親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

蔡英文再爆抄韓政策？張善政：乾脆換我們執政不是更好

報應決殺令？印度獸醫強暴案4嫌「遭警擊斃」

艾瑪史東沉浸訂婚喜悅 回顧她穿搭也有漢子風格

2019-12-06 14:46聯合報 記者楊詩涵／即時報導

憑藉「樂來樂愛你（La La Land）」勇奪奧斯卡影后的甜美女星艾瑪史東（Emma Stone）和男友宣示訂婚，曬出珍珠婚戒的甜蜜照片，展現她的招牌笑容，身為路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）女裝藝術總監Nicolas Ghesquière的好友，艾瑪史東身為品牌大使，出席活動多以路易威登現身，日常穿搭則常見帥氣褲裝。

艾瑪史東與「周六夜現場（Saturday Night Live）」導演暨編劇戴夫麥凱瑞（Dave McCary）相識於2016年底擔任節目客座主持人時，之後低調交往，戴夫麥卡瑞日前在IG曬婚戒照，並配上愛心圖間接宣布訂婚。近期艾瑪史東最獲矚目的兩支形象廣告，除了以勾人的雙眼詮釋路易威登新經典的Capucines系列，當屬拍攝Cœur Battant（心跳）香水形象影片令人印象深刻，或許沉浸在幸福之中，她在這支香水廣告置身花海、勇於追求愛情的橋段，表現她身為影后的演技張力之外，也相當甜蜜動人。

路易威登的服裝大秀，艾瑪史東也以品牌大使身分出席，而她在日常生活中相當喜歡穿著褲裝，展現親切的漢子風格，並格外鍾愛2019年秋冬推出的LV Arch單手柄手袋，以粒面、光滑小牛皮拼接打造，拱形提柄綴為其特色，是她的私服熱愛款；此外，她特別喜歡穿著洛杉磯設計師的作品，例如Reformation洋裝或是Cult Gaia 包款都是美西品牌。而在10月份珍妮佛勞倫斯結婚時，艾瑪史東也以好友身分致詞，當天她穿了美國設計師品牌Juan Carlos Obando的長袍和晚裝，華麗而且不失她本人慵懶的特質，現在看來或許她當天是「婚禮實習生」，為自己的婚宴來場低調見習。

艾瑪史東以Reformation洋裝和By Far x Ciao Lucia涼鞋...
艾瑪史東以Reformation洋裝和By Far x Ciao Lucia涼鞋，搭襯Cult Gaia竹籃包。圖／取自popsugar
分享
艾瑪史東在珍妮佛勞倫斯婚禮上穿了Juan Carlos Obando的長袍和晚裝...
艾瑪史東在珍妮佛勞倫斯婚禮上穿了Juan Carlos Obando的長袍和晚裝，搭配Aquazzura跟鞋。圖／達志影像
分享
艾瑪史東日前詮釋路易威登Cœur Battant香水形象廣告。圖／LV提供
艾瑪史東日前詮釋路易威登Cœur Battant香水形象廣告。圖／LV提供
分享
艾瑪史東以帥氣褲裝出席路易威登2020早春秀。圖／LV提供
艾瑪史東以帥氣褲裝出席路易威登2020早春秀。圖／LV提供
分享
艾瑪史東與戴夫麥凱瑞在IG秀出戴了日本珠寶設計師Yoshinobu Kataok...
艾瑪史東與戴夫麥凱瑞在IG秀出戴了日本珠寶設計師Yoshinobu Kataoka珍珠婚戒的照片。圖／取自IG
分享
艾瑪史東是路易威登女裝藝術總監Nicolas Ghesquière的好友，也是品...
艾瑪史東是路易威登女裝藝術總監Nicolas Ghesquière的好友，也是品牌大使。圖／LV提供
分享
艾瑪史東身穿CELINE豹紋上衣、黑色皮裙與漆皮高跟鞋，錄製電視節目。圖／CEL...
艾瑪史東身穿CELINE豹紋上衣、黑色皮裙與漆皮高跟鞋，錄製電視節目。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
分享
日常私服相當率性的艾瑪史東穿Golden Goose休閒鞋，搭配Ray Ban太...
日常私服相當率性的艾瑪史東穿Golden Goose休閒鞋，搭配Ray Ban太陽眼鏡和路易威登Capucines手袋。圖／取自pinterest
分享
艾瑪史東出席路易威登2019秋冬大秀，右為艾莉西亞薇坎德和蕾雅瑟杜。圖／LV提供
艾瑪史東出席路易威登2019秋冬大秀，右為艾莉西亞薇坎德和蕾雅瑟杜。圖／LV提供
分享
艾瑪史東身穿路易威登出席2019年度紐約大都會藝術博物館慈善晚宴。圖／LV提供
艾瑪史東身穿路易威登出席2019年度紐約大都會藝術博物館慈善晚宴。圖／LV提供
分享
艾瑪史東穿路易威登2020春夏系列洋裝、配戴B Blossom珠寶系列出席電影「...
艾瑪史東穿路易威登2020春夏系列洋裝、配戴B Blossom珠寶系列出席電影「屍樂園」洛杉磯首映會。圖／LV提供
分享
艾瑪史東日常穿搭超隨性，唯獨鍾愛路易威登LV Arch手袋15萬5,000元。圖...
艾瑪史東日常穿搭超隨性，唯獨鍾愛路易威登LV Arch手袋15萬5,000元。圖／取自IG
分享
艾瑪史東置身花海演繹路易威登Cœur Battant香水形象廣告。圖／LV提供
艾瑪史東置身花海演繹路易威登Cœur Battant香水形象廣告。圖／LV提供
分享

品牌廣告

延伸閱讀

Gucci母公司想買Moncler

「蜘蛛人」舊情已回不去 艾瑪史東情訂綜藝節目...

艾瑪史東訂婚啦！甜曬超大鑽戒 閃得粉絲又驚又...

艾瑪史東訂婚了！與男友放閃甜蜜秀鑽戒

LV真的好威 只能放一雙球鞋的硬箱鞋盒 售...

艾瑪史東這眼神好殺 性感又勾人怎麼看得到LV...

相關新聞

麥胞注意！麥當勞服飾品牌上線 20多種周邊小物一次購足

2019-12-06 14:01

「路易莎」插旗蔦屋書店南港店！開幕限定咖啡買一送一

2019-12-06 12:52

日本No.1「壽司郎」　再開「松江長安、永春」2間分店

2019-12-06 15:12

全台最大蔦屋書店 南港CITYLINK開幕

2019-12-06 14:47

超美！摩天輪聖誕燈光秀開跑 麋鹿雪橇飛越台中高空

2019-12-06 12:43

全台中最難訂的燒肉店！「屋馬燒肉崇德店」4日開幕了

2019-12-06 11:56

雙12全台瘋搶！Apple AirPods二代只要1212元

2019-12-06 11:53

CELINE微風廣場全新概念店開幕 獨賣高級珠寶系列

2019-12-06 11:32

怎麼帶小小孩看展覽？跟著艾瑞．卡爾動手動腳又動腦

2019-12-06 10:51

濕冷超有感 毛毯靠枕買氣升

2019-12-06 00:05

HERMES木片細工鑲嵌腕表 手腕上的絕景

2019-12-05 23:56

冰雪迷衝了！ 哈根達斯敦南店變身「冰雪奇幻城堡」

2019-12-05 23:41

法國國寶級名廚客座Chefs Club 獻上經典名菜總統榨鴨

2019-12-05 23:12

裸身單穿經典外套 50萬粉絲搶讚Gigi Hadid美胸

2019-12-05 21:46

2019日本@COSME美妝大賞公布 綜合賞+殿堂賞台灣買得到

2019-12-05 20:26

海洋深層水、生物纖維面膜 獲「SNQ人氣王」頭銜

2019-12-05 19:45

美翻！東京迪士尼「美女與野獸」100種商品首度曝光

2019-12-05 19:12

LINE 投資 TaxiGo 打造 LINE TAXI 創新叫車服務

2019-12-05 18:39

敦南誠品12月起重現「一卡皮箱市集」 重返青春記憶點

2019-12-05 18:28

「2020生日運勢排名榜」大揭密！日本新宿占卜媽媽：1/5運勢最強

2019-12-05 18:02

氣溫突然溜滑梯 這幾款迷你電暖器溫暖又有型

2019-12-05 17:57

邵雨薇「霧感冷灰棕」新髮色自己來！彩染法寶每一色都想挑戰

2019-12-05 17:46

暖胃又暖心！珍蜜堂冬季必喝「慢火蜜漬」飲品大公開

2019-12-05 17:30

信義區耶誕嗨到春節 台北101策展不間斷強攻200萬來客

2019-12-05 17:29

全聯獨賣福灣巧克力甜點、家樂福推金獎鐵觀音巧克力

2019-12-05 17:28

星巴克買大杯比特大杯划算？ 網友一句話酸爆

2019-12-05 17:17

「會在嘴裡跳舞的鴨」 烤鴨包進跳跳糖 每日限量20隻

2019-12-05 17:13

你和詹姆士龐德的距離 就差一只OMEGA特別款007腕表

2019-12-05 16:59

FriDay影音推霹靂布袋戲看到飽方案 最新正劇獨家上架

2019-12-05 16:53

學蔡依林把自己包在MONCLER羽絨裡 變成飛行巴斯光年

2019-12-05 16:46

網友出國必買！英國保養品LUSH傳「明年重返台灣市場」

2019-12-05 16:39

美到犯規！全聯We Sweet紅寶石巧克力甜點必吃必拍

2019-12-05 16:31

當傳統遇上潮流！Dazzling X 乖乖聯名推耶誕限定版「雪球蜜糖吐司」

2019-12-05 16:11

最強熬夜急救神器！YSL仙人掌超級精華睡一覺變嬰兒肌

2019-12-05 16:02

女孩們看了都要尖叫！BVLGARI、Tiffany打造最夢幻耶誕氛圍

2019-12-05 15:54

李明璁、駱以軍、張貴興 暢談華文閱讀

2019-12-05 15:32

微熱山丘鳳梨酥 首度推新年限定「平安旺來」禮盒

2019-12-05 15:12

最大獎送BMW百萬名車！萊爾富開賣限量百元「開運福袋」、「招財紅包」

2019-12-05 15:11

旅遊注意！法國無限期罷工 高達9成交通停駛

2019-12-05 15:08
看更多

熱門文章

影／雪山染白！冷氣團夾帶水氣 入冬首見高山瑞雪

2019-12-06 10:17

氣象局：晚上起又一波冷氣團 明晨低溫探10、11度

2019-12-06 09:01

從事水電業被相親對象看不起 自曝老闆身分態度大轉變

2019-12-06 09:32

濕冷一整天！今最低14度 晚起又一波大陸冷氣團

2019-12-06 00:31

裸身單穿經典外套 50萬粉絲搶讚Gigi Hadid美胸

2019-12-05 21:46

「八卦」入境章可避邪！護照裡的「2個戳章小祕密」

2019-12-05 16:58

「敵營」外送員分享撇步 他感動：台灣人優勢全在這一幕

2019-12-06 13:08

2019年台灣又「亂」了！ 首次兩度獲選的台灣代表字

2019-12-06 14:15

小孟塔羅：迎接新年！我2019年底能踢掉哪種衰運？

2019-12-06 10:01

台北車站人力荒 「成逃票天堂」

2019-12-06 00:36

送餐快、沒優惠 外送生意變差？網曝這點是關鍵

2019-12-05 20:14

北部、東北部有累積性大雨或豪雨 氣象局對4縣市發特報

2019-12-06 07:47

入冬第一場雪！雪山成銀白世界 「霧淞」美景再現

2019-12-06 11:13

每日星座運勢／雙魚人逢喜事精神爽　愛情特別順利

2019-12-06 00:00

全台中最難訂的燒肉店！「屋馬燒肉崇德店」4日開幕了

2019-12-06 11:56

非洲豬瘟防疫破口？ 網購捕鼠夾附肉腸寄來台灣

2019-12-06 10:17

陽明山巴拉卡公路土石崩塌 道路封閉勿上山

2019-12-06 12:43

美到犯規！全聯We Sweet紅寶石巧克力甜點必吃必拍

2019-12-05 16:31

星巴克買大杯比特大杯划算？ 網友一句話酸爆

2019-12-05 17:17

麥當勞「麥香魚」後台夠硬才獨用紙盒裝？內行人揭真相

2019-12-05 14:27

大姑沒換室內拖鞋被唸竟嗆「這我娘家」 人妻怒：白目

2019-12-06 10:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top