學蔡依林把自己包在MONCLER羽絨裡 變成飛行巴斯光年

MONCLER Genius系列近期上市Craig Green合作系列，以巧妙收納為實用設計，並發表宛如太空船漂浮飛行的形象影片，服裝則像巴斯光年般有相當帥氣的表現，而早前上市的則是Richard Quinn系列，蔡依林也曾穿上斑馬紋外套，展現輕暖又俏皮的時尚穿搭。

年度Genius系列的搶眼新品輪番上陣，以每月上市一系列作為節奏，本月在台中新光三越MONCLER專門店獨家開賣的是Craig Green系列，運用體積的轉換做為發想靈感，以輕盈的羽絨重設輪廓與空間，在他創作的服裝複合結構中，可折疊、平鋪、組裝，用以展現收縮、伸展的多變形態。這是Craig Green與品牌的三度合作，仍然充滿實驗性質，雖看起來是充絨連帽拉鍊外套、派克大衣（Parka Coat）等基本款，但所有服裝均可拆卸、壓縮成一個個小方塊，也設計了拉起時能自動抽取空氣的特殊拉鍊，不僅具有功能性也相當有趣。

這是緣於Craig Green在每單個羽絨填充組件之間，都增加了2.5厘米寬的縫隙，方能壓縮體積本系列以薄荷綠、玫瑰粉、淺灰、橙色等色系為主；而之前上市的Richard Quinn系列則是大異其趣的以動物紋和盡情揮灑的印花表現，蔡依林就曾在活動上穿了豹紋拼接雛菊印花連身衣、搭配斑馬拼字母圖案外套，展現保暖冬衣也能穿得亮眼時髦的造型。

█MONCLER Genius的Craig Green合作系列形象影片：