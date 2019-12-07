塑膠袋要錢、大行李搭車要預約！明年玩日本必知9件事

隨著2020年即將到來，許多玩家已經蠢蠢欲動準備出遊。但若有意前往日本的旅客也需注意，除了自2019年下半年已經公佈的消費稅調漲、機場安檢升級之外，明年日本還會有「塑膠袋收費」、「調整國定假日」、「特大行李登車需預約」等等政策，建議旅客多加注意。

【消費稅調漲】（狀態：2019年10月1日已實施）

自2019年10月起，日本的消費稅自原本的8%，調整至10%，連帶影響物價、遊樂園票價。但若是外帶、不在店內用餐的餐飲，則是以8%計算。

【機場安檢升級】（狀態：2019年9月13日已實施）

隨著2020年即將舉行東京奧運，日本機場的安檢也全面升級。包括需脫下外套通過X光機檢查、穿著高筒鞋子、靴子必須脫下檢查等政策。也因安檢需增加入關時間，民眾更需注意登機時間，提前抵達機場。

【2020年東京奧運登場】（狀態：2020年7月24日至8月9日）

2020年奧運將於東京舉辦。對於旅客而言，此時段的飯店不僅需求量大增，房價也會水漲船高，連帶觀光景點也會迎來更多的排隊人潮，安排旅程時更需謹慎。但若是有意朝聖奧運的粉絲，則不可錯過如此盛會。

【特大行李登車需預約】（狀態：2020年5月起上路）

包括日本東海道暨山陽新幹線、九州新幹線等多間業者規定，2020年5月起，旅客若要攜帶大型行李箱上車，均需要購買指定席並且事先預約；若上車才要放行李，將加收1,000日圓的費用。另外若發現有行李離開乘客座位的情況，也會尋找主人，確保安全性。

【日本國定假日調整時間】（狀態：依假日而異）

因配合東京奧運，包括日本的海之日、運動之日、山之日等在地傳統節日，時間都有所調整。由於部份觀光景點、展覽館會因國定假日調整營運時間、安排特殊活動，因此建議旅客預先了解相關細節。

【塑膠袋收費】（狀態：2020年7月起實施）

為減少垃圾，以及改變消費者型態，日本各大零售店預計將於2020年實施購物袋收費的政策。旅客購物時可以自行攜帶環保袋，減少垃圾產生量。

【姓名順序改變】（狀態：2020年1月1日實施）

現行日本姓名的羅馬拼音，都是採「先名後姓」，自明年開始，若無特殊狀況，國家公文書都會改成「先姓後名」。為了方便辨識，姓氏的英文字母也會全部採用大寫。

【便利超商取消24小時制】（狀態：2019年11月1日已實施）

配合人力因素，日本部份便利商店已經取消24小時營業的服務。旅客若是半夜想要購買商品時，可先得注意營業時間。

【星巴克更換吸管】（狀態：2020年1月起實施）