親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兒福買房惹爭議
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

申請小巨蛋碰壁？周杰倫爆嗆：你這巨蛋留著幹嘛！

婚前爆性侵女大生案 SBL周伯勳判賠未婚妻238萬

信義區耶誕嗨到春節 台北101策展不間斷強攻200萬來客

2019-12-05 17:29聯合報 記者江佩君／即時報導

身為台灣地標的台北101，迎接耶誕、跨年、春節三大節慶，串連購物中心、辦公大樓與觀景台三大場域，以「雙跨年」為主軸推出一系列策展，台北101董事長張學舜霸氣表示，「台北101就是要創造出民眾新年必到景點的氛圍，預計這段期間要吸引超過200萬人次來到台北101。」

去年台北101商場吸引1,400萬來客，營收近150億、創歷史新高，預期今年人流量可上衝至1,500萬人次，張學舜指出，預期今年業績會再比去年好，可望再創歷史新高。

現在走在信義區松智路上，已充分可以感受耶誕季節的歡愉氣氛，首先台北101購物中心大樓外，街道點亮浪漫璀璨的的「水晶大道」，「簡單生活節」今年也首度移師信義區舉辦，走進購物中心四樓今年打造的「耶誕禮物夢工廠」，精緻且富動感的耶誕裝置自推出後就深獲好評。台北101從耶誕季開始，從館內到館外打造多處吸睛打卡景點，張學舜指出，自從裝置推出後，可以感受到人潮如織的造訪，並霸氣說「台北101就是要創造出民眾新年必到景點的氛圍，成為信義區的中心點。」

另外，台北101還請來花藝大師凌宗湧在辦公大樓一樓大廳打造台灣品種的「花薈公園」空間美學，12/10起展至明年2/8，以及木雕大師朱銘「人間風景」等一系列藝術策展。今年跨年新選擇，台北101首度推出高空倒數派對，限量800人、在89樓的跨年趴，現在已售出7成；在BAR88每桌8萬元的VVIP區限量11桌，目前預定者以品牌、企業為主。

台北101觀景台國人享101元優惠到12/30止，自推出後，觀景台國人造訪數從每月的1.7萬大幅提升至5萬，當中幾乎都是從來沒到過觀景台，大舉提升觀景台在國人心中的知名度。

耶接跨年熱潮，台北101觀景台推出周邊紀念商品，包括限定版台北101 Ｘ 庫柏利克煙火熊公仔，煙火系列證件夾、手提袋、磁鐵等，另有台灣黑熊抱枕、石虎造型抱枕，都在台北101紀念品店獨賣。

另外，台北101的T-Pad燈網軟硬體全新升級，且台北101要將T-Pad化身為巨大許願樹，跨年起至1月底前，民眾只要在台北101官方粉絲頁公開許願或訴說心聲，只要夠有創意、可引起全民共鳴，這句話就有機會登上台北101大樓T-Pad燈網上，與眾人一起共賞。

新光三越台北信義新天地跨年當天，將在香堤廣場推出跨年市集，將有超過40家可隨手攜帶美食，同時A8四樓也會舉辦跨年主題派對。

台北101經營團隊左起台北101觀旅處營運長黃瓊萱、商場事業處營運長朱麗文、董事...
台北101經營團隊左起台北101觀旅處營運長黃瓊萱、商場事業處營運長朱麗文、董事長張學舜、總經理張振亞、大樓事業處營運長劉家豪。圖／台北101提供
分享
台北101松智路口Dior耶誕樹。圖／台北101提供
台北101松智路口Dior耶誕樹。圖／台北101提供
分享
限量11桌在BAR88推出的高空倒數派對，將提供各式TAPAS美食與飲品。記者江...
限量11桌在BAR88推出的高空倒數派對，將提供各式TAPAS美食與飲品。記者江佩君／攝影
分享
台北101購物中心四樓打造「耶誕禮物夢工廠」。圖／台北101提供
台北101購物中心四樓打造「耶誕禮物夢工廠」。圖／台北101提供
分享
台北101從耶誕、跨年一直到農曆新年，推出一系列打卡景點與策展主題活動。圖／台北...
台北101從耶誕、跨年一直到農曆新年，推出一系列打卡景點與策展主題活動。圖／台北101提供
分享

台北101跨年

延伸閱讀

楊丞琳MV延期上架喊水逆 跨年棄夫改揪青峰甜...

台中跨年不放煙火改放泡泡？盧秀燕：正徵求民意

女孩們看了都要尖叫！BVLGARI、Tiff...

電商再拚業績 瞄準雙12耶誕檔期

劍湖山2020跨年極光煙火秀長達566秒 歌...

星巴克耶誕購物趴！ 12/6、12/20全品...

相關新聞

全聯獨賣福灣巧克力甜點、家樂福推金獎鐵觀音巧克力

2019-12-05 17:28

星巴克買大杯比特大杯划算？ 網友一句話酸爆

2019-12-05 17:17

LINE 投資 TaxiGo 打造 LINE TAXI 創新叫車服務

2019-12-05 18:39

敦南誠品12月起重現「一卡皮箱市集」 重返青春記憶點

2019-12-05 18:28

「2020生日運勢排名榜」大揭密！日本新宿占卜媽媽：1/5運勢最強

2019-12-05 18:02

氣溫突然溜滑梯 這幾款迷你電暖器溫暖又有型

2019-12-05 17:57

邵雨薇「霧感冷灰棕」新髮色自己來！彩染法寶每一色都想挑戰

2019-12-05 17:46

暖胃又暖心！珍蜜堂冬季必喝「慢火蜜漬」飲品大公開

2019-12-05 17:30

「會在嘴裡跳舞的鴨」 烤鴨包進跳跳糖 每日限量20隻

2019-12-05 17:13

你和詹姆士龐德的距離 就差一只OMEGA特別款007腕表

2019-12-05 16:59

FriDay影音推霹靂布袋戲看到飽方案 最新正劇獨家上架

2019-12-05 16:53

學蔡依林把自己包在MONCLER羽絨裡 變成飛行巴斯光年

2019-12-05 16:46

網友出國必買！英國保養品LUSH傳「明年重返台灣市場」

2019-12-05 16:39

美到犯規！全聯We Sweet紅寶石巧克力甜點必吃必拍

2019-12-05 16:31

當傳統遇上潮流！Dazzling X 乖乖聯名推耶誕限定版「雪球蜜糖吐司」

2019-12-05 16:11

最強熬夜急救神器！YSL仙人掌超級精華睡一覺變嬰兒肌

2019-12-05 16:02

女孩們看了都要尖叫！BVLGARI、Tiffany打造最夢幻耶誕氛圍

2019-12-05 15:54

李明璁、駱以軍、張貴興 暢談華文閱讀

2019-12-05 15:32

微熱山丘鳳梨酥 首度推新年限定「平安旺來」禮盒

2019-12-05 15:12

最大獎送BMW百萬名車！萊爾富開賣限量百元「開運福袋」、「招財紅包」

2019-12-05 15:11

旅遊注意！法國無限期罷工 高達9成交通停駛

2019-12-05 15:08

麥當勞「麥香魚」後台夠硬才獨用紙盒裝？內行人揭真相

2019-12-05 14:27

凱特王妃欽點！「星巴克 X Diane von Furstenberg」聯名新品12/11限定上市

2019-12-05 12:55

新故宮玉器郵票 四種面值圖案一次看

2019-12-05 12:50

漢堡王超狂！憑麥當勞、肯德基發票「送1萬個漢堡」

2019-12-05 12:46

舊振南台北旗艦店進駐晶華 首度推迷你漢餅下午茶

2019-12-05 12:23

單日狂賣千條的「HOLA長羔絨毯」 花紋神似松阪豬！網笑：「想買可是我吃素」

2019-12-05 11:52

色彩權威Pantone公佈2020年代表色 網友不買單狠批「有夠無聊的」

2019-12-05 11:52

DIOR聯名AJ 1限量球鞋細節曝光 鞋控快筆記開賣時間

2019-12-05 11:50

春節送禮今年「蛋捲」神美！愛心型、水滴型顛覆古早味

2019-12-05 11:41

克莉絲汀史都華辣秀美腿 眾星「黑白配」挺香奈兒大秀

2019-12-05 11:20

7-11「OPEN！大氣球遊行」走跳高雄！卡娜赫拉、查理布朗、蠟筆小新都加入可愛陣線

2019-12-05 11:19

2020鼠年到！旺代推出超可愛「粉紅數」招財也招桃花

2019-12-05 11:17

法國香氛COCHINE帶來異國情「調」 靈感來自越南西貢

2019-12-05 10:20

親手做鳳梨酥 舊振南台北首間體驗店晶華登場

2019-12-05 00:43

「激辣」辛杯麵3倍辣 香氣衝腦門

2019-12-04 23:46

珍珠肉羹、珍珠水餃！日「台灣珍珠展」有20種珍珠食物

2019-12-04 21:52

週年慶搶優惠 義大世界送高雄人免費搭摩天輪

2019-12-04 20:25

眼花？Jolin演唱會造型澎裙太美 網看餓：突然好想吃雞排

2019-12-04 20:00
看更多

熱門文章

漢堡王超狂！憑麥當勞、肯德基發票「送1萬個漢堡」

2019-12-05 12:46

入冬最冷一波！大陸冷氣團強襲台 周末低溫12度

2019-12-04 21:24

泰簽又轉彎！官方公告：財力證明、線上申請延至明年3月實施

2019-12-05 12:23

周末急凍到12℃ 高山今明有望降雪

2019-12-05 01:05

他月底離職遭「扣薪一天」怨不合理 網友一面倒挺公司

2019-12-05 09:27

國旅秋冬補助 林佳龍宣布延長到1月底

2019-12-05 11:57

吳德榮：明下午大陸冷氣團南下 各地將更濕冷

2019-12-05 07:55

傳泰簽將取消財力證明 泰總理府：政策未改變

2019-12-04 21:25

東北季風遇南方雲系 今晚到明晨低溫下探14度

2019-12-04 20:51

大車行車視野輔助系統 明年沒裝最重可吊照

2019-12-04 21:35

珍珠肉羹、珍珠水餃！日「台灣珍珠展」有20種珍珠食物

2019-12-04 21:52

為何在高價位內湖區購屋？兒盟：捷運沿線沒適合

2019-12-05 00:02

台北物價超高真的宜居嗎？網曝關鍵：的確方便

2019-12-05 14:21

泡溫泉+健行好暖 適合冬天走的3條北部溫泉步道

2019-12-04 20:55

33年的回憶！儂特利「Lotteria」招牌遭撤　全台剩1間

2019-12-05 14:12

新竹寶山11.8度 氣象局：周末又有一波冷氣團

2019-12-05 09:46

泰國簽證新制惹民怨 政院：目前不會改變泰人來台免簽

2019-12-04 20:31

送屠場遭電擊 澳洲退役純種馬被做成寵物飼料　

2019-12-05 11:32

7-11「OPEN！大氣球遊行」走跳高雄！卡娜赫拉、查理布朗、蠟筆小新都加入可愛陣線

2019-12-05 11:19

聯勸事前溝通 勵馨辦公室選新店地下室

2019-12-05 00:04

麥當勞「麥香魚」後台夠硬才獨用紙盒裝？內行人揭真相

2019-12-05 14:27

2020工作運最好三名VS最壞三名！射手壓力增加、巨蟹超越以往

2019-12-05 13:49

每日星座運勢／射手細微變動得靈感　有利創意設計

2019-12-05 00:00

房仲指雙北必有便宜商辦 兒盟：有業者拒賣公益團體

2019-12-04 19:48

凱特王妃欽點！「星巴克 X Diane von Furstenberg」聯名新品12/11限定上市

2019-12-05 12:55

【母女之間】鐘阿Ki／收藏三十三年的孕婦裝

2019-12-05 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／如果母愛可以重來

2019-12-05 06:00

國旅秋冬補助延長到1月底 旅宿業讚「絕對有幫助」

2019-12-05 13:31

店員曝「炒泡麵」成本超低廉？網友反應神展開

2019-12-05 15:49

男一日體驗家管喊爽 網嗆「那你不要工作」

2019-12-04 21:35

【美味記憶】shu tsai／食橘正好

2019-12-05 06:00

台61線通霄日落大道 網選台灣最美公路

2019-12-05 01:11

戴口罩沒用！臭氧比PM2.5更難防 醫籲濃度高時別出門

2019-12-05 12:10

電子簽證網站不穩 泰辦放大假不回訊

2019-12-05 11:40

台北站人力荒剪票員常被罵哭 窗口只開1/3客訴爆多

2019-12-05 11:02

美到犯規！全聯We Sweet紅寶石巧克力甜點必吃必拍

2019-12-05 16:31

夜市抵用券 延用到春節後

2019-12-05 01:09

劍湖山2020跨年極光煙火秀長達566秒 歌手J.Sheon壓軸

2019-12-05 11:32

星巴克買大杯比特大杯划算？ 網友一句話酸爆

2019-12-05 17:17

誠品書店台港陸最賣暢銷書 蔡康永拿下三冠王

2019-12-04 19:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top