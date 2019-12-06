雙12全台瘋搶！Apple AirPods二代只要1212元
udn買東西購物平台今天宣布，年終盛事「雙12購物節」祭出全年最大折扣，12月12日當天開放搶購，賣到全球大缺貨的Apple AirPods二代原價5290元，udn買東西只要1212元，百貨熱銷保養SK-II青春露下殺47折，比周年慶更便宜！此外，全站消費滿額大方送2020新年紅包，再加碼12%購物金，買越多、賺越多！任天堂新型掌上機種Switch Lite及Jo Malone香水等各式商品，全年最低下殺1.2折，年末精省血拚就趁這一檔！
●udn百萬忠實會員 推升業績屢創高峰
udn買東西購物平台提供80萬種以上商品，長期以「安心、信任」品牌理念深獲數百萬會員肯定，每逢重大購物節慶如618、雙11及雙12購物節，年年業績穩健成長，並以公益關懷、親和服務廣受會員好評。今年電商重頭戲雙11購物節，各家電商平台祭出網購促銷活動、衝刺業績，根據網路平台數據顯示，1111活動期間消費較去年成長近166%，依據udn買東西站內數據表現，以雙11當日搶購活動最亮眼， Apple AirPods二代、iPhone 11 64G及任天堂Switch主機最受消費者喜愛。
●1212一日瘋搶 AirPods與Switch Lite搶購價1.2折起
udn買東西於雙11當日開放限時搶購廣受好評，營收表現再登高峰，為感謝會員支持，雙12加碼開放最低1.2折搶購活動，12月12日當天早上10點到晚間11點，每個整點都有超殺的搶購單品，譬如持續熱銷的Apple AirPods原價5290元，搶購價直接下殺1212元；百貨周年慶熱銷保養品SK-II青春露下殺47折，比周年慶更低價；持續刷新美國、日本銷售紀錄的任天堂新型掌上機種Switch Lite，雙12當天也下殺49折；原價破千的虎牌保溫杯，1212當日下殺121元，一張百元鈔加銅板就搞定；另外還有對抗寒流必備的3M發熱纖維可水洗冬被、台灣三洋烘被機、小資女熱愛品牌Jo Malone香水等，統統殺到最低價。
●年末獻愛邀您幫助弱勢 捐款加碼送全台獨家AR紅包袋
為了善盡社會責任，udn買東西長期幫助公益團體不遺餘力，2015年成立公益雲集平台後，持續為近百家公益團體募款、募物資，至今成效卓著。今年更跨足線下活動發起「勇敢也是需要學習的-Be brave, We Can!」萬人接力挺自立活動，udn買東西與台灣十大傑出青年藝術家李柏毅與智障者家長總會三方聯名，發行限量捐款禮「無所畏L.O.V.E-AR紅包袋組」，活動期間捐款滿額，就可以獲得極具特色的「擴增實境(AR)」文創紅包袋，做公益之餘更能獲得酷炫好禮，歡迎民眾這個冬天一起帶給弱勢團體溫暖！欲了解更多訊息，請見udn買東西：http://bit.ly/2DPyHmh
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