氣溫急凍京站寢具「特價再買一送一」 最多現省逾3萬！
天氣愈冷，但百貨保暖商機買氣愈發燙。近來低溫順勢帶動保暖寢具銷量直線上升，正值周年慶的京站時尚廣場統計，寢具業績因此成長約3成。加上氣象預報，又另一波更強冷氣團南下，低溫探至10、11度，各地將更為「濕冷」，搶攻這波急凍商機，京站端出寢具「買一送一」，像是Dora home 100%天絲雙人兩用被床包組原價19,900元，特價5,000元後再買一送一，一口氣「現省34,800元」，還有周年慶消費滿3,800元送400元優惠，趁機買一波最划算。
京站寢具買一送一還包括，Dora home3M天絲雙人兩用被床包組原價1,2800元，特價3,800元再買一送一；格蕾La belle舒眠天使絨兩用被床包組原價4980元，特價2,980元再買一送一；格蕾La belle 100%紐西蘭羊毛緹花暖冬被原價8,980元，特價3,800元再買一送一；Dora home純棉雙人三件式床包組原價2,480元，特價1,500元再買一送一。HOYA CASA德國纖維飯店高彈力枕原價5,940元，特價1,080元，再買一送一。
新光三越台北站前店周年慶滿千送百同樣進入倒數，DYSON推出Pure Hot+Cool Cryptomic三合一智慧空氣清淨機HP06原價28,900元，因應低溫來臨加碼特價26,900元，現省2,000元。天氣轉冷買氣上升，帶動LG變頻除濕機熱賣200台、嘉儀電暖器銷售100台。
周年慶倒數三天的天母SOGO指出，電暖器與羽絨被，銷量隨氣溫下降反向增溫，銷售數較去年成長15%，12/7端出限日限量的Tonia Nicole 100%蠶絲雙人冬被原價14,300元，特價3,800元，限量100組。帽子工房日本進口羊毛毛線帽原價1,950元，特價990元，限量30頂。
另外，統一時代百貨台北店6樓舒活家居館全樓層360坪，歷經一個月大改裝新開幕。看準毛小孩商機，「Dogday狗日子」信義區獨家櫃位進駐，結合寵物美容及寵物商店。家用品牌包括集雅社、PHILIPS全新概念櫃同時擁有料理實演空間。還有全台首間湛盧咖啡體驗櫃、JUNIOR咖啡DIY專門店，讓消費者遊逛的同時也能享受咖啡的香氣。
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