親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

沒補助？韓國瑜陣營證實：未從黨部拿到任何一毛錢

歌手謝和弦染毒移送新北檢 檢方訊後3萬交保

CELINE微風廣場全新概念店開幕 獨賣高級珠寶系列

2019-12-06 11:32聯合報 記者楊詩涵／即時報導

CELINE微風廣場全新概念店開幕。圖／讀者提供
CELINE微風廣場全新概念店開幕。圖／讀者提供
分享
CELINE在藝術總監Hedi Slimane執掌後，台灣首間由他構思的全新概念店，在微風廣場正式開幕，面積大約52坪，店內除了全系列女裝、包款、鞋履及訂製香水等，也獨家於本店銷售高級珠寶

微風廣場全新概念店充分顯現Hedi Slimane對於空間概念的嚴謹要求，包括建材、擺設都是他個人意志的延伸，也勾勒出他對於當代摩登室內設計的偏好與品味。這座CELINE全新概念店的設計理念來自現代極簡風格，店內以原石做為重要元素，包括古典大理石、銀灰洞石及天然石板等交錯運用，讓空間顯得沉靜安穩，且散發奢華的氣氛，地板則是以辛巴威黑崗岩鋪成，牆身選用乳白紋理交錯的黑色花崗岩，除了石材之外，混凝土、拋光不鏽鋼、鏡面以及橡木牆等不同建材，也烘托出空間層次感。

在粗野主義（Brutalism）的建築風格中，陳列了Hedi Slimane親選的閱讀書籍，增添人文氣息。而為慶祝開幕，高級珠寶獨家於此販售，也上市最新的2020早春系列，以南法度假勝地聖特羅佩為靈感，呈現濃厚的七○年代度假風，帶著波西米亞式的恣意奔放，服裝以修身西裝外套、高腰丹寧褲和印花連身裙為主，並推出Triomphe Basket草編包、Cabas CELINE托特帆布包等隨性優雅的手袋。

Cabas CELINE條紋帆布肩背包，售價40,500元。圖／CELINE B...
Cabas CELINE條紋帆布肩背包，售價40,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
分享
Cabas CELINE帆布及小牛皮小型直式拖特包，售價43,000元。圖／CE...
Cabas CELINE帆布及小牛皮小型直式拖特包，售價43,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
分享
CELINE Sentimental Straight黃金及鑽石手鍊，售價29,...
CELINE Sentimental Straight黃金及鑽石手鍊，售價29,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
分享
CELINE微風廣場全新概念店目前上市早春系列女裝與配件。圖／讀者提供
CELINE微風廣場全新概念店目前上市早春系列女裝與配件。圖／讀者提供
分享
Besace 16小牛皮帆布小型肩背包，售價75,000元。圖／CELINE B...
Besace 16小牛皮帆布小型肩背包，售價75,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
分享
CELINE Sentimental Line白金及鑽石耳環，售價23,500元...
CELINE Sentimental Line白金及鑽石耳環，售價23,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
分享
2020早春系列，有著七○年代度假風。圖／CELINE BY HEDI SLIM...
2020早春系列，有著七○年代度假風。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
分享
Triomphe帆布及天然小牛皮小型肩背包，售價95,000元。圖／CELINE...
Triomphe帆布及天然小牛皮小型肩背包，售價95,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
分享
CELINE微風廣場全新概念店開幕，也是Hedi Slimane執掌後首座嶄新概...
CELINE微風廣場全新概念店開幕，也是Hedi Slimane執掌後首座嶄新概念店。圖／讀者提供
分享
CELINE Sentimental Line黃金及黑鑽手鍊，售價26,500元...
CELINE Sentimental Line黃金及黑鑽手鍊，售價26,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
分享
最新的2020早春系列，以南法度假勝地聖特羅佩為靈感。圖／CELINE BY H...
最新的2020早春系列，以南法度假勝地聖特羅佩為靈感。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
分享

微風珠寶

延伸閱讀

常玉作品拍出天價 相關藝術珠寶價格親民

影展珠寶造型術 昆凌PK迪麗熱巴

昆凌性感征戰紅毯　網友直呼：差點認不出是妳

2019天工精制珠寶設計大賽

麻瓜入學了！哈利波特ＸPANDORA聯名珠寶...

慘！德國10億遭竊珠寶全都沒保險 警方破案壓...

相關新聞

「路易莎」插旗蔦屋書店南港店！開幕限定咖啡買一送一

2019-12-06 12:52

全台中最難訂的燒肉店！「屋馬燒肉崇德店」4日開幕了

2019-12-06 11:56

超美！摩天輪聖誕燈光秀開跑 麋鹿雪橇飛越台中高空

2019-12-06 12:43

雙12全台瘋搶！Apple AirPods二代只要1212元

2019-12-06 11:53

怎麼帶小小孩看展覽？跟著艾瑞．卡爾動手動腳又動腦

2019-12-06 10:51

濕冷超有感 毛毯靠枕買氣升

2019-12-06 00:05

HERMES木片細工鑲嵌腕表 手腕上的絕景

2019-12-05 23:56

冰雪迷衝了！ 哈根達斯敦南店變身「冰雪奇幻城堡」

2019-12-05 23:41

法國國寶級名廚客座Chefs Club 獻上經典名菜總統榨鴨

2019-12-05 23:12

裸身單穿經典外套 50萬粉絲搶讚Gigi Hadid美胸

2019-12-05 21:46

2019日本@COSME美妝大賞公布 綜合賞+殿堂賞台灣買得到

2019-12-05 20:26

海洋深層水、生物纖維面膜 獲「SNQ人氣王」頭銜

2019-12-05 19:45

美翻！東京迪士尼「美女與野獸」100種商品首度曝光

2019-12-05 19:12

LINE 投資 TaxiGo 打造 LINE TAXI 創新叫車服務

2019-12-05 18:39

敦南誠品12月起重現「一卡皮箱市集」 重返青春記憶點

2019-12-05 18:28

「2020生日運勢排名榜」大揭密！日本新宿占卜媽媽：1/5運勢最強

2019-12-05 18:02

氣溫突然溜滑梯 這幾款迷你電暖器溫暖又有型

2019-12-05 17:57

邵雨薇「霧感冷灰棕」新髮色自己來！彩染法寶每一色都想挑戰

2019-12-05 17:46

暖胃又暖心！珍蜜堂冬季必喝「慢火蜜漬」飲品大公開

2019-12-05 17:30

信義區耶誕嗨到春節 台北101策展不間斷強攻200萬來客

2019-12-05 17:29

全聯獨賣福灣巧克力甜點、家樂福推金獎鐵觀音巧克力

2019-12-05 17:28

星巴克買大杯比特大杯划算？ 網友一句話酸爆

2019-12-05 17:17

「會在嘴裡跳舞的鴨」 烤鴨包進跳跳糖 每日限量20隻

2019-12-05 17:13

你和詹姆士龐德的距離 就差一只OMEGA特別款007腕表

2019-12-05 16:59

FriDay影音推霹靂布袋戲看到飽方案 最新正劇獨家上架

2019-12-05 16:53

學蔡依林把自己包在MONCLER羽絨裡 變成飛行巴斯光年

2019-12-05 16:46

網友出國必買！英國保養品LUSH傳「明年重返台灣市場」

2019-12-05 16:39

美到犯規！全聯We Sweet紅寶石巧克力甜點必吃必拍

2019-12-05 16:31

當傳統遇上潮流！Dazzling X 乖乖聯名推耶誕限定版「雪球蜜糖吐司」

2019-12-05 16:11

最強熬夜急救神器！YSL仙人掌超級精華睡一覺變嬰兒肌

2019-12-05 16:02

女孩們看了都要尖叫！BVLGARI、Tiffany打造最夢幻耶誕氛圍

2019-12-05 15:54

李明璁、駱以軍、張貴興 暢談華文閱讀

2019-12-05 15:32

微熱山丘鳳梨酥 首度推新年限定「平安旺來」禮盒

2019-12-05 15:12

最大獎送BMW百萬名車！萊爾富開賣限量百元「開運福袋」、「招財紅包」

2019-12-05 15:11

旅遊注意！法國無限期罷工 高達9成交通停駛

2019-12-05 15:08

麥當勞「麥香魚」後台夠硬才獨用紙盒裝？內行人揭真相

2019-12-05 14:27

凱特王妃欽點！「星巴克 X Diane von Furstenberg」聯名新品12/11限定上市

2019-12-05 12:55

新故宮玉器郵票 四種面值圖案一次看

2019-12-05 12:50

漢堡王超狂！憑麥當勞、肯德基發票「送1萬個漢堡」

2019-12-05 12:46
看更多

熱門文章

影／雪山染白！冷氣團夾帶水氣 入冬首見高山瑞雪

2019-12-06 10:17

從事水電業被相親對象看不起 自曝老闆身分態度大轉變

2019-12-06 09:32

氣象局：晚上起又一波冷氣團 明晨低溫探10、11度

2019-12-06 09:01

濕冷一整天！今最低14度 晚起又一波大陸冷氣團

2019-12-06 00:31

33年的回憶！儂特利「Lotteria」招牌遭撤　全台剩1間

2019-12-05 14:12

「八卦」入境章可避邪！護照裡的「2個戳章小祕密」

2019-12-05 16:58

裸身單穿經典外套 50萬粉絲搶讚Gigi Hadid美胸

2019-12-05 21:46

2020工作運最好三名VS最壞三名！射手壓力增加、巨蟹超越以往

2019-12-05 13:49

旅遊注意！法國無限期罷工 高達9成交通停駛

2019-12-05 15:08

麥當勞「麥香魚」後台夠硬才獨用紙盒裝？內行人揭真相

2019-12-05 14:27

台北物價超高真的宜居嗎？網曝關鍵：的確方便

2019-12-05 14:21

台北車站人力荒 「成逃票天堂」

2019-12-06 00:36

送餐快、沒優惠 外送生意變差？網曝這點是關鍵

2019-12-05 20:14

國旅秋冬補助延長到1月底 旅宿業讚「絕對有幫助」

2019-12-05 13:31

雨下到明天！冷氣團接力 周末急凍到12度

2019-12-05 14:40

北部、東北部有累積性大雨或豪雨 氣象局對4縣市發特報

2019-12-06 07:47

每日星座運勢／雙魚人逢喜事精神爽　愛情特別順利

2019-12-06 00:00

星巴克買大杯比特大杯划算？ 網友一句話酸爆

2019-12-05 17:17

店員曝「炒泡麵」成本超低廉？網友反應神展開

2019-12-05 15:49

美到犯規！全聯We Sweet紅寶石巧克力甜點必吃必拍

2019-12-05 16:31

入冬第一場雪！雪山成銀白世界 「霧淞」美景再現

2019-12-06 11:13

小孟塔羅：迎接新年！我2019年底能踢掉哪種衰運？

2019-12-06 10:01

全聯獨賣福灣巧克力甜點、家樂福推金獎鐵觀音巧克力

2019-12-05 17:28

國旅秋冬補助延至1月底 業者：南部無感

2019-12-06 00:39

後半生有依靠！盤點子女運特別旺的生肖

2019-12-05 14:18

大姑沒換室內拖鞋被唸竟嗆「這我娘家」 人妻怒：白目

2019-12-06 10:46

國旅秋冬補助再延長 林佳龍：陸客不來、我們自己來

2019-12-05 18:03

非洲豬瘟防疫破口？ 網購捕鼠夾附肉腸寄來台灣

2019-12-06 10:17

【夫妻之間】郎英／愛的訊息

2019-12-06 06:00

【為母心情】賈金蘭／兒子的大兵日記

2019-12-06 06:00

護理師好累！台大近九成日休不到半小時

2019-12-05 18:51

敦南誠品12月起重現「一卡皮箱市集」 重返青春記憶點

2019-12-05 18:28

冰雪迷衝了！ 哈根達斯敦南店變身「冰雪奇幻城堡」

2019-12-05 23:41

網友出國必買！英國保養品LUSH傳「明年重返台灣市場」

2019-12-05 16:39

北台灣8縣市發特報 台北市提防大豪雨

2019-12-06 11:42

美翻！東京迪士尼「美女與野獸」100種商品首度曝光

2019-12-05 19:12

全台中最難訂的燒肉店！「屋馬燒肉崇德店」4日開幕了

2019-12-06 11:56

【我愛一個人煮-93】太陽臉／砂鍋魚頭

2019-12-06 06:00

信義區耶誕嗨到春節 台北101策展不間斷強攻200萬來客

2019-12-05 17:29

陸客不來 南部觀光業者嘆：政府補助台中以北才有感

2019-12-05 17:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top