親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

沒補助？韓國瑜陣營證實：未從黨部拿到任何一毛錢

歌手謝和弦染毒移送新北檢 檢方訊後3萬交保

雙12全台瘋搶！Apple AirPods二代只要1212元

2019-12-06 11:53聯合報 文／udn買東西

udn買東西購物平台今天宣布，年終盛事「雙12購物節」祭出全年最大折扣，12月12日當天開放搶購，賣到全球大缺貨的Apple AirPods二代原價5290元，udn買東西只要1212元，百貨熱銷保養SK-II青春露下殺47折，比周年慶更便宜！此外，全站消費滿額大方送2020新年紅包，再加碼12%購物金，買越多、賺越多！任天堂新型掌上機種Switch Lite及Jo Malone香水等各式商品，全年最低下殺1.2折，年末精省血拚就趁這一檔！

●udn百萬忠實會員 推升業績屢創高峰

udn買東西購物平台提供80萬種以上商品，長期以「安心、信任」品牌理念深獲數百萬會員肯定，每逢重大購物節慶如618、雙11及雙12購物節，年年業績穩健成長，並以公益關懷、親和服務廣受會員好評。今年電商重頭戲雙11購物節，各家電商平台祭出網購促銷活動、衝刺業績，根據網路平台數據顯示，1111活動期間消費較去年成長近166%，依據udn買東西站內數據表現，以雙11當日搶購活動最亮眼， Apple AirPods二代、iPhone 11 64G及任天堂Switch主機最受消費者喜愛。

●1212一日瘋搶 AirPods與Switch Lite搶購價1.2折起

udn買東西於雙11當日開放限時搶購廣受好評，營收表現再登高峰，為感謝會員支持，雙12加碼開放最低1.2折搶購活動，12月12日當天早上10點到晚間11點，每個整點都有超殺的搶購單品，譬如持續熱銷的Apple AirPods原價5290元，搶購價直接下殺1212元；百貨周年慶熱銷保養品SK-II青春露下殺47折，比周年慶更低價；持續刷新美國、日本銷售紀錄的任天堂新型掌上機種Switch Lite，雙12當天也下殺49折；原價破千的虎牌保溫杯，1212當日下殺121元，一張百元鈔加銅板就搞定；另外還有對抗寒流必備的3M發熱纖維可水洗冬被、台灣三洋烘被機、小資女熱愛品牌Jo Malone香水等，統統殺到最低價。

●年末獻愛邀您幫助弱勢 捐款加碼送全台獨家AR紅包袋

為了善盡社會責任，udn買東西長期幫助公益團體不遺餘力，2015年成立公益雲集平台後，持續為近百家公益團體募款、募物資，至今成效卓著。今年更跨足線下活動發起「勇敢也是需要學習的-Be brave, We Can!」萬人接力挺自立活動，udn買東西與台灣十大傑出青年藝術家李柏毅與智障者家長總會三方聯名，發行限量捐款禮「無所畏L.O.V.E-AR紅包袋組」，活動期間捐款滿額，就可以獲得極具特色的「擴增實境(AR)」文創紅包袋，做公益之餘更能獲得酷炫好禮，歡迎民眾這個冬天一起帶給弱勢團體溫暖！欲了解更多訊息，請見udn買東西：http://bit.ly/2DPyHmh

在udn買東西做公益捐款幫助智障者家長總會，加碼送全台獨家AR紅包袋。圖／udn...
在udn買東西做公益捐款幫助智障者家長總會，加碼送全台獨家AR紅包袋。圖／udn買東西提供
分享

udn買東西雙11紅包

延伸閱讀

日本任天堂Switch搶攻大陸市場 要先過3...

蘋果年底開雲端發票 明年元月就能兌獎

果粉收到信了嗎？ Apple今年底前將開雲端...

Apple年底前發票寄信箱 最快2020年就...

「健身環大冒險」水貨飆漲 任天堂道歉：將增加...

4種方法讓香水噴出高級感！上班時噴膝蓋流露隱...

相關新聞

全台中最難訂的燒肉店！「屋馬燒肉崇德店」4日開幕了

2019-12-06 11:56

「路易莎」插旗蔦屋書店南港店！開幕限定咖啡買一送一

2019-12-06 12:52

超美！摩天輪聖誕燈光秀開跑 麋鹿雪橇飛越台中高空

2019-12-06 12:43

CELINE微風廣場全新概念店開幕 獨賣高級珠寶系列

2019-12-06 11:32

怎麼帶小小孩看展覽？跟著艾瑞．卡爾動手動腳又動腦

2019-12-06 10:51

濕冷超有感 毛毯靠枕買氣升

2019-12-06 00:05

HERMES木片細工鑲嵌腕表 手腕上的絕景

2019-12-05 23:56

冰雪迷衝了！ 哈根達斯敦南店變身「冰雪奇幻城堡」

2019-12-05 23:41

法國國寶級名廚客座Chefs Club 獻上經典名菜總統榨鴨

2019-12-05 23:12

裸身單穿經典外套 50萬粉絲搶讚Gigi Hadid美胸

2019-12-05 21:46

2019日本@COSME美妝大賞公布 綜合賞+殿堂賞台灣買得到

2019-12-05 20:26

海洋深層水、生物纖維面膜 獲「SNQ人氣王」頭銜

2019-12-05 19:45

美翻！東京迪士尼「美女與野獸」100種商品首度曝光

2019-12-05 19:12

LINE 投資 TaxiGo 打造 LINE TAXI 創新叫車服務

2019-12-05 18:39

敦南誠品12月起重現「一卡皮箱市集」 重返青春記憶點

2019-12-05 18:28

「2020生日運勢排名榜」大揭密！日本新宿占卜媽媽：1/5運勢最強

2019-12-05 18:02

氣溫突然溜滑梯 這幾款迷你電暖器溫暖又有型

2019-12-05 17:57

邵雨薇「霧感冷灰棕」新髮色自己來！彩染法寶每一色都想挑戰

2019-12-05 17:46

暖胃又暖心！珍蜜堂冬季必喝「慢火蜜漬」飲品大公開

2019-12-05 17:30

信義區耶誕嗨到春節 台北101策展不間斷強攻200萬來客

2019-12-05 17:29

全聯獨賣福灣巧克力甜點、家樂福推金獎鐵觀音巧克力

2019-12-05 17:28

星巴克買大杯比特大杯划算？ 網友一句話酸爆

2019-12-05 17:17

「會在嘴裡跳舞的鴨」 烤鴨包進跳跳糖 每日限量20隻

2019-12-05 17:13

你和詹姆士龐德的距離 就差一只OMEGA特別款007腕表

2019-12-05 16:59

FriDay影音推霹靂布袋戲看到飽方案 最新正劇獨家上架

2019-12-05 16:53

學蔡依林把自己包在MONCLER羽絨裡 變成飛行巴斯光年

2019-12-05 16:46

網友出國必買！英國保養品LUSH傳「明年重返台灣市場」

2019-12-05 16:39

美到犯規！全聯We Sweet紅寶石巧克力甜點必吃必拍

2019-12-05 16:31

當傳統遇上潮流！Dazzling X 乖乖聯名推耶誕限定版「雪球蜜糖吐司」

2019-12-05 16:11

最強熬夜急救神器！YSL仙人掌超級精華睡一覺變嬰兒肌

2019-12-05 16:02

女孩們看了都要尖叫！BVLGARI、Tiffany打造最夢幻耶誕氛圍

2019-12-05 15:54

李明璁、駱以軍、張貴興 暢談華文閱讀

2019-12-05 15:32

微熱山丘鳳梨酥 首度推新年限定「平安旺來」禮盒

2019-12-05 15:12

最大獎送BMW百萬名車！萊爾富開賣限量百元「開運福袋」、「招財紅包」

2019-12-05 15:11

旅遊注意！法國無限期罷工 高達9成交通停駛

2019-12-05 15:08

麥當勞「麥香魚」後台夠硬才獨用紙盒裝？內行人揭真相

2019-12-05 14:27

凱特王妃欽點！「星巴克 X Diane von Furstenberg」聯名新品12/11限定上市

2019-12-05 12:55

新故宮玉器郵票 四種面值圖案一次看

2019-12-05 12:50

漢堡王超狂！憑麥當勞、肯德基發票「送1萬個漢堡」

2019-12-05 12:46
看更多

熱門文章

影／雪山染白！冷氣團夾帶水氣 入冬首見高山瑞雪

2019-12-06 10:17

從事水電業被相親對象看不起 自曝老闆身分態度大轉變

2019-12-06 09:32

氣象局：晚上起又一波冷氣團 明晨低溫探10、11度

2019-12-06 09:01

濕冷一整天！今最低14度 晚起又一波大陸冷氣團

2019-12-06 00:31

33年的回憶！儂特利「Lotteria」招牌遭撤　全台剩1間

2019-12-05 14:12

「八卦」入境章可避邪！護照裡的「2個戳章小祕密」

2019-12-05 16:58

裸身單穿經典外套 50萬粉絲搶讚Gigi Hadid美胸

2019-12-05 21:46

2020工作運最好三名VS最壞三名！射手壓力增加、巨蟹超越以往

2019-12-05 13:49

旅遊注意！法國無限期罷工 高達9成交通停駛

2019-12-05 15:08

麥當勞「麥香魚」後台夠硬才獨用紙盒裝？內行人揭真相

2019-12-05 14:27

台北物價超高真的宜居嗎？網曝關鍵：的確方便

2019-12-05 14:21

台北車站人力荒 「成逃票天堂」

2019-12-06 00:36

送餐快、沒優惠 外送生意變差？網曝這點是關鍵

2019-12-05 20:14

國旅秋冬補助延長到1月底 旅宿業讚「絕對有幫助」

2019-12-05 13:31

雨下到明天！冷氣團接力 周末急凍到12度

2019-12-05 14:40

北部、東北部有累積性大雨或豪雨 氣象局對4縣市發特報

2019-12-06 07:47

每日星座運勢／雙魚人逢喜事精神爽　愛情特別順利

2019-12-06 00:00

星巴克買大杯比特大杯划算？ 網友一句話酸爆

2019-12-05 17:17

店員曝「炒泡麵」成本超低廉？網友反應神展開

2019-12-05 15:49

美到犯規！全聯We Sweet紅寶石巧克力甜點必吃必拍

2019-12-05 16:31

入冬第一場雪！雪山成銀白世界 「霧淞」美景再現

2019-12-06 11:13

小孟塔羅：迎接新年！我2019年底能踢掉哪種衰運？

2019-12-06 10:01

全聯獨賣福灣巧克力甜點、家樂福推金獎鐵觀音巧克力

2019-12-05 17:28

國旅秋冬補助延至1月底 業者：南部無感

2019-12-06 00:39

後半生有依靠！盤點子女運特別旺的生肖

2019-12-05 14:18

大姑沒換室內拖鞋被唸竟嗆「這我娘家」 人妻怒：白目

2019-12-06 10:46

國旅秋冬補助再延長 林佳龍：陸客不來、我們自己來

2019-12-05 18:03

非洲豬瘟防疫破口？ 網購捕鼠夾附肉腸寄來台灣

2019-12-06 10:17

【夫妻之間】郎英／愛的訊息

2019-12-06 06:00

【為母心情】賈金蘭／兒子的大兵日記

2019-12-06 06:00

護理師好累！台大近九成日休不到半小時

2019-12-05 18:51

敦南誠品12月起重現「一卡皮箱市集」 重返青春記憶點

2019-12-05 18:28

冰雪迷衝了！ 哈根達斯敦南店變身「冰雪奇幻城堡」

2019-12-05 23:41

網友出國必買！英國保養品LUSH傳「明年重返台灣市場」

2019-12-05 16:39

北台灣8縣市發特報 台北市提防大豪雨

2019-12-06 11:42

美翻！東京迪士尼「美女與野獸」100種商品首度曝光

2019-12-05 19:12

全台中最難訂的燒肉店！「屋馬燒肉崇德店」4日開幕了

2019-12-06 11:56

【我愛一個人煮-93】太陽臉／砂鍋魚頭

2019-12-06 06:00

信義區耶誕嗨到春節 台北101策展不間斷強攻200萬來客

2019-12-05 17:29

陸客不來 南部觀光業者嘆：政府補助台中以北才有感

2019-12-05 17:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top