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「路易莎」插旗蔦屋書店南港店！開幕限定咖啡買一送一

2019-12-06 12:52聯合報 記者徐力剛／即時報導

路易莎進駐蔦屋書店南港店，打造全新「複合式」門市。圖/路易莎咖啡提供
路易莎進駐蔦屋書店南港店，打造全新「複合式」門市。圖/路易莎咖啡提供
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路易莎咖啡再傳捷報，今日正式進駐蔦屋書店南港店（TSUTAYA BOOKSTORE），也是蔦屋書店首次進駐本土咖啡品牌，成功引發話題性。此次進駐蔦屋的店中店為路易莎咖啡第三代「複合式店型」，室內規劃40坪空間及特色「冰滴咖啡牆」設計，搭配精品級手沖咖啡，緊緊抓住消費者目光。

現場「冰滴咖啡牆」為蔦屋書店南港店中店一大亮點，透過時間一點一滴醞釀的冰滴咖啡，呼應蘊藏豐富內涵的書本，搭配燈光投射，形塑出獨特寧靜感，讓每個旅人都能體驗舒適的 BOOK & CAFE 生活，細細品飲香醇咖啡，度過美好悠閒時光。歡慶新店開幕，即日起2020年1月31日，凡購買任一手沖咖啡，即贈冰滴咖啡體驗乙杯（不限風味，每日限量送完為止）及路易莎典藏莊園綜合濾掛咖啡乙包。

近年快速崛起的路易莎咖啡，目前營運店數達482間，年底前將超過500間，成為全台最多店家數的連鎖咖啡廳。路易莎咖啡董事長黃銘賢分享，繼先前從小坪數的第一代「街邊店型」開始，室內約5～10坪，到第二代「捷運站店型」約10~30坪，現在主推第三代「複合式店型」，規劃像是圖書館門市、親子門市、數位生活門市及輔大的烘豆廠圖書館門市等。此次攜手蔦屋書店合作開創首例，未來將積極與台北松山車站、高雄大立百貨洽談合作，導入新型旗艦店，提供精品咖啡手沖服務和外帶濾掛式咖啡等，提供更多元的服務。

黃銘賢表示，隨著路易莎加盟店數愈多，未來將逐漸放緩台灣展店速度，目前許多門市除了飲品外，已開始販售蛋糕、輕食、麵包等品項，明年將大力推廣「複合式店型」並導入更多精品級咖啡，同步向海外市場發展。

黃銘賢指出，目前路易莎咖啡以東南亞市場為主要目標，首間泰國曼谷門市已於今年3月開幕，現在已展店至第3間，消費者迴響熱烈。黃銘賢也透露，印尼已在籌備中，新門市預計最快2020年開幕，緊接著將進入日本、美國及中國等地市場，粉絲們敬請期待。

寬敞空間設計，提供消費者絕佳品飲環境。圖/路易莎咖啡提供
寬敞空間設計，提供消費者絕佳品飲環境。圖/路易莎咖啡提供
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路易莎咖啡董事長黃銘賢親臨開幕活動現場。圖/路易莎咖啡提供
路易莎咖啡董事長黃銘賢親臨開幕活動現場。圖/路易莎咖啡提供
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特製「冰滴咖啡牆」視覺感十足。圖/路易莎咖啡提供
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咖啡廳路易莎蔦屋書店

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