2019日本@COSME美妝大賞公布 綜合賞+殿堂賞台灣買得到

被認為是日本最具參考價值的@COSME美妝大賞，2019年榜單正式曝光囉，搶先來看看兩大最大獎項，包括殿堂賞與綜合大賞，殿堂賞是必須連續3年以上在該類別獲得第一名，才能列為殿堂賞，可以說是終身成就獎。綜合大賞則是綜合網友評價，年度最佳的3項商品，以下快來看看吧！

綜合大賞冠軍：CEZANNE 珠光修容霜／台幣295元

獲得年度綜合大賞冠軍的CEZANNE 珠光修容霜，是打造奶油肌的必備武器，顏色光澤都恰到好處，是年度評價最高的美妝品。

綜合大賞亞軍：excel裸色深邃眼影／台幣535元

顏色濃淡恰到好處，略帶點亮片，上班時也能使用，價格更是好入手！

綜合大賞季軍：蘭蔻零粉感超持久粉底／台幣2,000元

堪稱今年台灣最熱賣的超持久粉底，12小時不脫妝，台灣到日本都狂賣。

殿堂賞：OPERA渲漾水色唇膏／台幣360元

這款超平價的水色唇膏，從日本紅到台灣，可以兼著當護唇膏使用，而且不容易掉色，價錢也超好入手啊。

殿堂賞：est碳酸按摩洗顏泡／日幣4,500元

est是日本花王旗下的頂級專櫃品牌，這款碳酸按摩洗顏泡可以說是去日本必買神物，用過的都說洗完不乾澀，而且還很舒服。

殿堂賞：COW牛乳石鹼香皂（保濕）／台幣45元

就是這一塊小香皂，風靡近百年，也是日本香皂銷售冠軍，自然是網友的最愛。

殿堂賞：Naturie薏仁保濕凝膠／日幣900元

相當好入手的開架保養，保濕效果好，薏仁也具有亮白的作用，日本網友必買。

殿堂賞：OPERA黑皇后睫毛膏／日幣951元

OPERA又再度上榜啦！這款黑皇后睫毛膏，畫起來不會變成貓熊眼，不是特別纖長，但就是好用。

殿堂賞：DIOR迪奧花漾迪奧淡香水／台幣2,250元

有著淡淡的玫瑰香味，搭配的牡丹花香調，輕柔的花朵香氣，讓女孩多了溫柔。

殿堂賞：LUSH優雅的伊麗莎白臉部按摩餅／日幣1,195元