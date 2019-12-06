氣溫急凍京站寢具「特價再買一送一」 最多現省逾3萬！

天氣愈冷，但百貨保暖商機買氣愈發燙。近來低溫順勢帶動保暖寢具銷量直線上升，正值周年慶的京站時尚廣場統計，寢具業績因此成長約3成。加上氣象預報，又另一波更強冷氣團南下，低溫探至10、11度，各地將更為「濕冷」，搶攻這波急凍商機，京站端出寢具「買一送一」，像是Dora home 100%天絲雙人兩用被床包組原價19,900元，特價5,000元後再買一送一，一口氣「現省34,800元」，還有周年慶消費滿3,800元送400元優惠，趁機買一波最划算。

Dora home 100%天絲雙人兩用被床包組原價19,900元，特價5,000元買一送一。圖／京站提供 分享 facebook

京站寢具買一送一還包括，Dora home3M天絲雙人兩用被床包組原價1,2800元，特價3,800元再買一送一；格蕾La belle舒眠天使絨兩用被床包組原價4980元，特價2,980元再買一送一；格蕾La belle 100%紐西蘭羊毛緹花暖冬被原價8,980元，特價3,800元再買一送一；Dora home純棉雙人三件式床包組原價2,480元，特價1,500元再買一送一。HOYA CASA德國纖維飯店高彈力枕原價5,940元，特價1,080元，再買一送一。

格蕾La belle舒眠天使絨兩用被床包組原價4,980元，特價2,980元買一送一，限量30組。圖／京站提供 分享 facebook

Dora home 3M天絲雙人兩用被床包組原價12,800元，特價3,800元買一送一。圖／京站提供 分享 facebook

新光三越台北站前店周年慶滿千送百同樣進入倒數，DYSON推出Pure Hot+Cool Cryptomic三合一智慧空氣清淨機HP06原價28,900元，因應低溫來臨加碼特價26,900元，現省2,000元。天氣轉冷買氣上升，帶動LG變頻除濕機熱賣200台、嘉儀電暖器銷售100台。

天氣愈冷，百貨周年慶隨氣溫下降買氣反而增溫。圖／新光三越提供 分享 facebook

新光三越台北站前店DYSON Pure Hot+Cool Cryptomic三合一智慧空氣清淨機HP06原價28,900元，特價26,900元。圖／新光三越提供 分享 facebook

周年慶倒數三天的天母SOGO指出，電暖器與羽絨被，銷量隨氣溫下降反向增溫，銷售數較去年成長15%，12/7端出限日限量的Tonia Nicole 100%蠶絲雙人冬被原價14,300元，特價3,800元，限量100組。帽子工房日本進口羊毛毛線帽原價1,950元，特價990元，限量30頂。