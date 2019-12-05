美翻！東京迪士尼「美女與野獸」100種商品首度曝光

倍受粉絲期待、即將於2020年4月15日開幕的東京迪士尼樂園「美女與野獸」園區，在12月5日公佈最新的週邊商品資訊。除了將會有30公尺高的「美女與野獸城堡」、加斯頓酒吧等知名場景，還會有約100種的週邊商品，以及獵人餡餅、蘋果焦糖吉拿棒等餐點。另外大英雄天團的主題館、夢幻樂園里的森林劇院、米妮的風格工作室等新設施，也都能為旅客們帶來全新的樂趣。

美女與野獸的主題園區，乃是東京迪士尼樂園的第7個大型主題園區。以美女與野獸故事為主軸所打造的園區內，規劃有30公尺高的「美女與野獸城堡」，還有以貝兒所生活的城鎮、借書的書店為基礎，特別打造的3間鄉村風小店。在商店內，將會販售有約100種的相關週邊商品，包括有以加斯頓強壯手臂為主的抱枕、眼鏡架、美女與野獸相望的馬克杯、手拿包，還有以玫瑰為主的髮帶與具有聲光效果的吊飾等商品，預計4月8日起開始於賣場開賣，4月15日起於鄉村商店販售。

另外，「加斯頓的酒吧」餐廳，則是沿用動畫中加斯頓出沒的酒吧為造型，規劃有約200席的座位。餐廳中可以看見巨大的加斯頓肖像，以及誇張的麋鹿角掛飾，完全走進電影場景之中。餐廳中也供應帶骨香腸的可鬆、夾著起司的法式吐司三明治、燉牛肉獵人餡餅等多種豪邁風餐點，還有以加斯頓最愛的啤酒為靈感的「Very Cheers」飲料。另外在小跟班「來富」所經營的點心鋪中，也可品嚐到東京迪士尼樂園首度登場的「蘋果焦糖口味吉拿棒」。

同樣新登場的「夢幻樂園森林劇場」，將會是東京迪士尼樂園首座室內表演場，每天會演出5～9場的「米奇的魔幻歌舞世界」表演秀，米奇將會跟著眾多迪士尼明星一起登場演出。隨著故事劇情發展，除可見到米奇、米妮、唐老鴨、高飛之外，還有白雪公主、皮諾丘、胡迪、潔西、丁滿、茉莉公主、彼得潘等近20位明星。而隨著森林劇場登場，也將會有約15種的玩偶、別針等特殊商品登場，適合粉絲收集。

在明日樂園的「杯麵歡樂之旅」旁，將會有首度以宇宙為主題的爆米花專賣店登場，店內會供應首度登場的奶油餅乾、焦糖起司、草莓牛奶等3種口味的爆米花。至於在「米妮的風格工作室」，旅客可以跟穿著時尚造型的米妮合影留念，而且店也會根據季節推出季節性特色商品，春季就會有8款頭帶與徽章可供選擇。