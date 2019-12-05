邵雨薇「霧感冷灰棕」新髮色自己來！彩染法寶每一色都想挑戰

閉關一個多月馬不停蹄忙著拍戲的邵雨薇，今天（12月5日）頂著「霧感冷灰棕」新髮色，為Beautylabo美芯研時尚妝感彩染快閃店擔任一日店長，她說以前染髮都是交由髮型師處理，這次第一次嘗試自己動手染，平時就喜愛霧灰髮色的她直呼「方便又簡單，30分鐘就搞定」，還說每一色都想挑戰看看。

邵雨薇說其實自己很愛變換髮色，但是為了配合拍戲，所以髮色都不能太誇張，Beautylabo美芯研時尚妝感染髮劑的8款顏色中，粉色系、紫色系、藍色系等的霧感色調都加入了灰色調，在光線下微微閃出的色澤好看又百搭，她尤其喜歡包裝內還附上了pH調節劑、免沖洗護色美容液等兩款護髮品，保護染後髮質更亮麗。

12月全新登場的Beautylabo美芯研時尚妝感染髮劑來自日本超過百年歷史的染髮劑製造大廠hoyu，包括宣若EX染髮霜、美源花果香快速染髮霜等也都是來自於hoyu集團。美芯研時尚妝感染髮劑全系列包含7種霧感髮色及1種自然系髮色，即日起至12月31日在台北信義誠品一樓打造亞洲首間「美芯研時尚妝感彩染快閃店」，現場除了有全系列商品展示之外，還有專業美髮師駐點，事先於報名網站預約體驗就可免費享有專業洗髮沙龍、造型吹整及時尚霧感染髮體驗。