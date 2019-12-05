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美翻！東京迪士尼「美女與野獸」100種商品首度曝光

2019-12-05 19:12聯合報 記者陳睿中／即時報導

倍受粉絲期待、即將於2020年4月15日開幕的東京迪士尼樂園「美女與野獸」園區，在12月5日公佈最新的週邊商品資訊。除了將會有30公尺高的「美女與野獸城堡」、加斯頓酒吧等知名場景，還會有約100種的週邊商品，以及獵人餡餅、蘋果焦糖吉拿棒等餐點。另外大英雄天團的主題館、夢幻樂園里的森林劇院、米妮的風格工作室等新設施，也都能為旅客們帶來全新的樂趣。

美女與野獸的主題園區，乃是東京迪士尼樂園的第7個大型主題園區。以美女與野獸故事為主軸所打造的園區內，規劃有30公尺高的「美女與野獸城堡」，還有以貝兒所生活的城鎮、借書的書店為基礎，特別打造的3間鄉村風小店。在商店內，將會販售有約100種的相關週邊商品，包括有以加斯頓強壯手臂為主的抱枕、眼鏡架、美女與野獸相望的馬克杯、手拿包，還有以玫瑰為主的髮帶與具有聲光效果的吊飾等商品，預計4月8日起開始於賣場開賣，4月15日起於鄉村商店販售。

另外，「加斯頓的酒吧」餐廳，則是沿用動畫中加斯頓出沒的酒吧為造型，規劃有約200席的座位。餐廳中可以看見巨大的加斯頓肖像，以及誇張的麋鹿角掛飾，完全走進電影場景之中。餐廳中也供應帶骨香腸的可鬆、夾著起司的法式吐司三明治、燉牛肉獵人餡餅等多種豪邁風餐點，還有以加斯頓最愛的啤酒為靈感的「Very Cheers」飲料。另外在小跟班「來富」所經營的點心鋪中，也可品嚐到東京迪士尼樂園首度登場的「蘋果焦糖口味吉拿棒」。

同樣新登場的「夢幻樂園森林劇場」，將會是東京迪士尼樂園首座室內表演場，每天會演出5～9場的「米奇的魔幻歌舞世界」表演秀，米奇將會跟著眾多迪士尼明星一起登場演出。隨著故事劇情發展，除可見到米奇、米妮、唐老鴨、高飛之外，還有白雪公主、皮諾丘、胡迪、潔西、丁滿、茉莉公主、彼得潘等近20位明星。而隨著森林劇場登場，也將會有約15種的玩偶、別針等特殊商品登場，適合粉絲收集。

在明日樂園的「杯麵歡樂之旅」旁，將會有首度以宇宙為主題的爆米花專賣店登場，店內會供應首度登場的奶油餅乾、焦糖起司、草莓牛奶等3種口味的爆米花。至於在「米妮的風格工作室」，旅客可以跟穿著時尚造型的米妮合影留念，而且店也會根據季節推出季節性特色商品，春季就會有8款頭帶與徽章可供選擇。

隨著4種全新設施登場，東京迪士尼度假區共計將推出約130款的商品，其中約有90款是與米奇和新設施相關，包括有立體卡片、鑰匙圈等產品，還有約40款將各個設施設計成商標的商品，包括T恤、帽子、票卡夾等產品，不僅可愛也兼具實用性。

針對新設施所推出的系列商品。賀卡（左）1,000日元、紙巾袋（中）2,200日元...
針對新設施所推出的系列商品。賀卡（左）1,000日元、紙巾袋（中）2,200日元，鑰匙扣（右）各1,300日元。圖／擷取自東京迪士尼度假區官網
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全新造型的巧克力脆餅桶，2,600日元。圖／擷取自東京迪士尼度假區官網
全新造型的巧克力脆餅桶，2,600日元。圖／擷取自東京迪士尼度假區官網
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東京迪士尼樂園的美女與野獸園區，預計將於2020年4月15日登場。圖／擷取自東京...
東京迪士尼樂園的美女與野獸園區，預計將於2020年4月15日登場。圖／擷取自東京迪士尼度假區官網
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以加斯頓為主題的抱枕（右）2,300日元、馬克鋼杯2,600日元、牙刷組（下）1...
以加斯頓為主題的抱枕（右）2,300日元、馬克鋼杯2,600日元、牙刷組（下）1,700日元。圖／擷取自東京迪士尼度假區官網
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首度登場的「蘋果焦糖口味吉拿棒」，每支400日元。圖／擷取自東京迪士尼度假區官網
首度登場的「蘋果焦糖口味吉拿棒」，每支400日元。圖／擷取自東京迪士尼度假區官網
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米妮的風格工作室將推出8款頭帶、徽章等商品。圖／擷取自東京迪士尼度假區官網
米妮的風格工作室將推出8款頭帶、徽章等商品。圖／擷取自東京迪士尼度假區官網
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以宇宙為主題的爆米花店，將供應奶油餅乾、焦糖起司、草莓牛奶等3種口味的爆米花。圖...
以宇宙為主題的爆米花店，將供應奶油餅乾、焦糖起司、草莓牛奶等3種口味的爆米花。圖／擷取自東京迪士尼度假區官網
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夾有起司的法式吐司，750日元。圖／擷取自東京迪士尼度假區官網
夾有起司的法式吐司，750日元。圖／擷取自東京迪士尼度假區官網
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內含帶骨香腸的可頌，單點750日元。圖／擷取自東京迪士尼度假區官網
內含帶骨香腸的可頌，單點750日元。圖／擷取自東京迪士尼度假區官網
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以貝兒生活的小鎮所打造的鄉村商店，販售有約100種的週邊商品。圖／擷取自東京迪士...
以貝兒生活的小鎮所打造的鄉村商店，販售有約100種的週邊商品。圖／擷取自東京迪士尼度假區官網
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森林劇場將會有約20名的迪士尼明星登場演出。圖／擷取自東京迪士尼度假區官網
森林劇場將會有約20名的迪士尼明星登場演出。圖／擷取自東京迪士尼度假區官網
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森林劇場造型的米奇、米妮絨毛娃娃，單隻5,100日元。圖／擷取自東京迪士尼度假區...
森林劇場造型的米奇、米妮絨毛娃娃，單隻5,100日元。圖／擷取自東京迪士尼度假區官網
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玫瑰花髮帶（左）2,100日元、音樂燈光玫瑰花吊飾（右）2,300日元。圖／擷取...
玫瑰花髮帶（左）2,100日元、音樂燈光玫瑰花吊飾（右）2,300日元。圖／擷取自東京迪士尼度假區官網
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加斯頓酒吧餐廳，是依照電影中的場景重現。圖／擷取自東京迪士尼度假區官網
加斯頓酒吧餐廳，是依照電影中的場景重現。圖／擷取自東京迪士尼度假區官網
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美女與野獸玻璃杯套裝（左上）2,600日元、馬克杯（中）1,500日元、盤子組（...
美女與野獸玻璃杯套裝（左上）2,600日元、馬克杯（中）1,500日元、盤子組（下）2,900日元、皮包（右）3,000日元。圖／擷取自東京迪士尼度假區官網
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加斯頓甜點，450日元。圖／擷取自東京迪士尼度假區官網
加斯頓甜點，450日元。圖／擷取自東京迪士尼度假區官網
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