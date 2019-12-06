麥胞注意！麥當勞服飾品牌上線 20多種周邊小物一次購足

麥當勞不僅受到孩童喜愛，更是許多人成長的難忘記憶，近期麥當勞總部推出全新線上購物網站「Golden Arches Unlimited」，以品牌經典漢堡、薯條等品項為靈感，打造多款超萌周邊小物，成功吸引粉絲搶購，目前僅限美國境內販售及運送，看來台灣粉絲還得再等等了！

此網站提供各式周邊小物供消費者選購，包括造型T恤、帽T、芝麻造型長襪、印有薯條圖飾的手提袋、漢堡筆記本及可樂造型保溫杯等20多樣商品，採用麥當勞經典紅、黃、白三色為主視覺設計，緊緊抓住粉絲眼球。其中「休息室款套裝」銷量最佳，白色短袖上衣印有超卡哇伊薯條圖案妝點，鮮紅色短褲充滿視覺感，成為店內最火紅商品；另款「麥當勞手機支架」則以漢堡上芝麻為發想，黃色外型綴以芝麻顆粒圖飾，貼在手機背面作為支架，無論追劇或與戀人視訊，省時又充滿樂趣感。

深受粉絲推崇的「大麥克包」以經典大麥克漢堡為設計，可當作外出小包使用，或給家中小孩提便當皆十分適合；對於辦公室族群，特別推出「金拱門設計款保溫杯」，麥當勞金黃色LOGO與保溫瓶完美結合，為沈悶的工作增添樂趣。