海洋深層水、生物纖維面膜 獲「SNQ人氣王」頭銜

「SNQ」代表國家級品質，那你知道SNQ產品也有評選「人氣王」嗎？重鵬生技今年推出的海洋深層水和生物纖維面膜產品，即分別在營養保健食品類和化粧品類保養組摘下人氣王頭銜。重鵬生技表示，因堅守高品質安全，才有機會於短時間內受消費者信賴。

由生策會舉辦的SNQ暨國家生技醫療品質獎頒獎典禮，為國內生醫業界的年度盛事，因SNQ不僅象徵國家級品質，也代表產品需以安全與品質為最高標準，確保民眾能安心使用。

其中，SNQ推廣中心也會舉辦年度最大牌有感人氣大調查統計活動，邀民眾透過線上問卷投票，選出心中最滿意有感的產品，以進一步激勵企業來精進產品品質。

據了解，今年角逐SNQ營養保健食品類的產品逾千件，化粧品類產品也多達近300項，要從數百千計的參賽產品脫穎而出成為人氣王，其實並不容易。而重鵬生技推出的「VACHI元炁水鎂萃海洋深層水」和「傾城肌彈潤緊緻保濕生物纖維面膜」均獲得消費者認同，獲得人氣王。

重鵬生技業務行銷部處長梁珍鳳表示，VACHI元炁水的特色是取自花蓮七星潭618公尺深的海洋深層水，使用特殊取水程序，經專利製成並通過多道檢驗而成，富含高礦物質，而且呈現原始的鎂鈣3:1比例，適合人體吸收。

傾城肌生物纖維面膜的特色則是研發專利雙截式設計，服貼包覆使用者的輪廓，方便一邊保養、一邊做其他事。另也領先業界建立「保養品安心履歷」，產品不只逐批送SGS檢驗，報告也全部公布於官網，供民眾隨時檢視。

重鵬生技董事長周康記表示，公司2003年創立，2016年起在威剛集團帶領下，延攬生醫團隊並結合尖端科技運用，打造保健營養和美容相關產品，從原料到出廠皆堅持高標準品質。