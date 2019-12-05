法國國寶級名廚客座Chefs Club 獻上經典名菜總統榨鴨

Chefs Club Taipei不定時邀請世界各地主廚客座，這次找來法國「國寶級」名廚Philippe Labbe來台客座近2個月，除了帶來知名銀塔餐廳的經典菜肴榨鴨，讓饕客也可以品嘗外，他也獻上多道以剝皮魚、海蜇蝦等海鮮為主的拿手菜，最低1,600元起。

Philippe Labbe曾在2013年獲得法國最具影響力的餐廳評鑑指南《高特米魯》廚師帽美食評為法國年度最佳大廚，也曾為法國香格里拉飯店、金羊城堡酒店等皆摘下二星，並在2016年到2019年9月以前在知名餐廳巴黎銀塔餐廳擔任主廚，資歷相當豐富。

Chefs Club Taipei邀請Philippe Labbe來台客座，時間將近2個月，雖然他從未來過台灣，但因服務過亞洲客人，對掌握亞洲口味上相當有自信。他說，由於台灣是座海島，一開始設計菜單便運用生蠔、剝皮魚、北海道干貝等食材，端上多道以海鮮為主的拿手菜。主菜部分其中有一道是法菜中的經典菜肴小牛臉頰，搭配黑松露、防風草根等。滿足喜歡吃牛肉的饕客。

法式料理的精華在於醬汁，Philippe Labbe所做的醬汁風味層次堆疊豐富，好比小牛臉頰搭配黑松露、防風草根這道菜，醬汁部分用了澳洲和牛肉及骨頭熬成高湯後，又濃縮做成澄清湯，之後再炒牛肉將澄清湯加入濃縮出風味十足的醬汁。又或是用法國貝隆生蠔做成類湯品的菜肴，生蠔滋味鮮甜，搭配用魚、生蠔熬成的醬汁，加入一點檸檬，入口就像是口腔浸泡在大海中的風味，口感溫潤卻又令人印象深刻的滋味。

此外，Philippe Labbe過去3年在巴黎銀塔餐廳掌廚，該餐廳有道招牌菜榨鴨，19世紀發明，這道菜的作法繁瑣，光是醬汁就要6道以上手續製作，未經放血的鴨架，則是用特製機器榨出鴨血、骨髓精華，加入紅酒製作成醬汁。鴨肉用熟成胭脂鴨取胸肉再煙燻烤過，再淋上特製醬汁。不僅如此，每隻鴨子都有獨一無二的編號，像是編號112,151，就是美國第32任總統羅斯福拿到的號碼，而到此品嘗榨鴨的客人也會拿到印有編號的證書。