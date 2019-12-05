信義區耶誕嗨到春節 台北101策展不間斷強攻200萬來客

身為台灣地標的台北101，迎接耶誕、跨年、春節三大節慶，串連購物中心、辦公大樓與觀景台三大場域，以「雙跨年」為主軸推出一系列策展，台北101董事長張學舜霸氣表示，「台北101就是要創造出民眾新年必到景點的氛圍，預計這段期間要吸引超過200萬人次來到台北101。」

去年台北101商場吸引1,400萬來客，營收近150億、創歷史新高，預期今年人流量可上衝至1,500萬人次，張學舜指出，預期今年業績會再比去年好，可望再創歷史新高。

現在走在信義區松智路上，已充分可以感受耶誕季節的歡愉氣氛，首先台北101購物中心大樓外，街道點亮浪漫璀璨的的「水晶大道」，「簡單生活節」今年也首度移師信義區舉辦，走進購物中心四樓今年打造的「耶誕禮物夢工廠」，精緻且富動感的耶誕裝置自推出後就深獲好評。台北101從耶誕季開始，從館內到館外打造多處吸睛打卡景點，張學舜指出，自從裝置推出後，可以感受到人潮如織的造訪，並霸氣說「台北101就是要創造出民眾新年必到景點的氛圍，成為信義區的中心點。」

另外，台北101還請來花藝大師凌宗湧在辦公大樓一樓大廳打造台灣品種的「花薈公園」空間美學，12/10起展至明年2/8，以及木雕大師朱銘「人間風景」等一系列藝術策展。今年跨年新選擇，台北101首度推出高空倒數派對，限量800人、在89樓的跨年趴，現在已售出7成；在BAR88每桌8萬元的VVIP區限量11桌，目前預定者以品牌、企業為主。

台北101觀景台國人享101元優惠到12/30止，自推出後，觀景台國人造訪數從每月的1.7萬大幅提升至5萬，當中幾乎都是從來沒到過觀景台，大舉提升觀景台在國人心中的知名度。

耶接跨年熱潮，台北101觀景台推出周邊紀念商品，包括限定版台北101 Ｘ 庫柏利克煙火熊公仔，煙火系列證件夾、手提袋、磁鐵等，另有台灣黑熊抱枕、石虎造型抱枕，都在台北101紀念品店獨賣。

另外，台北101的T-Pad燈網軟硬體全新升級，且台北101要將T-Pad化身為巨大許願樹，跨年起至1月底前，民眾只要在台北101官方粉絲頁公開許願或訴說心聲，只要夠有創意、可引起全民共鳴，這句話就有機會登上台北101大樓T-Pad燈網上，與眾人一起共賞。