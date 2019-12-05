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星巴克買大杯比特大杯划算？ 網友一句話酸爆

2019-12-05 17:17聯合新聞網 綜合報導

到底該買什麼杯的星巴克才是最划算，網友曝關鍵。示意圖。圖／星巴克提供
到底該買什麼杯的星巴克才是最划算，網友曝關鍵。示意圖。圖／星巴克提供
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台灣人愛喝咖啡，咖啡廳在街道上隨處可見，各家咖啡品牌林立，就連超商也開始販售咖啡，而其中「星巴克」更廣受許多人青睞，不過日前卻有媒體報導指出星巴克買大杯比特大杯划算，引發網友熱議。

昨（4日）一名網友在論壇「Mobile01」以「星巴克不敢說的事！大杯比特大杯划算？」發文，分享媒體報導的影片，他更直呼「被星巴克騙了」。影片中報導表示，星巴克中杯、大杯、特大杯，分別為每cc 0.34、0.28、0.26元，但如果認為買越大杯就越便宜，可能就中了業者的套路。

報導指出，星巴克中杯、大杯、特大杯的價錢分別為120、135、150元，而容量則是350、475、558 ml ，大杯比中杯貴15元但容量增加125ml，特大杯又比大杯再貴15元卻只多83ml，大約只能多喝3口。

這是否是特大杯的騙局？但有網友表示，特大杯每一塊錢能買到的容量是558ml / 150元 = 3.72ml、大杯475ml / 135元 = 3.52ml、中杯350ml / 120元 = 2.92ml，但卻硬要比各容量的價差，特大杯每塊錢能買到的確實最多，直呼媒體的算法很奇葩。

另外也有其他網友留言表示，「別算了，在台灣星巴克什麼杯都不划算」、「星巴克氛圍對了，價格就對了，划不划算重要嗎？不過那價格可以喝到其他更好的咖啡就是了」、「外帶的話，基本上沒打六折真的是賺到爆炸」、「星巴克只有買一送一時才符合它的價值」。

星巴克咖啡廳超商品牌

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