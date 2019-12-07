網友最愛打卡IG出鏡率最高 2019百貨最美耶誕景點巡禮
耶誕季到了，走在各個城市的百貨鬧區中，在夜幕中點亮的各式璀璨，都帶來這個節日的溫暖訊息，耶誕季裝置更是各大百貨商場的節慶門面，來看看IG打卡出鏡率最頻繁的2019耶誕北中南各大商場耶誕裝置比美。
台北101購物中心「耶誕禮物夢工廠」
台北101購物中心四樓都會廣場，一座「耶誕禮物夢工廠」精緻呈現眼前，有閃耀的金色旋轉摩天輪，耶誕小熊們在摩天輪底下，忙碌著包裝、送禮物，各種繫著蝴蝶結緞帶的禮物從輸送帶送出，此外，也齊聚居家設計品牌推出耶誕質感選物，方便民眾送禮。
另外，台北101的館內館外空間也都染上耶誕節慶色彩，打造六大期間限定耶誕打卡景點。像是館內還有「超大童話故事書」，以及「耶誕驚喜倒數月曆小屋」，還有松智路入口的「水晶大道」、「Dior叢林派對耶誕樹」都成為入館民眾相機捕捉的重點。
BELLAVITA「2019耶誕小熊王國」
每次季節主題裝置都不會讓人失望的BELLAVITA寶麗廣塲，今年耶誕節又帶給民眾驚喜，這次打造「2019耶誕小熊王國」，1樓中庭變身小熊城堡，處處可見超萌小熊，甚至還有背著降落傘準備降落的小熊，共有上千隻小熊齊聚，開放式空間讓民眾零距離拍照。
走進BELLAVITA寶麗廣塲，可看到白色、棕色兩種小熊點綴整館，出現在城堡裡、櫥窗裡，甚至挑高的玻璃窗上，還有數隻小熊準備空降，可愛指數破表。
新光三越台北信義新天地「萬花筒耶誕樹」
新光三越以鏡面為元素，結合光影交錯的視覺特效與數位投影科技，打造17米高萬花筒耶誕樹屋，位於香堤廣場A11北大門口。走進樹屋更可親自體驗萬花筒的多彩絢麗感。鏡屋中的萬花筒投影特效，讓你360度有如置身萬花筒的花花世界中，盡情拍攝各種奇幻風格的個人寫真美照。
另外，從A11、A9一路走到A8、A4運用超過30萬顆燈泡打造320米的星光大道，還有6大打卡點，為信義商圈夜晚妝點上耶誕閃耀色彩。
統一時代「拉斯維加斯耶誕城」
統一集團旗的台北統一時代百貨與高雄夢時代，今年耶誕裝飾濃罩滿滿賭城拉斯維加斯炫麗氣氛。今年以美國拉斯維加斯為主題城市，隨著夜幕降落，整間百貨從內至外彩色霓虹燈亮起，五光十色相當炫目。台北統一時代從館外到館內透過賭城的各種經典元素，俄羅斯輪盤、撲克牌、結婚教堂、跑車、賭場、飯店等以主題區呈現，12米高的霸氣金錢豹溜滑梯，更是把賭城奢華與狂野的氣氛高調呈現。
中和環球購物中心「小熊學校耶誕小鎮」
Global Mall環球購物中心獨家與日本人氣繪本「小熊學校」合作，新北中和打造「小熊學校耶誕小鎮」，現場有5米高、掛滿上百隻小熊學校玩偶的耶誕樹，更首度打造了下雪場景，在百貨也能感受雪花飄落的白色耶誕。小鎮上打造五大場景，有耶誕樹、森林小木屋、麋鹿雪橇、療癒雪人以及耶誕市集。5米高的耶誕樹上掛滿小熊學校玩偶，搭配木椅及小熊學校玩偶，親子可以在白色雪地上盡情拍照。
林口三井OUTLET「PINGU南極冰極世界」
林口三井OUTLET重現PINGU的南極冰極世界，打造雪屋、雪景，中央廣場還有8米高雪花耶誕樹，以及西口戶外區6米高超大型看著天空的PINGU。西口噴水池搭建出的冰洞隧道，雪花飄灑在灌木叢上，室外區有冰雪結晶與星星構成的長廊打造冰川隧道。每日16:00-21:00還有泡泡秀時間，每半小時施放一次，冰雪世界+泡泡秀，今年耶誕節帶來可愛又夢幻的氣氛。
桃園華泰名品城「飄雪耶誕村」
桃園華泰名品城耶誕村在各廣場分別營造美國、法國、義大利、英國等異國耶誕氛圍，抬頭也可見到不同氣氛燈飾點綴夜空，待夜幕降落，廣闊的耶誕燈海，第一至第七大道每天下午四點半至晚間八點，每個整點與半點將飄雪十分鐘，呈現浪漫繽紛雪景，可以拍出有如置身異國的飄雪景緻。
勤美誠品綠園道「2019耶誕村長大選」
說到台中的耶誕打卡點，少不了勤美誠品綠園道。今年以紅鼻子馴鹿、耶誕老人兩大角色，特別設計成「2019耶誕村長大選」，似乎也呼應大選時事議題，也增加民眾的參與感。耶誕裝置以兩大競選總部做為區隔，像是紅鼻子馴鹿車與使用交疊各種材質、布料設計的6公尺高耶誕樹屋，兩處競選總部個自有販售耶誕球創意商品與設計明信片。
台中新光三越「角落小夥伴」耶誕甜滋滋
「角落小夥伴」全台唯一的耶誕造景，就出現在台中新光三越。1樓水舞廣場有甜甜圈堆疊起6.5米的耶誕樹，角落小夥伴出現在每個甜甜圈中，可說是全台最甜耶誕樹。另外，將草莓蛋糕、布朗尼、杯子蛋糕、棒棒糖等各式甜點通通放大了，還有「彩虹水晶糖瀑布」，一系列甜蜜裝置，準備讓女孩們拍到忘我。角落小夥伴們也穿上耶誕服飾、戴上耶誕帽，準備開耶誕趴了。
高雄漢神巨蛋「米奇與好朋友」耶誕樹
高雄漢神巨蛋耶誕節今年首度推出近15米高的「米奇與好朋友」耶誕樹，現場呈現歐洲主題城市以及米奇與好朋友們準備耶誕禮物的各式場景與歡樂氛圍，有如一座米奇與朋友的耶誕城，現場呈現米奇、米妮在倫敦、巴黎、威尼斯、阿姆斯特丹遊玩的身影外，還有浪漫雪花燈飾，就連路燈也換上米奇造型路燈。將一路展出至明年1月5日，米奇迷可把握這機會，盡情與主角們合照。
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