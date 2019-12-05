全聯獨賣福灣巧克力甜點、家樂福推金獎鐵觀音巧克力

台灣之光「福灣巧克力」攜手量販超市通路，除與全聯推出限量限店獨賣的三款聯名甜點，另也精選四款特色巧克力片在家樂福上市。

即日起至12月31日止，全聯台中市政店獨家販售三款限定版福灣巧克力聯名甜點，每款限量2000個。全聯表示，三款甜點全部嚴選得獎的巧克力豆製成，任選福灣香頌可可杯或福灣可可覆盆馬卡龍搭配氮氣精品咖啡，組合優惠價139元。

其中，「福灣可可覆盆馬卡龍」選用台灣一號62%黑巧克力與台灣一號100%黑巧克力混搭而成，完全採用屏東在地種植可可豆，62%黑巧克力未經過抽脂程序，保留巧克力原始風味，搭配100%黑巧克力的風味，濃郁香醇的巧克力於口中化開，舌根留下淡淡果香。

另外還有「福灣巧克力布朗尼」，選用台灣九號70%雙重發酵粗磨巧克力，蛋糕體如生巧克力般濃郁，濕潤中帶一點紮實，中間淋上生巧克力甘納許，讓甜點的風味更加有層次。

至於「福灣香頌可可杯」則是選用台灣十號53%深黑牛奶巧克力，此款巧克力獲得2018 ICA 世界巧克力大賽亞太區金牌，以略高的烘焙溫度帶出台灣可可強烈的堅果與甘草味，再加入低比例的奶粉使其圓潤平衡，加上濃郁巧克力慕斯、香草戚風及白巧克力慕斯的兩種奶香融合，風味獨特。

甜點之外，福灣四款風味巧克力，包括：62%台灣鐵觀音茶巧克力、62% 台灣紅玉巧克力、36%玫瑰荔枝可可碎巧克力、62% 台灣黑胡椒巧克力，也將在家樂福上市。家樂福表示，通路延續食物轉型計畫積極推動台灣在地好物，攜手屏東縣政府推廣包括福灣、橘平、曾志元、小雨果、JL、TC巧鋪等在地企業商品，展現屏東巧克力的軟實力。