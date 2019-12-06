怎麼帶小小孩看展覽？跟著艾瑞．卡爾動手動腳又動腦

鑽進草叢，我好像變成了小昆蟲。圖／信誼基金會提供 分享 facebook

你有過帶小小孩看展覽的經驗嗎？一個適合小小孩的展覽該有哪些條件？父母該如何為孩子選展覽？相信這些問題都是家有小小孩的父母會遇上的疑問。

面對各種新型態展覽，家長在選擇時常提到：「我不懂科學和藝術，要怎麼帶孩子看展覽呢？」擅長設計教學的劉光夏老師建議家長不必過分憂慮，對孩子來說，有質感的陪伴，影響力大於滿腹理論的指導，孩子更在乎的是「父母用心陪伴、展覽有趣、引起好奇心」。劉光夏老師強調，美感是潛移默化的過程，父母可以把看展當作視覺的享受，放鬆心情陪孩子慢慢學會感受藝術的美好，觀展時可以透過問問題，幫助孩子觀察、欣賞與思考，正向的對話與互動能讓孩子感受到關心，也能幫家長更了解孩子。

輕輕一摸，牆上的圖案會發聲響，有的圖案還可彈奏出樂曲。圖／信誼基金會提供 分享 facebook

今年，在台北，父母將能在實際的親子互動展中，帶著孩子一起學習。2019年是世界上最受小孩子歡迎的圖畫書《好餓的毛毛蟲》出版50週年，2018年，則是信誼基金會投入幼兒教育的四十週年，在這四十週年的時刻，信誼邀請父母帶孩子一起走進以圖畫書為本、遊戲為媒介的「艾瑞．卡爾好好五重奏」互動展。

在參觀互動展時，每一個孩子進到展場，不僅要打開眼、耳，更要鬆開身體各部位，用心和肢體注視、聆聽、嘗試，用手足操作，認識自己，並用自己的方法和感受，透過遊戲和肢體組合，玩出屬於自己的創意和閱讀體驗，孩子將會在遊戲中看見圖畫書，更在遊戲後主動和更多圖畫書成為好朋友。

手一拍，甲蟲跳起來，孩子可以幫它往前進。 圖／信誼基金會提供 分享 facebook

陪伴是父母能給孩子最大的禮物，把看展當作享受，用心對話，互動中孩子就能儲存深厚的愛的記憶，成為他成長中堅強的力量。快帶孩子前進「艾瑞．卡爾好好五重奏」互動展，與卡爾爺爺一起鑽進毛毛蟲的世界！

【展覽資訊】

「艾瑞．卡爾好好五重奏」互動展

展期：2019.11.23～2020.3.1

適合年齡：2-6歲親子

場次：每週四～週日，每日開放3個時段

10:00～11:30／13:30～15:00／15:30～17:00

每週二～週三開放團體預約包場，請來電洽詢：(02)2395-1345 分機 1580（劉小姐）

購票： udn售票網

【展場】

主展區和衛星展區步行距離大約3分鐘，兩區體驗時間加總長約90分鐘。