大人系必嚐「酒味可樂」！連初學者都能輕易嘗試微醺感

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現代人最愛飲品非「可樂」莫屬，無論是炎熱夏季或在寒冷冬天，來杯爽口可樂已成為人們日常。看好市場商機，各大品牌紛紛推出多款「酒味可樂」，延續傳統可樂特有綿密氣泡及沙口感，搭配特殊風味設計，滿足喜愛求新求變的年輕世代。

1.日本「檸檬堂」

日本可口可樂率先推出「檸檬堂」系列商品，提供4款風味選擇，包含「蜜檸檬」、「鹹檸檬」、「鬼檸檬」、「經典檸檬」等，此系列以日本人最愛的「燒酎調酒」為靈感，加入檸檬元素設計，酒精濃度在3~9%，清爽風味成功打進輕熟女市場。

「檸檬堂」商品去年9月在日本九州推出以來，消費者迴響熱烈，今年日本可口可樂再加碼，打造4款全新風味飲品，滿足不同市場消費族群。

2. 英國限定版「Signature Mixers」

英國可口可樂看好調酒市場，找國際知名調酒師合作，今年5月推出全新「Signature Mixers（酒味可樂）」商品，強調無酒精設計，專為調酒量身打造，包括Smoky Notes（煙燻）、Spicy Notes（嗆辣）、Herbal Notes（草藥）及Woody Notes（木香）4種風味，帶給玩家們全新味覺饗宴。

其中最受歡迎非「Smoky Notes」可樂莫屬，瓶身外觀選用1984年Hutchinson玻璃瓶，充滿復古風情，此款可樂帶有濃厚煙燻風味，搭配威士忌或萊姆酒等重口味酒款，別有一番滋味，特殊無酒精設計混搭高酒精含量酒款，適合調酒初學者前來品嚐。而特殊「Spicy Notes」可樂風味較為強烈，帶有濃厚嗆辣感，與烈酒一同享用，可帶領品飲者進入全新領域。

3. 三得利 ‐196℃ Strong Zero BLACK SHOT

飲料大廠三得利不落人後，旗下 ‐196℃ Strong Zero 系列推出期間限定可樂「BLACK SHOT」，主打強烈碳酸風味與爽口可樂相映，9%微酒精設計，適合所有族群享用，消息一出讓死忠粉絲躍躍欲試，成功打響知名度。

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