderwang搬離紐約,但無法把紐約從alexanderwang中抽離)」,鮮明的標示出Alexander Wang熱中樹立個人風格的特質,此外,這個形象廣告也登上阿爾卑斯山、大峽谷等景點。