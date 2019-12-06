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興大新品種「女神」聖誕紅 1盆苞葉量感是市售3倍之多

2019-12-06 16:11聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

聖誕節將至，中興大學園藝學系花卉創新育種研究室助理教授陳彥銘研究團隊，歷時6年開發台灣育成新花色聖誕紅品「女神」，獲得今年聖誕紅高品質評鑑最佳新品種、優等栽培雙料冠軍。

陳彥銘研究團隊表示，「女神」品種特性是世界首創「立體蓮瓣花型」，花瓣生動，花色非典型紅色苞葉，是鮮豔的桃紅色，1盆的量感可抵目前多數市售聖誕紅的3-5盆。

花卉命名通常根據形態及特徵取名，也多以女性角色命名。陳彥銘說，新品種命名「女神」是因它的生長特性，植株高挑纖細、如柔媚的女性，苞葉寬大如女神裝束上所披覆的薄紗。

新品種「女神」放在室內表現亮麗，也不易暗沈，且可拓展銷售週期，它的植株及苞葉巨大，比目前多數品種大2-3倍，相對商用、綠地空間覆地率強，也改良生長性讓它更強勢，適用5寸盆器以上規格培育，興大園藝系預計2020年底與花農合作正式量產上市。

興大指出，聖誕紅全球產業以歐洲為主要市場，約佔全球產值2/3，也是美國重要盆花作物，產值高達145 百萬美元。台灣聖誕紅盆花年產量可達130萬盆以上，產值約2億多，主要產區集中在桃園、苗栗卓蘭鎮、南投縣埔里鎮。

陳彥銘說，台灣聖誕紅多數栽培品種由國外引進，需支付高額品種權費，不僅產業發展受制他國，且進口品種也並非適應本土氣候條件，自己培育聖誕紅新品種選育有必要性。

聖誕紅怎麼照顧？陳彥銘說，需大量「和煦」日光，光線充足可維持2、3個月生長期。聖誕紅是葉片，「日光」是光合作用、養分主要來源，買回家若放室內光度不足就容易枯萎；澆水量2-3天一次，輕壓土壤若不會出水，就可澆水，不能太潮濕，根部也需要氧氣。夏季若能長時間照日光10小時，葉片也會轉紅。

興大園藝學系花卉創新育種研究室陳彥銘研究團隊，歷時6年開發新品種聖誕紅「女神」，...
興大園藝學系花卉創新育種研究室陳彥銘研究團隊，歷時6年開發新品種聖誕紅「女神」，獲今年最佳新品種獎、優等栽培雙料冠軍。記者喻文玟／攝影
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興大園藝系培育的新品種「女神」（左）立體蓮瓣花型，花型表現特殊且生動，突破傳統聖...
興大園藝系培育的新品種「女神」（左）立體蓮瓣花型，花型表現特殊且生動，突破傳統聖誕紅（右）苞片平整的特性。記者喻文玟／攝影
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興大園藝系培育的新品種聖誕紅「女神」立體蓮瓣花型，花型表現特殊，花色非典型紅色苞...
興大園藝系培育的新品種聖誕紅「女神」立體蓮瓣花型，花型表現特殊，花色非典型紅色苞葉，呈色是鮮豔的桃紅色。記者喻文玟／攝影
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中興大學埔里聖誕節

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