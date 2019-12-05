暖胃又暖心！珍蜜堂冬季必喝「慢火蜜漬」飲品大公開

隨著氣溫漸涼，這時來杯熱呼呼手搖飲最對味，撫慰在外受凍的寒冷心情。全新手搖飲品牌「珍蜜堂」挾著母公司Dazzling Cafe光環，加上藝人愷樂入股加持，開幕至今不到月餘，成功在台北東區打響知名度。

珍蜜堂招牌「慢火蜜漬系列」商品，冬季主打「旺來白桃鮮萃茶」以自製蜜漬鳳梨為基底，將綠茶與果香紅茶混合後加熱至攝氏55度，再放上鮮切檸檬片妝點，初嚐鳳梨甜味充斥口中，尾韻帶有茶葉清香，讓人口齒留香；另款「冬瓜烏龍漬楊桃」則選用熬煮多時的蜜漬楊桃片製作，撒上些許黑糖粉調味，最後加入冬瓜烏龍茶增添風味，是款大人系必喝飲品。

人氣商品「琥珀珍珠紅茶歐蕾」有別坊間傳統，強調茶香多於奶香，獨家黑糖珍珠選用台灣蔗香黑糖熬煮1小時，搭配紅茶及鮮奶混合製作，清新茶香繚繞舌尖，黑糖微甜風味回甘，讓人愈喝愈上癮；喜愛綠茶的饕客不可錯過「貴妃荔枝綠茶」，為提供絕佳品飲體驗，茉香綠茶特別採用「三窨工法」製作，高成本且耗時，搭配香甜荔枝果肉品嚐，別有一番滋味。

珍蜜堂分享，台灣身為手搖飲創始國，十分看好未來發展商機，此次在台北東區延吉街打造首間門市，開幕期間單日銷量突破1000杯，明年預計全台門市超過10間；同時為便利民眾，將於12月底攜手外送平台uber eat合作，在家也能享用同等美味飲品。