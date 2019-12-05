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冰雪迷衝了！ 哈根達斯敦南店變身「冰雪奇幻城堡」

2019-12-05 23:41聯合報 記者張芳瑜／即時報導

隨著迪士尼動畫電影《冰雪奇緣2》上映，無論票房、周邊皆熱賣，冰淇淋品牌哈根達斯Häagen-Dazs今年冬天也攜手冰雪奇緣，以「冰紛這一刻，只願跟你分享」為主題，首次將台北敦南旗艦店打造成「冰雪奇幻城堡」，同步推出一系列冰雪奇緣主題餐點。即日起，只要在敦南門市與任一冰雪奇緣布置和產品拍照，上傳至個人FB或IG，結帳前出示給門市人員，還可享9折優惠。

敦南旗艦店期間限定的「冰雪奇幻城堡」，一進入門市就像從冰雪森林一步步走入城堡內，包含充滿冬日氣氛與銀白色雪花的一樓「雪寶迎賓區」，還有與雪寶一同用餐的「冰紛用餐打卡區」，以及三樓的「艾莎公主宴會廳」，讓粉絲一秒變身艾莎，與好友們舉辦一場奇幻的冰雪派對。

主題餐點則有立體雪寶造型的「雪寶冰紛蛋糕」，呈現雪寶在冬日雪地中快樂奔跑的生動模樣；以可愛tsumtsum型態描繪的「冰雪奇緣蛋糕」，完美展現電影各個主角們缺一不可的獨特魅力；每年冬季限定的「冰淇淋巧克力鍋」則以經典冰雪奇緣人物搭配巧克力鍋設計，加上萌翻天的雪寶造型球冰叉，最適合與家人好友一起團聚分享食用；大小朋友都喜歡、充滿童趣的「冰雪奇緣巴菲」，讓艾莎、雪寶等角色陪伴一起度過美味時光。

此外，敦南旗艦店限量獨賣的「冰雪奇緣保冷袋組」，搭配哈根達斯奇脆雪酥六入與限定款保冷袋；一般只提供外帶的「冰雪奇緣冰淇淋巧克力鍋」，此次在敦南旗艦店將期間限定提供內用服務，享用完還可將全新鍋具帶回家，是粉絲不能錯過的必買周邊。

敦南門市獨賣「冰雪奇緣保冷袋組」售價699元。圖／哈根達斯提供
敦南門市獨賣「冰雪奇緣保冷袋組」售價699元。圖／哈根達斯提供
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哈根達斯三樓「艾莎公主宴會廳」。圖／哈根達斯提供
哈根達斯三樓「艾莎公主宴會廳」。圖／哈根達斯提供
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「雪寶冰紛蛋糕」售價2,180元(7吋)。圖／哈根達斯提供
「雪寶冰紛蛋糕」售價2,180元(7吋)。圖／哈根達斯提供
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「冰雪奇幻城堡」有雪寶迎賓。圖／哈根達斯提供
「冰雪奇幻城堡」有雪寶迎賓。圖／哈根達斯提供
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台北敦南旗艦店變身「冰雪奇幻城堡」。圖／哈根達斯提供
台北敦南旗艦店變身「冰雪奇幻城堡」。圖／哈根達斯提供
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「冰雪奇幻城堡」讓艾莎、雪寶等角色陪伴一起度過美味時光。圖／哈根達斯提供
「冰雪奇幻城堡」讓艾莎、雪寶等角色陪伴一起度過美味時光。圖／哈根達斯提供
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「冰雪奇緣冰淇淋巧克力鍋」售價2,180元。圖／哈根達斯提供
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巧克力冰淇淋

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