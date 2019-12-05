你和詹姆士龐德的距離 就差一只OMEGA特別款007腕表

男星丹尼爾克雷格在「007：生死交戰」電影中，配戴了歐米茄海馬潛水300米系列007腕表。圖／OMEGA提供 分享 facebook

著名的諜報電影「007」續集即將在2020年上映，而電影公司日前也率先曝光了「生死交戰」的預告短片，讓網友們直呼「明年最期待的動作片！」而這部電影，同時也是英國性格男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）最後一次飾演詹姆士龐德，身為多年支持品牌的歐米茄（OMEGA）也順勢推出了一款特別款腕表來致敬。

歐米茄的型男總裁Raynald Aeschlimann先生，親自演繹了全新龐德腕表。圖／OMEGA提供 分享 facebook

在即將上映的「007：生死交戰」電影中，伴隨最知名特務詹姆士龐德出生入死的配備裡，少不了由OMEGA所提供的表款。這個合作關係持續了近30年，OMEGA在每一部的007電影推出之際，幾乎也會打造特別款腕表以饗表迷、電影迷們。而這款現身於電影中的表款為海馬潛水300米系列，在設計方面更採納了電影主角與電影製作團隊的想法，丹尼爾克雷格認為「一只輕盈的腕表對007這樣的特務來說十分重要」，所以便採用了鈦金屬來製作表殼和鍊帶，以符合特務在執行任務時對配件的需求。

英國性格男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）最後一次飾演詹姆士龐德，身為多年支持品牌的歐米茄也順勢推出了一款特別款腕表來致敬。圖／OMEGA提供 分享 facebook

除此之外，這款腕表還裝飾了滿滿的系列電影元素，在底蓋見到一系列的數字，這些數字的格式是遵照著真正的軍隊配發腕表所編列的。「0552」是海軍人員的獨特代號，「923 7697」則是潛水表的代號。字母「A」是腕錶採用旋入式表冠的代號，而「007」，當然就是詹姆士龐德經典的探員編號，最後數字「62」代表第一部007電影上映的年份。OMEGA也表示，最快在2020年時，就能在專賣店中購買到這一款腕表，讓消費者與詹姆士龐德的精神零距離。

歐米茄特別款海馬潛水300米系列007腕表，鈦金屬表殼搭配Nato表帶，鋁質表圈及表盤，約26萬5,000元。圖／OMEGA提供 分享 facebook