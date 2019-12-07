網友最愛打卡IG出鏡率最高 2019百貨最美耶誕景點巡禮

耶誕季到了，走在各個城市的百貨鬧區中，在夜幕中點亮的各式璀璨，都帶來這個節日的溫暖訊息，耶誕季裝置更是各大百貨商場的節慶門面，來看看IG打卡出鏡率最頻繁的2019耶誕北中南各大商場耶誕裝置比美。

台北101購物中心「耶誕禮物夢工廠」

台北101購物中心四樓都會廣場，一座「耶誕禮物夢工廠」精緻呈現眼前，有閃耀的金色旋轉摩天輪，耶誕小熊們在摩天輪底下，忙碌著包裝、送禮物，各種繫著蝴蝶結緞帶的禮物從輸送帶送出，此外，也齊聚居家設計品牌推出耶誕質感選物，方便民眾送禮。

另外，台北101的館內館外空間也都染上耶誕節慶色彩，打造六大期間限定耶誕打卡景點。像是館內還有「超大童話故事書」，以及「耶誕驚喜倒數月曆小屋」，還有松智路入口的「水晶大道」、「Dior叢林派對耶誕樹」都成為入館民眾相機捕捉的重點。

台北101購物中心四樓都會廣場，打造「耶誕禮物夢工廠」，是一座動態、溫馨的耶誕裝置。記者江佩君／攝影 分享 facebook

台北101以垂墜球形燈飾與耶誕樹戶外周邊廊道。圖／台北101提供 分享 facebook

台北101購物中心「耶誕驚喜倒數月曆小屋」。圖／台北101提供 分享 facebook

BELLAVITA「2019耶誕小熊王國」

每次季節主題裝置都不會讓人失望的BELLAVITA寶麗廣塲，今年耶誕節又帶給民眾驚喜，這次打造「2019耶誕小熊王國」，1樓中庭變身小熊城堡，處處可見超萌小熊，甚至還有背著降落傘準備降落的小熊，共有上千隻小熊齊聚，開放式空間讓民眾零距離拍照。

走進BELLAVITA寶麗廣塲，可看到白色、棕色兩種小熊點綴整館，出現在城堡裡、櫥窗裡，甚至挑高的玻璃窗上，還有數隻小熊準備空降，可愛指數破表。

小熊背著降落傘從天而降。圖／BELLAVITA提供提供 分享 facebook

BELLAVITA寶麗廣塲打造「2019耶誕小熊王國」，1樓中庭變身小熊城堡。圖／BELLAVITA提供 分享 facebook

新光三越台北信義新天地「萬花筒耶誕樹」

新光三越以鏡面為元素，結合光影交錯的視覺特效與數位投影科技，打造17米高萬花筒耶誕樹屋，位於香堤廣場A11北大門口。走進樹屋更可親自體驗萬花筒的多彩絢麗感。鏡屋中的萬花筒投影特效，讓你360度有如置身萬花筒的花花世界中，盡情拍攝各種奇幻風格的個人寫真美照。

另外，從A11、A9一路走到A8、A4運用超過30萬顆燈泡打造320米的星光大道，還有6大打卡點，為信義商圈夜晚妝點上耶誕閃耀色彩。

新光三越台北信義新天地「萬花筒耶誕樹」。圖／新光三越提供 分享 facebook

新光三越台北信義新天地「萬花筒耶誕樹」，走進樹屋透過萬花筒投影特效，有如置身萬花筒的花花世界中。圖／新光三越提供 分享 facebook

A9幻境微森林。圖／新光三越提供 分享 facebook

統一時代「拉斯維加斯耶誕城」

統一集團旗的台北統一時代百貨與高雄夢時代，今年耶誕裝飾濃罩滿滿賭城拉斯維加斯炫麗氣氛。今年以美國拉斯維加斯為主題城市，隨著夜幕降落，整間百貨從內至外彩色霓虹燈亮起，五光十色相當炫目。台北統一時代從館外到館內透過賭城的各種經典元素，俄羅斯輪盤、撲克牌、結婚教堂、跑車、賭場、飯店等以主題區呈現，12米高的霸氣金錢豹溜滑梯，更是把賭城奢華與狂野的氣氛高調呈現。

統一時代百貨二樓夢廣場耶誕主樹。圖／統一時代提供 分享 facebook

12米高的霸氣金錢豹溜滑梯，把賭城奢華與狂野的氣氛高調呈現。圖／統一時代提供 分享 facebook

統一時代百貨今年耶誕裝置以拉斯維加斯為主題。圖／統一時代提供 分享 facebook

中和環球購物中心「小熊學校耶誕小鎮」

Global Mall環球購物中心獨家與日本人氣繪本「小熊學校」合作，新北中和打造「小熊學校耶誕小鎮」，現場有5米高、掛滿上百隻小熊學校玩偶的耶誕樹，更首度打造了下雪場景，在百貨也能感受雪花飄落的白色耶誕。小鎮上打造五大場景，有耶誕樹、森林小木屋、麋鹿雪橇、療癒雪人以及耶誕市集。5米高的耶誕樹上掛滿小熊學校玩偶，搭配木椅及小熊學校玩偶，親子可以在白色雪地上盡情拍照。

中和環球購物中心耶誕打造「小熊學校耶誕小鎮」。圖／環球購物中心提供 分享 facebook

中和環球購物中心「小熊學校耶誕小鎮」，定時每兩小時從高空飄灑落白雪。圖／環球購物中心提供 分享 facebook

林口三井OUTLET「PINGU南極冰極世界」

林口三井OUTLET重現PINGU的南極冰極世界，打造雪屋、雪景，中央廣場還有8米高雪花耶誕樹，以及西口戶外區6米高超大型看著天空的PINGU。西口噴水池搭建出的冰洞隧道，雪花飄灑在灌木叢上，室外區有冰雪結晶與星星構成的長廊打造冰川隧道。每日16:00-21:00還有泡泡秀時間，每半小時施放一次，冰雪世界+泡泡秀，今年耶誕節帶來可愛又夢幻的氣氛。

林口三井OUTLET的6米高PINGU裝置與泡泡秀。圖／三井OUTLET提供 分享 facebook

林口三井OUTLET打造冰極雪屋。圖／三井OUTLET提供 分享 facebook

桃園華泰名品城「飄雪耶誕村」

桃園華泰名品城耶誕村在各廣場分別營造美國、法國、義大利、英國等異國耶誕氛圍，抬頭也可見到不同氣氛燈飾點綴夜空，待夜幕降落，廣闊的耶誕燈海，第一至第七大道每天下午四點半至晚間八點，每個整點與半點將飄雪十分鐘，呈現浪漫繽紛雪景，可以拍出有如置身異國的飄雪景緻。

華泰名品城耶誕村，一到傍晚整點與半點時間會飄下片片雪花。圖／華泰名品城提供 分享 facebook

勤美誠品綠園道「2019耶誕村長大選」

說到台中的耶誕打卡點，少不了勤美誠品綠園道。今年以紅鼻子馴鹿、耶誕老人兩大角色，特別設計成「2019耶誕村長大選」，似乎也呼應大選時事議題，也增加民眾的參與感。耶誕裝置以兩大競選總部做為區隔，像是紅鼻子馴鹿車與使用交疊各種材質、布料設計的6公尺高耶誕樹屋，兩處競選總部個自有販售耶誕球創意商品與設計明信片。

勤美誠品綠園道2019耶誕裝置。圖／摘自勤美誠品綠園道粉絲頁 分享 facebook

耶誕樹屋販售17款設計明信片。圖／摘自勤美誠品綠園道粉絲頁 分享 facebook

勤美誠品綠園道耶誕以「2019耶誕村長大選」為主題。圖／摘自勤美誠品綠園道粉絲頁 分享 facebook

紅鼻子馴鹿車上有以馴鹿為主題的設計商品。圖／摘自勤美誠品綠園道粉絲頁 分享 facebook

台中新光三越「角落小夥伴」耶誕甜滋滋

「角落小夥伴」全台唯一的耶誕造景，就出現在台中新光三越。1樓水舞廣場有甜甜圈堆疊起6.5米的耶誕樹，角落小夥伴出現在每個甜甜圈中，可說是全台最甜耶誕樹。另外，將草莓蛋糕、布朗尼、杯子蛋糕、棒棒糖等各式甜點通通放大了，還有「彩虹水晶糖瀑布」，一系列甜蜜裝置，準備讓女孩們拍到忘我。角落小夥伴們也穿上耶誕服飾、戴上耶誕帽，準備開耶誕趴了。

甜甜圈堆疊起6.5米的「角落小夥伴」耶誕樹。圖／新光三越提供 分享 facebook

台中新光三越以「角落小夥伴」為主題，打造一系列甜美耶誕裝置。圖／新光三越提供 分享 facebook

角落小夥伴彩虹水晶糖。圖／新光三越提供 分享 facebook

高雄漢神巨蛋「米奇與好朋友」耶誕樹