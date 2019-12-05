美到犯規！全聯We Sweet紅寶石巧克力甜點必吃必拍

唯美粉色旋風襲捲今冬甜點市場！繼黑巧克力、牛奶巧克力及白巧克力之後，世界第四種全新品種的巧克力誕生，烘焙業者陸續推出紅寶石巧克力甜點新品，吸睛時尚的浪漫粉紅色，成為今冬網美必吃必拍的話題甜點，而看好這股粉色甜蜜風潮，自12月6日起至12月19日止，全聯We Sweet世界巧克力大賞推出五款RUBY Chocolate紅寶石巧克力系列甜點，預計2周可賣出3000萬元的好成績。

這次推出的五款甜點首推以鑽石般包裝襯托寶石尊貴感的「紅寶石莓果泡芙」，使用紅寶石巧克力及覆盆子果泥，製成綿密口感的慕斯奶油內餡，並搭配特製的鬆軟酥脆泡芙，淋上誘人玫瑰色澤，紅寶石巧克力淋醬，搭配莓果的清新酸甜口感。另有「紅寶石波士頓派」，底部手工派塔厚實酥脆加上內餡蛋糕與紅寶石巧克力慕斯交疊，多層次的迷人滋味，再撒上草莓巧克力碎粒，粉色浪漫指數爆表！

喜歡捲類點心的甜點控，可試試「紅寶石甜心捲」，使用紅寶石巧克力製成的粉嫩慕斯餡，搭配清爽酸甜的覆盆子餡，外層包覆鬆軟紅絲絨蛋糕，口感綿密細緻，不只好吃也好拍。「紅寶石邦特蛋糕」則適合和閨密細細品嚐，以進口無水奶油和草莓果粒製成法式奶油蛋糕，淋上清新的紅寶石巧克力醬，風味清爽不甜膩。至於造型小巧可愛的「紅寶石莓果布丁」，則是嚴選紅寶石巧克力製成香味醇厚、質地輕盈的布丁。