CELINE微風廣場全新概念店開幕 獨賣高級珠寶系列

CELINE微風廣場全新概念店開幕。圖/讀者提供 CELINE在藝術總監Hedi Slimane執掌後,台灣首間由他構思的全新概念店,在微風廣場正式開幕,面積大約52坪,店內除了全系列女裝、包款、鞋履及訂製香水等,也獨家於本店銷售高級珠寶。

微風廣場全新概念店充分顯現Hedi Slimane對於空間概念的嚴謹要求,包括建材、擺設都是他個人意志的延伸,也勾勒出他對於當代摩登室內設計的偏好與品味。這座CELINE全新概念店的設計理念來自現代極簡風格,店內以原石做為重要元素,包括古典大理石、銀灰洞石及天然石板等交錯運用,讓空間顯得沉靜安穩,且散發奢華的氣氛,地板則是以辛巴威黑崗岩鋪成,牆身選用乳白紋理交錯的黑色花崗岩,除了石材之外,混凝土、拋光不鏽鋼、鏡面以及橡木牆等不同建材,也烘托出空間層次感。