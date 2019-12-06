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麥胞注意！麥當勞服飾品牌上線 20多種周邊小物一次購足

2019-12-06 14:01聯合報 記者徐力剛／即時報導

麥當勞不僅受到孩童喜愛，更是許多人成長的難忘記憶，近期麥當勞總部推出全新線上購物網站「Golden Arches Unlimited」，以品牌經典漢堡、薯條等品項為靈感，打造多款超萌周邊小物，成功吸引粉絲搶購，目前僅限美國境內販售及運送，看來台灣粉絲還得再等等了！

此網站提供各式周邊小物供消費者選購，包括造型T恤、帽T、芝麻造型長襪、印有薯條圖飾的手提袋、漢堡筆記本及可樂造型保溫杯等20多樣商品，採用麥當勞經典紅、黃、白三色為主視覺設計，緊緊抓住粉絲眼球。其中「休息室款套裝」銷量最佳，白色短袖上衣印有超卡哇伊薯條圖案妝點，鮮紅色短褲充滿視覺感，成為店內最火紅商品；另款「麥當勞手機支架」則以漢堡上芝麻為發想，黃色外型綴以芝麻顆粒圖飾，貼在手機背面作為支架，無論追劇或與戀人視訊，省時又充滿樂趣感。

深受粉絲推崇的「大麥克包」以經典大麥克漢堡為設計，可當作外出小包使用，或給家中小孩提便當皆十分適合；對於辦公室族群，特別推出「金拱門設計款保溫杯」，麥當勞金黃色LOGO與保溫瓶完美結合，為沈悶的工作增添樂趣。

其實麥當勞並非首次推出周邊商品，今年9月台灣麥當勞迎接「國際歡樂送日」，曾推出只送不賣的「宅在家歡樂好禮」，品項有「大麥克薯條歡樂襪」、「薯於你帽T」、「好堡暖心毯」、「宅在家薯條T」及「經典吃貨短褲」等，讓粉絲直呼好想要。至於台灣是否也將跟進推出週邊小物販售？麥當勞回應，先前推出 「宅在家歡樂好禮」消費者回應熱烈，未來將持續研議可行性，請粉絲再耐心等候。

麥當勞線上購物網站「Golden Arches Unlimited」，販售超過2...
麥當勞線上購物網站「Golden Arches Unlimited」，販售超過20種周邊小物。圖/取自Golden Arches Unlimited
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「大麥克包」自用送禮兩相宜。圖/取自Golden Arches Unlimite...
「大麥克包」自用送禮兩相宜。圖/取自Golden Arches Unlimited
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「休息室款套裝」採用經典紅、黃、白三色設計。圖/取自Golden Arches ...
「休息室款套裝」採用經典紅、黃、白三色設計。圖/取自Golden Arches Unlimited
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低頭族最愛「麥當勞手機支架」現貨販售中。圖/取自Golden Arches Un...
低頭族最愛「麥當勞手機支架」現貨販售中。圖/取自Golden Arches Unlimited
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「金拱門設計款保溫杯」時尚感十足。圖/取自Golden Arches Unlim...
「金拱門設計款保溫杯」時尚感十足。圖/取自Golden Arches Unlimited
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麥當勞漢堡

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