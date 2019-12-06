懶人吃蝦不用自己剝！超浮誇「大白蝦麵線」鋪好鋪滿 用湯匙直接熱熱吃
時常追蹤IG的吃貨，一定對位於台南開元路上「台中楊大腸蚵仔蝦仁麵線」不會陌生，小編也曾經吃好道相報過，這家橫掃IG的在地小吃店，經常被流傳掛上10隻大蝦的澎湃款麵線，近日美食部落客再到店品嘗，介紹一款最適合懶人來吃的「大白蝦麵線」，只要專心用湯匙吃，連殼都不用剝了，光看照片就讓人口水直流，超適合冬天熱熱享用，尤其是怕剝蝦麻煩的吃貨必嘗！
想吃蝦不用等人剝！部落客分享，這款售價180元的「大白蝦麵線」超適合愛吃蝦子的懶人，把蝦殼都去乾淨了，你只要負責大口吃蝦跟麵線，太浮誇太誘人！「全海鮮麵線」有蝦仁、小卷、蚵仔「基本款」小碗只要70起，想吃更豪華的就選「藍鑽蝦麵線」，滿滿料加10隻蝦完全是痛風麵線等級，經常被讚CP值高。
還是再提醒大家一下，雖然叫做「台中楊大腸蚵仔蝦仁麵線」，開元路總店是位於台南市北區開元路上不是台中喔，營業資訊可上店家粉絲團查詢。
哪裡吃
台中楊大腸蚵仔蝦仁麵線開元路總店
地址：台南市北區開元路64-8號
大白蝦麵線 180元
全海鮮麵線 （小碗70元、 大碗80元）
藍鑽蝦麵線 200元
售價如有更動以現場實際公佈為準
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