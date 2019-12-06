陳庭妮胖到人生巔峰出席COACH派對 福原愛、郭雪芙高效率買下去

COACH為慶祝2020早春的馬車圖案（Horse and Carriage）系列上市，於台北101現代時尚奢華概念店舉辦了派對活動，邀請王陽明、陳庭妮、福原愛、許光漢等嘉賓出席，並由艾怡良擔當派對演唱，她笑說身上的點點裙是沒嘗試過的「好學生」風格，超有新鮮感。

艾怡良同步分享了小個子女孩的穿搭秘訣，以輕盈絲質的薄裙裝搭襯看起來很有份量的外套，是冬日最佳穿搭，簡單來說就是外表穿成一隻熊，反而顯得更嬌小，「再冷都一定要露腳踝，比例才好看。」福原愛有先拍給先生看今日穿搭，江宏傑讚她好看，「我們出席活動前都會在家裡走秀，互相幫彼此選衣服，他很會挑女生的衣服，我相信他的眼光。」她在店上看中了一件要買給先生的皮衣，期許先生可以保持好身材、到60歲都可以帥氣穿出俐落感，至於今天購物有沒有預算限制？福原愛笑著說不要太誇張就好，想買的單品還是會拍給先生看。

為戲增重的陳庭妮說她已經胖了7公斤，卻看不太出來，她說，「我已來到人生的6字頭巔峰。」同時因應角色需要剪短髮，穿上經典的Shearling外套，她覺得脖子暖呼呼很幸福；王陽明則是選穿皮褲用以展現「騷」風格，坦言小孩年底就要出生，已開始緊張焦慮，雖然覺得側背小包款很得自己喜愛，但還是挑了超大托特包準備送給太太作為媽媽包；蔡旻佑則讚許光漢有「天使的臉孔」，互相勸敗買毛帽。

█創新經典馬車圖案 成就早春最搶眼圖紋

COACH的鐵粉郭雪芙已迅速入手3件外套，大讚自己很有效率，提及耶誕節交換禮物該買什麼？她笑說，「買給自己都來不及了！」讓她眼睛一亮的還有身上的Kat Saddle系列包款，超大旋釦保留了COACH既有風格又很時髦。近期上市的早春系列，靈感來自九○年的美國獨立電影「大市民（Metropolitan）」，執行創意總監Stuart Vevers以此表現他心中對於紐約的情感，既多元且懷舊，馬車圖案印花上衣、波卡圓點襯衫、喇叭褲等，都賦歸往日美好年代，帶來復古修身的輪廓，各式各樣壓印彩虹、Rexy恐龍或愛心圖騰的單品，則讓人感受到圖紋、風格混搭的趣味。