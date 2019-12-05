「會在嘴裡跳舞的鴨」 烤鴨包進跳跳糖 每日限量20隻

當烤鴨遇上跳跳糖，會是何種滋味？台北六福萬怡酒店粵亮廳主廚出新招，鴉片果進跳跳糖，試過的人直說「超跳」，滑口的鴨片最口中劈啪跳起舞，也是全新體驗。

這道原本就是熱門菜色的「靓皮烤鴨」，主廚推出進化版，斥資數百萬購置大型專業烤箱，以科學料理的方式，維持鴨胸中心78度烘烤，使鴨皮更酥脆，鴨肉更多汁，並搭配獨特的三色餅皮及配料，最特別的是，大手筆買下每罐進價1,800元的跳跳糖，趁著油香與熱氣包進鴨片哩，油香在嘴裡瞬間炸開，滋味特別。

「靓皮烤鴨」為粵亮廣式料理經典菜色，也是老饕必點菜，選用3公斤的櫻桃鴨，遵循傳統古法，依添料、醃製、風乾、上醋水、烘烤、淋油等多道程序進行料理，並搭配科學料理烘烤方式，皮脆肉多汁。除了烤鴨，配料也創新意，主廚全新開發三色餅皮，分別為綠色的菠菜汁馬告餅皮、紅色的紅蘿蔔刺蔥餅皮、白色的全麥老麵餅皮，並將桂花梅子醬、特製口水醬、招牌甜麵醬等裹入，再搭配黃瓜、蔥白、台式酸甜泡菜、哈密瓜、客家辣蘿蔔等各種配料，還有集合懷舊與創新的跳跳糖，化解鴨皮的油膩，入口後在嘴裡嗶嗶啵啵跳起舞，既美味又新奇。

烤鴨料理另一大魅力在「一鴨多吃」，享用片皮鴨後，還有「雪菜鴨絲紋鴛鴦粉」、「芋香臘味鴨架煲」、「陳皮冬瓜鴨架湯」等新吃法。其中，「雪菜鴨絲紋鴛鴦粉」混和米粉及冬粉打造特殊口感，再吸收進鴨絲及雪菜的味道，令人回味無窮；而「芋香臘味鴨架煲」則將酥炸的芋頭、切塊的帶肉鴨架、港式肝腸與臘腸、淡奶一併悶煮，芋頭吸收了鴨油，降低油膩感，同時也將鴨肉的鹹鮮突現出來，再與香濃奶味結合，直接入口或拌飯都味美。