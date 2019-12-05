親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兒福買房惹爭議
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

背包上跑馬燈狂閃這5字 她不畏懼坐博愛座

一天要花4,383萬元的中東首富瓦利德 想投資台灣

2019日本@COSME美妝大賞公布 綜合賞+殿堂賞台灣買得到

2019-12-05 20:26聯合報 記者劉小川／台北即時報導

被認為是日本最具參考價值的@COSME美妝大賞，2019年榜單正式曝光囉，搶先來看看兩大最大獎項，包括殿堂賞與綜合大賞，殿堂賞是必須連續3年以上在該類別獲得第一名，才能列為殿堂賞，可以說是終身成就獎。綜合大賞則是綜合網友評價，年度最佳的3項商品，以下快來看看吧！

綜合大賞冠軍：CEZANNE 珠光修容霜／台幣295元

獲得年度綜合大賞冠軍的CEZANNE 珠光修容霜，是打造奶油肌的必備武器，顏色光澤都恰到好處，是年度評價最高的美妝品。

綜合大賞亞軍：excel裸色深邃眼影／台幣535元

顏色濃淡恰到好處，略帶點亮片，上班時也能使用，價格更是好入手！

綜合大賞季軍：蘭蔻零粉感超持久粉底／台幣2,000元

堪稱今年台灣最熱賣的超持久粉底，12小時不脫妝，台灣到日本都狂賣。

殿堂賞：OPERA渲漾水色唇膏／台幣360元

這款超平價的水色唇膏，從日本紅到台灣，可以兼著當護唇膏使用，而且不容易掉色，價錢也超好入手啊。

殿堂賞：est碳酸按摩洗顏泡／日幣4,500元

est是日本花王旗下的頂級專櫃品牌，這款碳酸按摩洗顏泡可以說是去日本必買神物，用過的都說洗完不乾澀，而且還很舒服。

殿堂賞：COW牛乳石鹼香皂（保濕）／台幣45元

就是這一塊小香皂，風靡近百年，也是日本香皂銷售冠軍，自然是網友的最愛。

殿堂賞：Naturie薏仁保濕凝膠／日幣900元

相當好入手的開架保養，保濕效果好，薏仁也具有亮白的作用，日本網友必買。

殿堂賞：OPERA黑皇后睫毛膏／日幣951元

OPERA又再度上榜啦！這款黑皇后睫毛膏，畫起來不會變成貓熊眼，不是特別纖長，但就是好用。

殿堂賞：DIOR迪奧花漾迪奧淡香水／台幣2,250元

有著淡淡的玫瑰香味，搭配的牡丹花香調，輕柔的花朵香氣，讓女孩多了溫柔。

殿堂賞：LUSH優雅的伊麗莎白臉部按摩餅／日幣1,195元

採用天然原料製成的LUSH臉部按摩皂，可以洗臉也可以洗身體，保濕度佳。

OPERA渲漾水色唇膏。圖／摘自官網
OPERA渲漾水色唇膏。圖／摘自官網
分享
est碳酸按摩洗顏泡。圖／摘自官網
est碳酸按摩洗顏泡。圖／摘自官網
分享
LUSH優雅的伊麗莎白臉部按摩餅。圖／摘自官網
LUSH優雅的伊麗莎白臉部按摩餅。圖／摘自官網
分享
蘭蔻零粉感超持久粉底。圖／摘自官網
蘭蔻零粉感超持久粉底。圖／摘自官網
分享
OPERA黑皇后睫毛膏。圖／摘自官網
OPERA黑皇后睫毛膏。圖／摘自官網
分享
CEZANNE 珠光修容霜。圖／摘自官網
CEZANNE 珠光修容霜。圖／摘自官網
分享
excel裸色深邃眼影。圖／摘自官網
excel裸色深邃眼影。圖／摘自官網
分享
Naturie薏仁保濕凝膠。圖／摘自官網
Naturie薏仁保濕凝膠。圖／摘自官網
分享
COW牛乳石鹼香皂（保濕）。圖／摘自官網
COW牛乳石鹼香皂（保濕）。圖／摘自官網
分享
2019日本@COSME美妝大賞公布。圖／摘自官網
2019日本@COSME美妝大賞公布。圖／摘自官網
分享
DIOR迪奧花漾迪奧淡香水。圖／摘自官網
DIOR迪奧花漾迪奧淡香水。圖／摘自官網
分享

按摩

延伸閱讀

學研出漫畫介紹台灣 將上架全日本國立圖書館

日本埼玉3屋6屍命案 犯嫌二審逃過死刑

鼓勵女性稱讚男人像蘇格拉底 日時尚雜誌遭嘲諷

日本哈多巴士車禍釀一死 肇事司機高燒逾38度

傳安倍擬明年初訪中東 說明自衛隊派遣任務

日本大叔假扮金髮碧眼高挑男 誘拐勒殺女高中生

相關新聞

美翻！東京迪士尼「美女與野獸」100種商品首度曝光

2019-12-05 19:12

信義區耶誕嗨到春節 台北101策展不間斷強攻200萬來客

2019-12-05 17:29

全聯獨賣福灣巧克力甜點、家樂福推金獎鐵觀音巧克力

2019-12-05 17:28

裸身單穿經典外套 50萬粉絲搶讚Gigi Hadid美胸

2019-12-05 21:46

海洋深層水、生物纖維面膜 獲「SNQ人氣王」頭銜

2019-12-05 19:45

LINE 投資 TaxiGo 打造 LINE TAXI 創新叫車服務

2019-12-05 18:39

敦南誠品12月起重現「一卡皮箱市集」 重返青春記憶點

2019-12-05 18:28

「2020生日運勢排名榜」大揭密！日本新宿占卜媽媽：1/5運勢最強

2019-12-05 18:02

氣溫突然溜滑梯 這幾款迷你電暖器溫暖又有型

2019-12-05 17:57

邵雨薇「霧感冷灰棕」新髮色自己來！彩染法寶每一色都想挑戰

2019-12-05 17:46

暖胃又暖心！珍蜜堂冬季必喝「慢火蜜漬」飲品大公開

2019-12-05 17:30

星巴克買大杯比特大杯划算？ 網友一句話酸爆

2019-12-05 17:17

「會在嘴裡跳舞的鴨」 烤鴨包進跳跳糖 每日限量20隻

2019-12-05 17:13

你和詹姆士龐德的距離 就差一只OMEGA特別款007腕表

2019-12-05 16:59

FriDay影音推霹靂布袋戲看到飽方案 最新正劇獨家上架

2019-12-05 16:53

學蔡依林把自己包在MONCLER羽絨裡 變成飛行巴斯光年

2019-12-05 16:46

網友出國必買！英國保養品LUSH傳「明年重返台灣市場」

2019-12-05 16:39

美到犯規！全聯We Sweet紅寶石巧克力甜點必吃必拍

2019-12-05 16:31

當傳統遇上潮流！Dazzling X 乖乖聯名推耶誕限定版「雪球蜜糖吐司」

2019-12-05 16:11

最強熬夜急救神器！YSL仙人掌超級精華睡一覺變嬰兒肌

2019-12-05 16:02

女孩們看了都要尖叫！BVLGARI、Tiffany打造最夢幻耶誕氛圍

2019-12-05 15:54

李明璁、駱以軍、張貴興 暢談華文閱讀

2019-12-05 15:32

微熱山丘鳳梨酥 首度推新年限定「平安旺來」禮盒

2019-12-05 15:12

最大獎送BMW百萬名車！萊爾富開賣限量百元「開運福袋」、「招財紅包」

2019-12-05 15:11

旅遊注意！法國無限期罷工 高達9成交通停駛

2019-12-05 15:08

麥當勞「麥香魚」後台夠硬才獨用紙盒裝？內行人揭真相

2019-12-05 14:27

凱特王妃欽點！「星巴克 X Diane von Furstenberg」聯名新品12/11限定上市

2019-12-05 12:55

新故宮玉器郵票 四種面值圖案一次看

2019-12-05 12:50

漢堡王超狂！憑麥當勞、肯德基發票「送1萬個漢堡」

2019-12-05 12:46

舊振南台北旗艦店進駐晶華 首度推迷你漢餅下午茶

2019-12-05 12:23

單日狂賣千條的「HOLA長羔絨毯」 花紋神似松阪豬！網笑：「想買可是我吃素」

2019-12-05 11:52

色彩權威Pantone公佈2020年代表色 網友不買單狠批「有夠無聊的」

2019-12-05 11:52

DIOR聯名AJ 1限量球鞋細節曝光 鞋控快筆記開賣時間

2019-12-05 11:50

春節送禮今年「蛋捲」神美！愛心型、水滴型顛覆古早味

2019-12-05 11:41

克莉絲汀史都華辣秀美腿 眾星「黑白配」挺香奈兒大秀

2019-12-05 11:20

7-11「OPEN！大氣球遊行」走跳高雄！卡娜赫拉、查理布朗、蠟筆小新都加入可愛陣線

2019-12-05 11:19

2020鼠年到！旺代推出超可愛「粉紅數」招財也招桃花

2019-12-05 11:17

法國香氛COCHINE帶來異國情「調」 靈感來自越南西貢

2019-12-05 10:20

親手做鳳梨酥 舊振南台北首間體驗店晶華登場

2019-12-05 00:43
看更多

熱門文章

漢堡王超狂！憑麥當勞、肯德基發票「送1萬個漢堡」

2019-12-05 12:46

泰簽又轉彎！官方公告：財力證明、線上申請延至明年3月實施

2019-12-05 12:23

周末急凍到12℃ 高山今明有望降雪

2019-12-05 01:05

國旅秋冬補助 林佳龍宣布延長到1月底

2019-12-05 11:57

他月底離職遭「扣薪一天」怨不合理 網友一面倒挺公司

2019-12-05 09:27

吳德榮：明下午大陸冷氣團南下 各地將更濕冷

2019-12-05 07:55

珍珠肉羹、珍珠水餃！日「台灣珍珠展」有20種珍珠食物

2019-12-04 21:52

為何在高價位內湖區購屋？兒盟：捷運沿線沒適合

2019-12-05 00:02

33年的回憶！儂特利「Lotteria」招牌遭撤　全台剩1間

2019-12-05 14:12

台北物價超高真的宜居嗎？網曝關鍵：的確方便

2019-12-05 14:21

新竹寶山11.8度 氣象局：周末又有一波冷氣團

2019-12-05 09:46

「八卦」入境章可避邪！護照裡的「2個戳章小祕密」

2019-12-05 16:58

7-11「OPEN！大氣球遊行」走跳高雄！卡娜赫拉、查理布朗、蠟筆小新都加入可愛陣線

2019-12-05 11:19

聯勸事前溝通 勵馨辦公室選新店地下室

2019-12-05 00:04

2020工作運最好三名VS最壞三名！射手壓力增加、巨蟹超越以往

2019-12-05 13:49

國旅秋冬補助延長到1月底 旅宿業讚「絕對有幫助」

2019-12-05 13:31

送屠場遭電擊 澳洲退役純種馬被做成寵物飼料　

2019-12-05 11:32

麥當勞「麥香魚」後台夠硬才獨用紙盒裝？內行人揭真相

2019-12-05 14:27

凱特王妃欽點！「星巴克 X Diane von Furstenberg」聯名新品12/11限定上市

2019-12-05 12:55

店員曝「炒泡麵」成本超低廉？網友反應神展開

2019-12-05 15:49

每日星座運勢／射手細微變動得靈感　有利創意設計

2019-12-05 00:00

旅遊注意！法國無限期罷工 高達9成交通停駛

2019-12-05 15:08

星巴克買大杯比特大杯划算？ 網友一句話酸爆

2019-12-05 17:17

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／如果母愛可以重來

2019-12-05 06:00

【母女之間】鐘阿Ki／收藏三十三年的孕婦裝

2019-12-05 06:00

美到犯規！全聯We Sweet紅寶石巧克力甜點必吃必拍

2019-12-05 16:31

【美味記憶】shu tsai／食橘正好

2019-12-05 06:00

送餐快、沒優惠 外送生意變差？網曝這點是關鍵

2019-12-05 20:14

台北站人力荒剪票員常被罵哭 窗口只開1/3客訴爆多

2019-12-05 11:02

劍湖山2020跨年極光煙火秀長達566秒 歌手J.Sheon壓軸

2019-12-05 11:32

台61線通霄日落大道 網選台灣最美公路

2019-12-05 01:11

戴口罩沒用！臭氧比PM2.5更難防 醫籲濃度高時別出門

2019-12-05 12:10

電子簽證網站不穩 泰辦放大假不回訊

2019-12-05 11:40

國旅秋冬補助再延長 林佳龍：陸客不來、我們自己來

2019-12-05 18:03

夜市抵用券 延用到春節後

2019-12-05 01:09

雨下到明天！冷氣團接力 周末急凍到12度

2019-12-05 14:40

又濕又冷 北部3縣市大雨特報

2019-12-05 10:24

全聯獨賣福灣巧克力甜點、家樂福推金獎鐵觀音巧克力

2019-12-05 17:28

色彩權威Pantone公佈2020年代表色 網友不買單狠批「有夠無聊的」

2019-12-05 11:52

親手做鳳梨酥 舊振南台北首間體驗店晶華登場

2019-12-05 00:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top