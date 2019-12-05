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氣溫突然溜滑梯 這幾款迷你電暖器溫暖又有型

2019-12-05 17:57聯合報 記者黃筱晴／即時報導

這幾天氣溫突然溜滑梯，加上下雨更是溼冷感覺透進骨子裡。雖然台灣大部分家庭都沒有暖氣設備，但近年讓人冷到受不了的時段越來越短，因此，外形小巧、適合小空間或單人使用的電暖器，反而較受消費者注意。

日本品牌BRUNO除了知名的餐廚家電，其實也有也引進一些風格小家電，像是有著木頭把手，可以輕鬆移動使用的天然木手持PTC陶瓷電暖器，有著小巧又圓滾滾的外型，磨砂材質還有種文青感，PTC陶瓷加熱安全低耗氧，出風角度可上下四段角度調整，三段功率加上風扇，加速暖房速度。傾倒或是過熱時還會自動斷電，使用更安全。另外，因為還有送風功能，所以平常也能當作小風扇，一年四季都能用。

另外一個知名的日本文青風格家電品牌正負零±0，最新推出的XHS-Z310電暖器剛好走的也是簡約復古風設計，方正像個傳統映像管小電視的造型，放在房間恰到好處。採用石英管加熱，霧面蜂巢狀防護網內設有特別設計的高效能反射面板，將熱能集中，左右90度自動擺頭、可上揚26度設計，更讓熱能傳遞更寬廣，進而達到節能效果。三段定時自動關機功能，以及傾倒斷電安全設置，不怕睡著忘記關。

而台灣消費者最熟悉的大同家電，近年除了主打智慧物聯網升級，看久也不膩的復古風格設計當然也沒有放棄。全新推出的大同碳素型電暖器TAH-C600A，擁有簡約樸實的日式復古提燈造型設計，讓人眼睛一亮，功能上，雙加熱碳素燈管升溫快、火力足，搭配大廣角、遠紅外線設計，可快速暖房，外層護網則覆以植絨加強防燙安全措施。

±0 XHS-Z310電暖器，有著像傳統映像管電視的可愛造型。圖／正負零提供
±0 XHS-Z310電暖器，有著像傳統映像管電視的可愛造型。圖／正負零提供
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BRUNO天然木手持PTC陶瓷電暖器，建議售價2,280元。圖／BRUNO提供
BRUNO天然木手持PTC陶瓷電暖器，建議售價2,280元。圖／BRUNO提供
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大同碳素型電暖器TAH-C600A，復古造型吸睛。圖／大同提供
大同碳素型電暖器TAH-C600A，復古造型吸睛。圖／大同提供
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大同碳素型電暖器TAH-C600A，復古造型吸睛。圖／大同提供
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±0 XHS-Z310電暖器，建議售價3,990元。圖／正負零提供
±0 XHS-Z310電暖器，建議售價3,990元。圖／正負零提供
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氣溫突然溜滑梯，小空間、方便單人使用的電暖器越來越受到消費者歡迎。圖／BRUNO...
氣溫突然溜滑梯，小空間、方便單人使用的電暖器越來越受到消費者歡迎。圖／BRUNO提供
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