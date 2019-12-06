雙12全台瘋搶！Apple AirPods二代只要1212元

udn買東西購物平台今天宣布，年終盛事「雙12購物節」祭出全年最大折扣，12月12日當天開放搶購，賣到全球大缺貨的Apple AirPods二代原價5290元，udn買東西只要1212元，百貨熱銷保養SK-II青春露下殺47折，比周年慶更便宜！此外，全站消費滿額大方送2020新年紅包，再加碼12%購物金，買越多、賺越多！任天堂新型掌上機種Switch Lite及Jo Malone香水等各式商品，全年最低下殺1.2折，年末精省血拚就趁這一檔！

●udn百萬忠實會員 推升業績屢創高峰

udn買東西購物平台提供80萬種以上商品，長期以「安心、信任」品牌理念深獲數百萬會員肯定，每逢重大購物節慶如618、雙11及雙12購物節，年年業績穩健成長，並以公益關懷、親和服務廣受會員好評。今年電商重頭戲雙11購物節，各家電商平台祭出網購促銷活動、衝刺業績，根據網路平台數據顯示，1111活動期間消費較去年成長近166%，依據udn買東西站內數據表現，以雙11當日搶購活動最亮眼， Apple AirPods二代、iPhone 11 64G及任天堂Switch主機最受消費者喜愛。

●1212一日瘋搶 AirPods與Switch Lite搶購價1.2折起

udn買東西於雙11當日開放限時搶購廣受好評，營收表現再登高峰，為感謝會員支持，雙12加碼開放最低1.2折搶購活動，12月12日當天早上10點到晚間11點，每個整點都有超殺的搶購單品，譬如持續熱銷的Apple AirPods原價5290元，搶購價直接下殺1212元；百貨周年慶熱銷保養品SK-II青春露下殺47折，比周年慶更低價；持續刷新美國、日本銷售紀錄的任天堂新型掌上機種Switch Lite，雙12當天也下殺49折；原價破千的虎牌保溫杯，1212當日下殺121元，一張百元鈔加銅板就搞定；另外還有對抗寒流必備的3M發熱纖維可水洗冬被、台灣三洋烘被機、小資女熱愛品牌Jo Malone香水等，統統殺到最低價。

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