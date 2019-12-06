艾瑪史東沉浸訂婚喜悅 回顧她穿搭也有漢子風格

憑藉「樂來樂愛你（La La Land）」勇奪奧斯卡影后的甜美女星艾瑪史東（Emma Stone）和男友宣示訂婚，曬出珍珠婚戒的甜蜜照片，展現她的招牌笑容，身為路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）女裝藝術總監Nicolas Ghesquière的好友，艾瑪史東身為品牌大使，出席活動多以路易威登現身，日常穿搭則常見帥氣褲裝。

艾瑪史東與「周六夜現場（Saturday Night Live）」導演暨編劇戴夫麥凱瑞（Dave McCary）相識於2016年底擔任節目客座主持人時，之後低調交往，戴夫麥卡瑞日前在IG曬婚戒照，並配上愛心圖間接宣布訂婚。近期艾瑪史東最獲矚目的兩支形象廣告，除了以勾人的雙眼詮釋路易威登新經典的Capucines系列，當屬拍攝Cœur Battant（心跳）香水形象影片令人印象深刻，或許沉浸在幸福之中，她在這支香水廣告置身花海、勇於追求愛情的橋段，表現她身為影后的演技張力之外，也相當甜蜜動人。