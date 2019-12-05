FriDay影音推霹靂布袋戲看到飽方案 最新正劇獨家上架

台灣OTT平台競爭激烈，如何吸引使用者付費買單更是得端出具有競爭力的獨家內容才行。遠傳friDay影音宣布與霹靂布袋戲攜手合作，將從12月6日起，於每週五晚間七點獨家上架霹靂布袋戲正劇，月付599元即可搶先收看最新霹靂布袋戲劇集，friDay影音全站豐富的電影、戲劇、動漫、綜藝也能無限看到飽。

friDay影音與霹靂布袋戲自今年年初即開始合作，上架經典翻拍的「霹靂英雄戰紀之刀說異數」，獲得粉絲極大迴響。霹靂布袋戲這次更打破以往實體DVD單片發行模式，將最新霹靂正劇「霹靂俠峰」直接在friDay影音獨家數位同步發行，讓霹靂迷可以數位OTT訂閱方式觀看。接下來，過往炙手可熱的霹靂布袋戲正劇也會陸續上架friDay影音，未來將完整收錄自1999年起60多部霹靂正劇，包括「霹靂靖玄錄下関」、「霹靂靖玄錄」、「刀說異數」等共計2054集，讓所有霹靂粉絲能隨選即看，過足戲癮。

霹靂國際董事長黃強華表示：「霹靂布袋戲自1988年至今，已經累積30多年超過2,500小時的劇集能量，不僅在劇情編寫、影像拍攝、動畫後製等不斷追求創新，在發行平台上我們也持續與時俱進，讓支持我們的粉絲可以越來越便利地觀看霹靂劇集。」