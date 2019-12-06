艾瑪史東沉浸訂婚喜悅 回顧她穿搭也有漢子風格
憑藉「樂來樂愛你（La La Land）」勇奪奧斯卡影后的甜美女星艾瑪史東（Emma Stone）和男友宣示訂婚，曬出珍珠婚戒的甜蜜照片，展現她的招牌笑容，身為路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）女裝藝術總監Nicolas Ghesquière的好友，艾瑪史東身為品牌大使，出席活動多以路易威登現身，日常穿搭則常見帥氣褲裝。
艾瑪史東與「周六夜現場（Saturday Night Live）」導演暨編劇戴夫麥凱瑞（Dave McCary）相識於2016年底擔任節目客座主持人時，之後低調交往，戴夫麥卡瑞日前在IG曬婚戒照，並配上愛心圖間接宣布訂婚。近期艾瑪史東最獲矚目的兩支形象廣告，除了以勾人的雙眼詮釋路易威登新經典的Capucines系列，當屬拍攝Cœur Battant（心跳）香水形象影片令人印象深刻，或許沉浸在幸福之中，她在這支香水廣告置身花海、勇於追求愛情的橋段，表現她身為影后的演技張力之外，也相當甜蜜動人。
路易威登的服裝大秀，艾瑪史東也以品牌大使身分出席，而她在日常生活中相當喜歡穿著褲裝，展現親切的漢子風格，並格外鍾愛2019年秋冬推出的LV Arch單手柄手袋，以粒面、光滑小牛皮拼接打造，拱形提柄綴為其特色，是她的私服熱愛款；此外，她特別喜歡穿著洛杉磯設計師的作品，例如Reformation洋裝或是Cult Gaia 包款都是美西品牌。而在10月份珍妮佛勞倫斯結婚時，艾瑪史東也以好友身分致詞，當天她穿了美國設計師品牌Juan Carlos Obando的長袍和晚裝，華麗而且不失她本人慵懶的特質，現在看來或許她當天是「婚禮實習生」，為自己的婚宴來場低調見習。
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