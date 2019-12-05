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敦南誠品12月起重現「一卡皮箱市集」 重返青春記憶點

2019-12-05 18:28聯合報 記者江佩君／即時報導

你記憶中的敦南誠品，是否還記得大門口集結各式設計小物的「一卡皮箱市集」，你或站或蹲在那的尋寶時光？這個曾吸引台北文青們造訪的市集，將在12月起重現。誠品敦南店自12/6起至5/31熄燈為止，每周五、六、日、一，於1樓戶外廣場舉辦「再見，一卡皮箱」市集，重回記憶中的青春時刻。

誠品敦南店重現一卡皮箱」市集，12/6起至5/31熄燈為止，每周五、六、日、一，...
誠品敦南店重現一卡皮箱」市集，12/6起至5/31熄燈為止，每周五、六、日、一，於1樓戶外廣場舉辦「再見，一卡皮箱」市集。圖／誠品提供
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2006年誠品敦南店首次舉辦創意市集「一卡皮箱SHOW自己」，自此，敦南店大門外的紅磚廣場，成為設計工作者拎著一卡皮箱的尋夢之地。12/6起每周五、六、日、一的11:00至18:00，誠品敦南店1樓戶外廣場將重現「再見，一卡皮箱」市集，周周推出不同市集組合。

「再見，一卡皮箱」市集首周限定攤商，包括「Sminey手作瓷器」帶來手捏器物妝點質感生活；「洋台后院」手作陶製飾品，每款都是微量產；「艸字頭水泥工作室」以泥作花器增添多肉植物的療癒質感。

「再見，一卡皮箱」市集，首周品牌「Sminey手作瓷器」。圖／誠品提供
「再見，一卡皮箱」市集，首周品牌「Sminey手作瓷器」。圖／誠品提供
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「再見，一卡皮箱」市集，首周品牌「艸字頭水泥工作室」。圖／誠品提供
「再見，一卡皮箱」市集，首周品牌「艸字頭水泥工作室」。圖／誠品提供
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「再見，一卡皮箱」市集，首周品牌「洋台后院」。
「再見，一卡皮箱」市集，首周品牌「洋台后院」。
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逛市集少不了打卡美食相伴，首周推出散步甜食「HH冰室」帶來的雞蛋仔配上港式奶茶；純手作減糖甜食「好好吃∞手作」；還有不定期出沒於各市集，「Han’s涵式烘焙」帶來鬆軟比司吉、布朗尼、磅蛋糕等手工甜點。

「再見，一卡皮箱」市集，首周品牌「好好吃∞手作」。圖／誠品提供
「再見，一卡皮箱」市集，首周品牌「好好吃∞手作」。圖／誠品提供
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「再見，一卡皮箱」市集，首周品牌「HH冰室」。圖／誠品提供
「再見，一卡皮箱」市集，首周品牌「HH冰室」。圖／誠品提供
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走到信義區，誠品生活松菸店即日起至1/2推出第六屆「尋找松鹿」，邀請館內逾150個品牌，並首度邀請周邊店家林果良品、真芳、SNAPPP寫真私館加入大玩創藝，為耶誕馴鹿點綴不一樣的耶誕造型。

誠品生活松菸店即日起至1/2推出第六屆「尋找松鹿」，號召館內逾150個品牌，並首...
誠品生活松菸店即日起至1/2推出第六屆「尋找松鹿」，號召館內逾150個品牌，並首度邀請周邊店家參與。圖／誠品提供
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誠品生活松菸店即日起至1/2推出第六屆「尋找松鹿」，號召館內逾150個品牌，並首...
誠品生活松菸店即日起至1/2推出第六屆「尋找松鹿」，號召館內逾150個品牌，並首度邀請周邊店家參與。圖／誠品提供
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另外，即日起至1/2，誠品信義店1樓五米大道、松菸店1樓西側大門設置「驚喜生成器」，活動期間凡錄製驚喜影片，並輸入館內購物發票，還有機會獲得誠品幫你埋單耶誕禮物。

誠品信義店「驚喜生成器」將祝福創意呈現。圖／誠品提供
誠品信義店「驚喜生成器」將祝福創意呈現。圖／誠品提供
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誠品松菸

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